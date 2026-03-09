Ο Σταμάτης Γονίδης έγραψε τη νέα επιτυχία του Δημήτρη Κοντολάζου!

Πρόκειται για ένα ζεϊμπέκικο, το οποίο αναδεικνύει την υπέροχη βελούδινη φωνή του αειθαλούς ερμηνευτή και μας ταξιδεύει στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι

Ο Σταμάτης Γονίδης έγραψε τη νέα επιτυχία του Δημήτρη Κοντολάζου!
Ο Δημήτρης Κοντολάζος δεν παύει να μας εκπλήσσει ευχάριστα με τις μουσικές του προτάσεις.

Ο ζωντανός θρύλος του πενταγράμμου επιστρέφει δυναμικά με το τραγούδι «Για να μάθεις ν' αγαπάς», που του έγραψε ο ένας και μοναδικός, Σταμάτης Γονίδης μαζί με τον εξαιρετικό, Βασίλη Δήμα (μουσική).

Πρόκειται για ένα ζεϊμπέκικο, το οποίο αναδεικνύει την υπέροχη βελούδινη φωνή του αειθαλούς ερμηνευτή και μας ταξιδεύει στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σταμάτης Γονίδης έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη πως θαύμαζε τον Δημήτρη Κοντολάζο και πως «είχε βουτήξει το ψωμί του στα τραγούδια του».

Και η ζωή τα έφερε έτσι, ώστε αυτοί οι δύο μεγάλοι ερμηνευτές να συμπράξουν μουσικά στη νέα μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Κοντολάζου «Για να μάθεις ν' αγαπάς».

Την ευφάνταστη ενορχήστρωση του τραγουδιού ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Αντρέας Γιατράκος, ενώ ο Πέτρος Σκούτας υπογράφει την σκηνοθεσία σε ένα καλαίσθητο βίντεο κλιπ.

Κυκλοφορεί από τη Sonar music.

