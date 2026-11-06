ΕΡΤ - Eurovision: Τα επόμενα βήματα μετά την ανακοίνωση του Φωκά Ευαγγελινού

Τι σκέφτονται οι άνθρωποι της δημόσιας τηλεόρασης

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

ΕΡΤ - Eurovision: Τα επόμενα βήματα μετά την ανακοίνωση του Φωκά Ευαγγελινού
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Το πρωί της Παρασκευής, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ένας άνθρωπος που έχει συνδεθεί με τις ελληνικές αποστολές στη Eurovision, ανακοίνωσε ότι φέτος δεν θα συμμετάσχει στο team.

«Μπορώ να πω κάτι; Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός», ανέφερε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Πηγές της ΕΡΤ αναφέρουν ότι η απόφασή του είναι προσωπική και σεβαστή. Σε ό,τι αφορά την Eurovision, η δημόσια τηλεόραση έχει ήδη αρχίσει να «τρέχει» το πρότζεκτ και για την αντικατάσταση του Ευαγγελινού υπάρχουν επιλογές οι οποίες εξετάζονται.

Να σημειωθεί ότι η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027», μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό.

ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς. Στον τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

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