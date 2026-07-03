Σαν σήμερα 3 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 3 Ιουλίου.

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Σαν σήμερα 3 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

324 - Μάχη της Αδριανούπολης: Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Λικίνιο, ο οποίος διαφεύγει στο Βυζάντιο.

1608 - Ο Γάλλος εξερευνητής Σαμουέλ ντε Σαμπλαίν ιδρύει την πρώτη μόνιμη ευρωπαϊκή αποικία στον Καναδά και σημείο εμπορικών συναλλαγών κατά μήκος του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, το γνωστό Κεμπέκ.

1886 - Στη Γερμανία ο Καρλ Μπενζ οδηγεί το πρώτο αυτοκίνητο.

1908 - O Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον «Δίσκο της Φαιστού» στο υπόγειο του δωματίου XL-101 του Μινωικού παλατιού της Φαιστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη νότια Κρήτη.

1938 - Η βρετανική ατμάμαξα Μάλαρντ σημειώνει το μέχρι σήμερα ακατάρριπτο παγκόσμιο ρεκόρ των 203 km/h στην κατηγορία των ατμοκίνητων τραίνων.

1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Γερμανοί εκτελούν στη Θεσσαλονίκη 50 Έλληνες.

1971 - Πεθαίνει ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, σκηνοθέτης και ποιητής, Τζιμ Μόρισον. Ήταν ο frontman του θρυλικό συγκροτήματος «The Doors».

1990 - Η Λευκορωσία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την ΕΣΣΔ.

1988 - Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ καταρρίπτει κατά λάθος στον Περσικό Κόλπο ιρανικό επιβατηγό αεροσκάφος. Νεκροί και οι 290 επιβαίνοντες.

2022 - Πεθαίνει η ηθοποιός Ντίνα Κώνστα

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