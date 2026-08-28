Βελίκα Καραβάλτσιου: Τα δάκρυα στον «αέρα» και το τέλος από το MEGA

Snapshot Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και το MEGA με συγκίνηση και δάκρυα στην τελευταία της εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ευχαρίστησε θερμά τον όμιλο Alter Ego, τον Σταμάτη Μαλέλη, τους αρχισυντάκτες και τους συναδέλφους της για τη στήριξη και τη συνεργασία τους.

Η αποχώρησή της από το MEGA σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς συνεργασίας και την έναρξη νέων επαγγελματικών προοπτικών.

Εκφράζει την ελπίδα να ξανασυναντηθεί με τον όμιλο Alter Ego και τους συνεργάτες της στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Η Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε το πρωί της Παρασκευής το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», σηματοδοτώντας το τέλος της συνεργασίας της με το κανάλι. Με έντονη συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, η δημοσιογράφος ευχαρίστησε τους συνεργάτες και το προσωπικό του MEGA, κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας της παρουσίας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η Βελίκα Καραβάλτσιου βρέθηκε στο πλευρό του Γιάννη Χρηστάκου και, πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η δημοσιογράφος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή της, αναγνωρίζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη που έλαβε από τον όμιλο Alter Ego, τον Σταμάτη Μαλέλη, τους αρχισυντάκτες και τους συναδέλφους της στην αίθουσα σύνταξης.

«Δεν θέλω να κλάψω», ανέφερε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, «αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το MEGA και στους ανθρώπους του, στον όμιλο Alter Ego και στους συνεργάτες μου που μοιραστήκαμε μαζί πολλές ωραίες στιγμές.»

Μετά το τέλος της συνεργασίας της με το MEGA, η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ανοίγονται νέες επαγγελματικές προοπτικές μπροστά της.

Παρά τη συγκίνηση, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δρόμοι της με τον όμιλο Alter Ego και τους συναδέλφους της θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

Η αποχώρηση της Βελίκας Καραβάλτσιου από το MEGA κλείνει μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα της.