«Να μ’αγαπάς» και «Μια νύχτα μόνο» τελειώνουν απόψε – Τα καθηλωτικά επεισόδια

Snapshot Η σειρά «Να μ’αγαπάς» ολοκληρώνεται απόψε στον ALPHA με το τελευταίο επεισόδιο να δείχνει τις οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά εννέα μήνες μετά, προσπαθώντας να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Στο φινάλε του «Να μ’αγαπάς», η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει έναν σκοτεινό κύκλο και ολοκληρώνεται ο γάμος του Ορφέα με τη Φωτεινή.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μια νύχτα μόνο» προβάλλεται απόψε στο MEGA με τον Οδυσσέα να προσπαθεί να σταματήσει την Αρετή που σχεδιάζει να φύγει με τον Πετράκη.

Στο φινάλε της «Μιας νύχτας μόνο», η Αλεξάνδρα αντιμετωπίζεται από τον Οδυσσέα, ενώ η Μαρίκα επιχειρεί να εμποδίσει την Αρετή να φύγει.

Επιπλέον, στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», ο Σταύρος προσπαθεί να ανακτήσει τις μετοχές του και η Αννέζα ετοιμάζει μια έκπληξη για τον Πωλ. Snapshot powered by AI

Βραδιά μυθοπλασίας είναι η αποψινή, καθώς δύο σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό με καθηλωτικά επεισόδια και πολλές εκπλήξεις.

Στις 20.00, στον ALPHA, ολοκληρώνεται το σίριαλ «Να μ’αγαπάς». Στο τελευταίο επεισόδιο, θα δούμε τους ήρωες εννέα μήνες μετά… Οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος. Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά και η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο. Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται.. Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται και η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

Το τελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε, στις 21.40. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να βάλει τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, η οποία έχει αποφασίσει να πάρει τον Πετράκη και να φύγει. Ο Οδυσσέας, με στοιχεία πλέον στα χέρια του, στριμώχνει την Αλεξάνδρα, ενώ η Αρετή πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίκας, για να πάρει το παιδί και να προλάβουν την πτήση. Ο Σταύρος προσπαθεί να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει στην Αλεξάνδρα και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εμποδίσει να φύγει…