Η μεγάλη Θοδώρα υπαρχηγός κόμματος, το Αγιοβασιλιάτικο ραντεβού, το διακύβευμα και οι ασάφειες

Πολιτικός ή τραπεζίτης ο νέος αρχηγός του κράτους; Το όνειρο της μεγάλης Θεοδώρας και το αγιοβασιλιάτικο ραντεβού

Νίκος ή Γιάννης για πρόεδρος; Για τα ονόματα που ακούγονται για την Προεδρία της Δημοκρατίας εγώ είμαι μεταξύ του Νίκου και του Γιάννη και γέρνω λίγο προς το Νίκο. Δεν εννοώ βεβαίως τη δική μου προτίμηση.

Ψυχαναιμίζομαι ότι προς αυτή την επιλογή θα κινηθεί ο πρόεδρος Κυριάκος, αν και αρκετοί έχουν επιχειρήσει να «κάψουν» το συγκεκριμένο σενάριο. Ο ίδιος ο Νίκος πριν από κάνα μήνα όταν ρωτήθηκε επί του θέματος δεν είπε ότι δεν ενδιαφέρεται. Είπε κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι δεν είναι στις προθέσεις του... Με εννοείτε φαντάζομαι. Αφήστε που δεν βλέπω κανέναν να διαψεύδει τα συγκεκριμένα ονόματα... στις off the record συζητήσεις.

Η μεγάλη Θοδώρα υπαρχηγός κόμματος

Η μεγάλη Θεοδώρα ζει το όνειρό της. Από Πασιονάρια της Πέλλας θα γίνει επιτέλους No 2 σε ένα κόμμα αφού κάνεις άλλος δεν θα πήγαινε ποτέ σε ένα τέτοιο μόρφωμα να κάνει καριέρα δίπλα σε έναν influencer. Ο Κασσελάκης δεν θα μπορεί να παρίσταται στη Βουλή άρα θα τον εκπροσωπεί η Θεοδώρα Τζάκρη ως υπαρχηγός κόμματος. Τι θα ζήσουμε Θεέ μου. Δεν είναι κακό πάντως. Η Βουλή θα έχει την μοναδική ευκαιρία να απολαύσει τη νέα κολεξιόν της Christian Louboutin και την διαχρονικότητα της Hermes. OMG!

Το Αγιοβασιλιάτικο ραντεβού

Το πολύκροτο ραντεβού Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη έχω μια πληροφορία ότι θα κλειδώσει εντός της εβδομάδας και θα πραγματοποιηθεί την περίοδο των εορτών. Αγιοβασιλιάτικο που λέμε... Δώρα πολλά δεν θα έχει, αλλά ίσως βγάλει ειδήσεις για το πρόσωπο που θα προτείνει τελικά για την ΠτΔ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά δεν ήθελε να πάει καθότι αισθάνεται αναβαθμισμένος και θεωρεί ότι η συνάντηση δεν έχει να του προσφέρει κάτι... Τώρα όμως έχει ένα νέο θεσμικό ρόλο, αυτόν του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλο να πηγαίνεις ως δεύτερος κι άλλο ως τρίτος...

Όπως μάλιστα μου επεσήμανε φίλος μου πρασινοφρουρός: «Μην ξεχνάς ότι πλέον ο Νίκος είναι τέταρτος πολιτειακός παράγοντας μετά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ΠΘ και τον Πρόεδρο της Βουλής...». Συμπέρασμα: Ο Νίκος θα παίξει σκληρά το χαρτί με το όνομα του νέου ανώτατου ηγέτη του ελληνικού κράτους. Δεν πάει μόνο για το to know us better.

Ό,τι να είναι…

Πραγματικά μερικές φορές είναι να απορείς με τον τρόπο που συντάσσονται ορισμένα σχέδια νόμου. Στην περίπτωσή μας μιλάμε για το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της οδηγίας CSRD (ή αλλιώς για τα ESG) το οποίο δεν φτάνει ότι βγήκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη διαβούλευση, έχει και ένα σωρό λάθη, ή για την ακρίβεια ασυνάρτητες διατάξεις και διατάξεις που δεν έχουν λογική. Την υπόθεση φαίνεται να χειρίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σωτήρης Αναγνωστόπουλος ο οποίος στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει κάποιους τα έκανε άνω κάτω.

Και πραγματικά θα θέλαμε να μάθουμε τι κείμενο παρέλαβε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή πριν από κάμποσους μήνες και ποια σχέση έχει αυτό το κείμενο με εκείνο που βγήκε στη διαβούλευση. Γεγονός είναι πάντως ότι με το κείμενο της διαβούλευσης έχουν αντιδράσει οι τράπεζες ,το Υπερταμείο, πολλές ΔΕΚΟ, οι ορκωτοί λογιστές και άλλοι φορείς. Αν δεν ήταν όλοι αντίθετοι, και τότε κάποιος καλοπροαίρετα θα έλεγε ότι οι αντιδράσεις κρύβουν σκοπιμότητα.

Μόνο που δεν είναι έτσι τα πράγματα και κινδυνεύουμε να μας τρέχουν από την Ευρώπη αν τελικά το κείμενο της διαβούλευσης δεν αλλάξει. Εμείς πάντως διαφοροποιούμαστε από όλες αυτές τις αντιδράσεις, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στην εξαίρεση που προβλέπει το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαβούλευση.

Συγκεκριμένα από τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των ESG εξαιρούνται η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτοί δεν είναι δημόσιες εταιρείες; Με ποιο σκεπτικό εξαιρέθηκαν από την κοινοτική οδηγία η οποία έχει ρητές διατάξεις για τις δημόσιες εταιρείες;

Το διακύβευμα και οι ασάφειες

Πραγματικά ουδείς έχει καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα στην Elpedison. Να ελέγξει ένας από τους 2 μετόχους ή και οι 2 τελικά θέλουν να την ξεφορτωθούν; Υπάρχει κάποιου είδους προσέγγιση διαφορετική για τη στρατηγική όπως θέλουν να μας πουν ή απλά δεν υπάρχει καθόλου στρατηγική ούτε από τα ελληνικά πετρέλαια ούτε από τους Ιταλούς;

Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι γενικά ότι άλλα λένε προς τα έξω οι 2 εταιρείες που ελέγχουν την elpedison και άλλα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι αν κανένας από τους 2 τελικά μέσω του ιδιότυπου διαγωνισμού που υποτίθεται ότι θα τρέξει δεν δείξει ενδιαφέρον, τι θα συμβεί; Θα πωληθεί η εταιρεία έναντι πινακίου φακής; Μήπως αυτός είναι ο στόχος παρ’ ότι λέγεται ότι η κυβέρνηση το έχει ξεκόψει με κάθε τρόπο; Και να φανταστεί κάποιος ότι η Elpedison είναι ο τρίτος πιο δημοφιλής ιδιωτικός πάροχος, κατέχοντας το 5,86% της ελληνικής αγοράς, με περισσότερους από 300.000 πελάτες.

Ζόρια αποεπένδυσης

Ζορίζεται τo CVC στην προσπάθειά του να αποεπενδύσει από την ελληνική αγορά. Και φαίνεται ότι η αρχική πρόθεση να πωληθεί το 49% του τομέα υγείας που ελέγχει το Yγεία, το Μητέρα και λοιπά νοσηλευτήρια, εγκαταλείπεται σιγά σιγά και προκρίνεται η πώληση του 51%, δηλαδή της πλειοψηφίας στους άραβες ενδιαφερόμενους οι οποίοι προφανώς δεν είναι αμερικανάκια.

Βέβαια η πώληση του HHG (κλάδος υγείας) δεν είναι η μόνη που επιχειρείται αυτή την περίοδο καθώς βλέπουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια πώλησης και του φιλέτου του πάλαι ποτέ ισχυρού ομίλου Vivartia, που είναι η Μπάρμπα Στάθης στον Όμιλο Ιντεάλ, ο οποίος έχει αυξημένη ρευστότητα αυτή την περίοδο. Μιας όμως και αναφερθήκαμε στον όμιλο των τροφίμων, αναρωτιόμαστε πως θα ξεμπλέξει το CVC, καθώς το πράγμα πηγαίνει από αναδιάρθρωση σε αναδιάρθρωση δανεισμού η οποία έχουμε σοβαρές αμφιβολίες αν θα γινόταν στην περίπτωση που οι μέτοχοι μιλούσαν ελληνικά και δεν είχαν τέτοιου είδους έκθεση στην ελληνική αγορά.

Δεν τον πιστεύουν

Τα ιστορικά της χαμηλά πλησιάζει εκ νέου η μετοχή της dimand όπου φαίνεται ότι η μόνιμη αισιοδοξία του κυρίου Ανδριόπουλου και οι μεγάλες υποσχέσεις για ανάπτυξη δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα η εταιρεία φαίνεται να κινείται μόνιμα μεταξύ σφύρας και άκμονος, παρά το γεγονός ότι τυγχάνει ισχυρής άνωθεν στήριξης που τη διασώζει κάθε φορά στο παρά πέντε. Στήριξη έχει προαναγγελθεί και για τη φετινή χρονιά και επειδή πλησιάζουμε στο τέλος Νοεμβρίου αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθούν 2 πωλήσεις που έχουν προαναγγελθεί και μπορεί να δώσουν ανάσες στην dimand ή θα πάμε για παράταση και δύσκολες ημέρες.

Πρόστιμα καταχρηστικών πρακτικών και ερωτήματα

Πρόστιμο εισέπραξε η Volotea από την ισπανική κυβέρνηση για καταχρηστικές πρακτικές και κυρίως για χρεώσεις που αφορούν στην μεταφορά βαλίτσας καμπίνας. Το πρόστιμο μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται η Volotea έχει τη σημασία του.

Τι εννοούμε; Πολύ απλά, αναγκάστηκαν οι μέτοχοι της να ζητήσουν τη βοήθεια της Aegean για να αποκτήσουν ρευστότητα και να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Και όταν πέφτουν πρόστιμα, ειδικά αν έχουν συνέχεια, η βοήθεια μπορεί να πάει στράφι όπως πιθανά και η επένδυση της Aegean.

Μιας και μιλάμε όμως για την Aegean, αναρωτιέμαι κατά πόσο η εταιρεία έχει τηρήσει τις νέες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βαλίτσα καμπίνας και ειδικά για το βάρος της βαλίτσας που επιτρέπεται. Γιατί ωραία είναι τα περί προσφορών και άλλων τινών, αλλά το μέτρημα μέχρι... τρομοκρατίας πηγαίνει σύννεφο και μάλιστα με ερωτηματικά σε ότι αφορά στα όρια. Αλήθεια οι ισπανικές αρχές επιβάλλουν πρόστιμα, οι ελληνικές που να βρίσκονται;

Τι συμβαίνει με την Prodea;

Έχει πέσει όλη η αγορά για να ελαφρύνει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Prodea. Η εισηγμένη προχωρά σε σημαντική αποεπένδυση πωλώντας συνεχώς ακίνητα από τα προηγούμενα χρόνια, είχε επιδοθεί σε αγορές αλλά και πάρε-δώσε ακινήτων που δημιουργούσαν κάποια ερωτήματα για τη σκοπιμότητά τους. Στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2024 ήταν εμφανής η επίπτωση από τον υψηλό δανεισμό στις επιδόσεις της εταιρείας. Ένας δανεισμός που δόθηκε με πολύ μεγάλη άνεση από το τραπεζικό σύστημα, πράγμα που ίσως δεν θα συνέβαινε σε άλλη εταιρεία με το πλαίσιο κινήσεων που έκανε η Prodea.

Σημειώνεται ότι τα πράγματα σε ότι αφορά στις οικονομικές επιδόσεις ίσως θα ήταν πιο δύσκολα, αν η εταιρία δεν είχε προχωρήσει στην απόκτηση στις 24 Ιανουαρίου 2024, του πλειοψηφικού ποσοστού και ελέγχου της εταιρείας MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc («MHV») η οποία αποτελεί πλέον το κύριο επενδυτικό όχημα για επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα. Πάντως με τις πωλήσεις ακινήτων η Prodea το 2024 αναμένεται να μειώσει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της σχεδόν κατά 800 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 25% και τον δανεισμό της κατά 300 εκατ. ευρώ περίπου. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτά θα οδηγήσουν στο … λαμβάνειν και τον βασικό μέτοχο που μπορεί έτσι να καλύψει επείγουσες δικές του υποχρεώσεις

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη

Έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα αργήσει η ώρα που η Εθνική Ασφαλιστική θα επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Μπορεί οι αγοραστές να έκαναν μια πολύ καλή συμφωνία, αλλά και αυτή από ότι φαίνεται δεν ήταν ικανή να τους οδηγήσει στους στόχους τους καθώς τα λάθη στρατηγικής διαδέχτηκαν το ένα το άλλο. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Τράπεζα έχει κάθε λόγο να αποκτήσει εκ νέου την πρώην θυγατρική της, καθώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει σε ότι αφορά στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια συμμετοχή.

Και αυτό γιατί πλέον δίνεται η δυνατότητα σε τραπεζικούς ομίλους, με σημαντικές συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρείες, να τις ενοποιούν με τη μέθοδο του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού και όχι αφαιρώντας τες πλήρως από τα ίδια κεφάλαιά τους όπως συνέβαινε όταν πουλήθηκε υποχρεωτικά η Εθνική Ασφαλιστική. Με τους νέους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου για μετοχικά ανοίγματα μειώνεται στο 250% από 370% και έτσι οι τράπεζες έχουν επιπλέον κεφαλαιακό όφελος όταν ελέγχουν ή αποκτούν ασφαλιστικές εταιρίες.

Το παζλ των αυξήσεων

Ένα βήμα πριν την έγκρισή της από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς είναι η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίο της Κλουκίνας Λάππας προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς της Ευρώπη Ασφαλιστική. Το ενημερωτικό δελτίο έχει ετοιμαστεί και αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είμαι η ταυτότητα των νέων μετοχών που θα καλύψουν ποσοστό της αύξησης μετά την παραίτηση από το δικαίωμα συμμετοχής του ομίλου Intracom, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρά εφοπλιστικά ονόματα. Πάντως οι αυξήσεις κεφαλαίου δεν κλείνουν με την Κλουκίνας Λάππας, καθώς φαίνεται ότι στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς θα εγκρίνουν εντός του Δεκεμβρίου ακόμα άλλη μια, συν την εισαγωγή της Άλτερ Έγκο συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη στο χρηματιστήριο.