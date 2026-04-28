Βουλιαγμένης: Ουρές χιλιομέτρων λόγω ανατροπής φορτηγού - Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε λίγο μετά τις 08:00 της Τρίτης (28/4) στη Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.

Μια νταλίκα, που μετέφερε κάδο βαρέων απορριμμάτων, επιχείρησε να περάσει κάτω από τη γέφυρα στο ύψος του αεροδρομίου, όμως τα «πιρούνια» που χρησιμοποιούνται για την φόρτωση κι εκφόρτωση του κάδου, βρήκαν στο τσιμέντο, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να φρενάρει απότομα και να ανατραπεί.

Το φορτίο βρέθηκε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να κλείσει σχεδόν όλος ο δρόμος κι έτσι έχει προκληθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα μέχρι κι αυτή την ώρα.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στην καμπίνα του φορτηγού, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και με την επέμβαση των πυροσβεστών βγήκε με ασφάλεια από το βαρύ όχημα.