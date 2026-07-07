Γάμος για τον γιο του Νότη Σφακιανάκη

Ο 32χρονος γιος του Νότη Σφακιανάκη ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του με την οποία διατηρεί σοβαρή σχέση την τελευταία πενταετία 

Δημήτρης Δρίζος

Γάμος για τον γιο του Νότη Σφακιανάκη

Ο Νότης Σφακιανάκης / INTIME NEWS

LIFESTYLE
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Χαρμόσυνα νέα για την οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς ο γιος του, Απόλλωνας θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», ο 32χρονος γιος του τραγουδιστή Απόλλωνας Σφακιανάκης ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του Νατάσα Καμπισιούλη, με την οποία διατηρεί σοβαρή σχέση την τελευταία περίπου πενταετία.

Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, της έκανε πρόταση γάμου, στην οποία εκείνη απάντησε θετικά, επισφραγίζοντας την απόφαση του ζευγαριού να προχωρήσει στο επόμενο μεγάλο βήμα της κοινής πορείας του. Οι προετοιμασίες για τον γάμο ήδη έχουν ξεκινήσει, με το ζευγάρι να οργανώνει προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Απόλλωνας Σφακιανάκςη με σύντροφο

Ο Απόλλωνας Σφακιανάκης δραστηριοποιείται κι αυτός στον χώρο της μουσικής, καθώς ασχολείται με την παραγωγή και την ενορχήστρωση τραγουδιών, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται και οικογενειακές επαγγελματικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η ακίνητη περιουσία της οικογένειας.

Η γνωριμία του με τη μέλλουσα σύζυγό του έγινε στην Κω, στον τόπο καταγωγής του Νότη Σφακιανάκη, με τον οποίο η οικογένεια διατηρεί ισχυρούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες.

Η Νατάσα Καμπισιούλη δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ομορφιάς, εργαζόμενη ως μακιγιέζ σε μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης στην Αθήνα, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον κλάδο. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει ως χορεύτρια σε ένα μουσικό βιντεοκλίπ του Stan, πριν αφοσιωθεί πλήρως στην επαγγελματική της πορεία στον χώρο της αισθητικής.

Το ζευγάρι, που βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί, επέλεξε να προχωρήσει στον γάμο του το επόμενο καλοκαίρι, θέλοντας να έχει προηγηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τις πρόσφατες απώλειες που βίωσε η οικογένεια. Η Νατάσα στάθηκε διακριτικά αλλά ουσιαστικά στο πλευρό του Απόλλωνα στις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά του. Τόσο κατά την περίοδο της απώλειας της μητέρας του όσο και μετά τον θάνατο της θείας του, αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα για εκείνον.

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