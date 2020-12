The Voice: Ξεσήκωσαν τους πάντες Σταρόβας - Μουζουράκης τραγουδώντας… σαλονικιώτικα (vid)

Υπέροχες φωνές αλλά και δυνατές «μάχες» παρακολουθήσαμε στα Knockouts, την παράσταση όμως έκλεψαν οι Δημήτρης Σταρόβας και Πάνος Μουζουράκης.

Οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή του «The Voice» και ένωσαν τις μουσικές τους… δυνάμεις. Πέρα από το ταλέντο τους, έδειξαν και το χιούμορ τους, καθώς είπαν τραγούδια μόνο με «λα», για να τιμήσουν τη Θεσσαλονίκη, πόλη από όπου κατάγονται και οι δύο.

Ανάμεσα στα κομμάτια που επέλεξαν να πουν ήταν και το "Σήκω χόρεψε συρτάκι" που ξεσήκωσε τον Σάκη Ρουβά.

Τέλος, ο Πάνος Μουζουράκης είπε το "Dance me to the end of love" του Λέοναρντ Κόεν.

