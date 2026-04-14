Ελένη Ανουσάκη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο: Αρρώστησε η καρδιά μου, πρέπει να κάνω εξετάσεις

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μίλησε σε δηλώσεις της στο Alpha η Ελένη Ανουσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια και αναγκάζεται να πηγαινοέρχεται στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις κάθε δέκα ημέρες.

«Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο. Αλλά τους τρόμαξα με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από μένα την ίδια. Και είμαι καλά. Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω, όπως είπε ο κύριος γιατρός, θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες να μου κάνει τις εξετάσεις μου», είπε αρχικά η Ελένη Ανουσάκη.

«Δεν είχα ποτέ καρδιά, είχα καρδιά για να πονάω, καρδιά για να τραγουδάω, καρδιά για να λυπάμαι, καρδιά για να κλαίω. Είχα μια καρδιά, μέσα στην ψυχή μου. Αλλά αυτή αρρώστησε», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Δε φοβάμαι ποτέ. Για να είναι όλα καλά, εγώ κάνω μία πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, να μην κάνω λάθος τα φάρμακα», κατέληξε η Ελένη Ανουσάκη.

Διαβάστε επίσης