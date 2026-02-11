Αμηχανία! Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι φτάνουν ντυμένοι σχεδόν «ασορτί» στο δικαστήριο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αμηχανία! Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι φτάνουν ντυμένοι σχεδόν «ασορτί» στο δικαστήριο
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η Μπλέικ Λάιβλι έφτασαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης φορώντας σχεδόν όμοιες ενδυμασίες την Τετάρτη για την αναμέτρησή τους στην ταινία «It Ends With Us».

Φορώντας ένα χακί σταυρωτό κοστούμι, ένα καφέ γιλέκο πάνω από ένα ροζ πουκάμισο, κρατώντας μια πράσινη σουέτ τσάντα και μια καρφίτσα με πεντάφυλλο τριφύλλι για καλή τύχη, η 38χρονη Μπλέικ μπήκε μέσα μαζί με τους δικηγόρους της για να αντιμετωπίσει τον συμπρωταγωνιστή της για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η νομική τους μάχη τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο χαμογελαστός Μπαλντόνι, 42 ετών, φορούσε επίσης ένα λαδί παλτό με ένα ροζ φουλάρι καθώς έμπαινε στο δικαστήριο μαζί με τον δικηγόρο του, Μπράιαν Φρίντμαν.

Ο Ράιαν Ρέινολντς δεν συνόδευε τη Λάιβλι στο δικαστήριο, αλλά ο Μπαλντόνι είχε στο πλευρό του, τη σύζυγό του, την 41χρονη Έμιλι.

Πάνω από ένα χρόνο μετά την υποβολή μήνυσης στην οποία κατηγορείται ο Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα στο πλατό της ταινίας, τα μέρη θα κάνουν μια ύστατη προσπάθεια να επιλύσουν τη διαφορά σε μια δικαστική διάσκεψη για συμβιβασμό στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν - την τελευταία τους ευκαιρία να αποφύγουν μια δίκη στις 18 Μαΐου.

Η ακρόαση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, ενώ είναι ασαφές αν οι δύο αντίδικοι βρίσκονται καν στον ίδιο χώρο, καθώς οι δικηγόροι κάθε πλευράς μπορούν να περπατούν μεταξύ των αιθουσών των δικαστηρίων.

Η Λάιβλι ήταν η πρώτη που μήνυσε τον Μπαλντόνι και ισχυρίστηκε σεξουαλική παρενόχληση στην αρχή της ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησαν και οι δύο και την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος.

Απαιτεί 161 εκατομμύρια δολάρια για προσωπικές και οικονομικές απώλειες λόγω των φερόμενων αντιποίνων και της εκστρατείας δυσφήμισης εναντίον της.

Ο Μπαλντόνι απάντησε με αγωγή 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι, του συζύγου της Ρέινολντς και των New York Times, οι οποίοι ανέφεραν τους ισχυρισμούς της ηθοποιού, αλλά ένας δικαστής την απέρριψε.

Κανένας από τους δύο ηθοποιούς δεν παρέστη στην προηγούμενη συνάντηση για τον διακανονισμό τους στις 22 Ιανουαρίου, λίγες μέρες αφότου μια σειρά από νομικά έγγραφα αποκάλυψαν τα προσωπικά και συχνά εκρηκτικά μηνύματα της Λάιβλι με διάσημους φίλους της.

Τα μηνύματα περιλάμβαναν ένα που έστειλε την επόμενη μέρα μετά την υποβολή της καταγγελίας της, στο οποίο η Λάιβλι γιόρταζε την απόλυση του Μπαλντόνι από το ισχυρό πρακτορείο του, WME, με την Τέιλορ Σουίφτ στο πλευρό της.

Τα μηνύματα αποκαλύφθηκαν σε ένα μακροσκελές δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο οποίο η Λάιβλι απάντησε σε δεκάδες ισχυρισμούς που έκανε ο Μπαλντόνι.

Η Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι η διάβρωση της δημόσιας εικόνας της οφείλεται, εν μέρει, σε μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης που ενορχηστρώθηκε από την ομάδα του Μπαλντόνι, αφότου μίλησε για σεξουαλική παρενόχληση - ισχυρισμοί που οι δικηγόροι του έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά.

