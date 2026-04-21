Παρά το γεγονός ότι το βρετανικό The Office θεωρείται από πολλούς το αυθεντικό και πιο «κλασσικό» δείγμα του είδους, στην Ελλάδα το ευρύ κοινό γνώρισε και αγάπησε κυρίως την αμερικανική εκδοχή της σειράς, με τον Στιβ Καρέλ στον ρόλο του αξέχαστου Μάικλ Σκοτ.

Η επιτυχία της σειράς παραμένει διαχρονική και στη χώρα μας, τόσο από τηλεοπτικές προβολές όσο και μέσω streaming, με νέους θεατές να την ανακαλύπτουν συνεχώς.

Πάντως, προκάλεσε αίσθηση η αποκάλυψη του Καρέλ ότι έχει δει μόλις… 1 λεπτό της αυθεντικής βρετανικής σειράς που ενέπνευσε τον ρόλο του.

Σε συνέντευξη, εξήγησε ότι πριν από την οντισιόν για το αμερικανικό The Office δεν είχε παρακολουθήσει το πρωτότυπο. Όταν προσπάθησε να δει ένα μικρό απόσπασμα, συνειδητοποίησε πως αν συνέχιζε, θα κατέληγε να αντιγράφει την ερμηνεία του Ρίκι Τζερβέις ως Ντέιβιντ Μπρεντ.

Γι’ αυτό επέλεξε να μη δει τη σειρά, θέλοντας να δημιουργήσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, τον Μάικλ Σκοτ. Όπως είπε, ο Τζερβέις είχε δώσει μία τόσο ιδιαίτερη και εξαιρετική ερμηνεία που δεν θα μπορούσε να τη φτάσει και η αμερικανική εκδοχή έπρεπε να έχει τη δική της ταυτότητα για να πετύχει.

Ο Καρέλ χαρακτήρισε τόσο το The Office όσο και τον Mr. Bean ως έργα «κωμικής ιδιοφυΐας», αποδίδοντας εύσημα στους δημιουργούς τους.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της σειράς διαδραμάτισε και η απόφαση να γίνει ο Μάικλ Σκοτ πιο ανθρώπινος και συμπαθητικός χαρακτήρας, κάτι που προέκυψε από αυτοσχεδιασμούς του Καρέλ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτό βοήθησε τη σειρά να διαφοροποιηθεί από τη βρετανική εκδοχή και να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα.