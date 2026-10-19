Το θρίλερ με την Κίμπερλι. η μάζωξη Χατζηδάκη, το δείπνο Μηταράκη, η Eurobank και η Βουλγαρία

Το θρίλερ με την Κίμπερλι

Δεν σας κρύβω ότι ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης που είχαν προνομιακές σχέσεις με την πρώην πρέσβη έχουν μια ανησυχία για το πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την αποπομπή της. Όπως μαθαίνω, ορισμένοι έχουν λουστεί από κρύο ιδρώτα μήπως η πρώην πρέσβης αρχίσει να λέει δημοσίως τι της ζητούσαν στις κατ' ιδίαν επαφές που είχαν μαζί της. Και φαντάσου να έχει κρατήσει και τίποτα μηνύματα στο κινητό της. Α πα πα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που ακούγονται στο παρασκήνιο.

Ποια παρουσιάστρια θέλει τη θέση της Κίμπερλι στην Ελλάδα;

Από την τηλεόραση στην πρεσβεία! Να καί μια είδηση που μας έκανε να ευθυμήσουμε. Η διπλωματία έχει και τις εκπλήξεις της! Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια Ντέμπι Ματενόπουλος αποφάσισε λέει να βάλει πλώρη για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, διεκδικώντας τη θέση που κατέχει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και δεν έμεινε στα υπονοούμενα: απευθύνθηκε δημόσια στον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να εξετάσει την περίπτωσή της. Η Ματενόπουλος (της οποίας την ύπαρξη ομολογώ ότι αγνοούσα) ποντάρει στην ελληνική καταγωγή της, στη γνώση της γλώσσας και στους δεσμούς της με την Ελλάδα, ενώ δηλώνει ότι βλέπει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναλάβει τον διπλωματικό ρόλο.

Με άλλα λόγια, αν η Ουάσιγκτον αποφασίσει να κάνει κάστινγκ για την επόμενη ένοικο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, η λίστα των ενδιαφερομένων φαίνεται πως μεγαλώνει! Βέβαια, άλλο η αυτοπρόταση και άλλο ο διορισμός, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Προς το παρόν, η πρεσβεία δεν άλλαξε ένοικο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η κούρσα για τη διαδοχή της Κίμπερλι απέκτησε ακόμη μία ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα — και μάλιστα με άρωμα Ελλάδας!

Η μάζωξη Χατζηδάκη στο Γουδί

Στη ΝΔ άρχισαν τα πάρτι και τις μαζώξεις συσπείρωσης. Στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη στο Γουδί, στο Glasshouse, έγινε χαμός. Χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες έδωσαν το παρών. Στο πλευρό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης βρέθηκαν ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Μυλωνάκης, γεγονός που σηματοδοτεί τις καλές σχέσεις του Κωστή με το περιβάλλον Μητσοτάκη.

Εκτός από τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου, ήταν εκεί και ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αλλά και πάρα πολλοί υφυπουργοί της κυβέρνησης. Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Νίκος Παπουτσής. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. Από υπουργούς διέκρινα τον Γιάννη Βρούτση. Πήρε το μάτι μου τον Νίκο Χαρδαλιά και τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη. Έχει αρχίσει και μετράει ο καθένας τις δυνάμεις του στην γαλάζια παράταξη....

Το τραπέζι Μηταράκη στο Ψυχικό και οι γαλάζιες φιλοδοξίες

Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το δείπνο που παρέθεσε ο Νότης Μηταράκης στο εστιατόριο Nolita, στο Ψυχικό, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς εξελίχθηκε σε μία από τις συζητήσεις του γαλάζιου παρασκηνίου. Η συνάντηση συγκέντρωσε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η πολιτική ερμηνεία που δόθηκε ήταν ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διατηρεί φιλοδοξίες για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν οι Γιάννης Πλακιωτάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Στέλιος Πέτσας, Σοφία Βούλτεψη, Θεόδωρος Παππάς, Γιώργος Γεωργαντάς, Κατερίνα Μονογυιού, Χρήστος Μπαραλιάκος, Ασημίνα Σκόνδρα, Ζέττα Μακρή, Σπύρος Κελέτσης, Κώστας Τσιάρας, Χρήστος Χρυσομάλλης, Στράτος Σιμόπουλος, Σταύρος Σταυρόπουλος και Άννα Αντωνίου.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα, αλλά και στο μήνυμα που εκπέμπει μια τέτοια συγκέντρωση σε μια περίοδο που ήδη συζητούνται οι μελλοντικές ισορροπίες στη ΝΔ. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νότης Μηταράκης καλεί σε γεύμα βουλευτές ούτε ότι πολλοί εξ αυτών είναι δυσαρεστημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου και το λεγόμενο επιτελικό κράτος.

Πολάκης αμφισβητεί τη Δούρου

Ο σπαραγμός στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Όχι μόνο το κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή αλλά η Δούρου έχει και τον πονοκέφαλο του αψύ Κρητικού. Ο Παύλος Πολάκης επιχείρησε να ανοίξει ξανά το ζήτημα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας συνέδριο και εκλογή προέδρου από τη βάση τον Ιανουάριο. Η πρότασή του, όμως, δεν έγινε δεκτή από την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια απορρίφθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή. Σε σύνολο 170 μελών η πρόταση συγκέντρωσε μόλις 30 ψήφους. Σε λάθος κόμμα βρίσκεται ο Παυλής. Δεν τον βλέπω να μένει για πολύ....

Η δήλωση του Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές

Μια φράση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη του είπε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Είναι βέβαια πρώτη φορά που λεει κάτι τέτοιο. Τι ήταν να το πει; Άρχισαν πυρετωδώς να γράφουν ότι υπάρχει στα σκαριά deal ΝΔ–ΠΑΣΟK για συγκυβέρνηση. Κατηγορηματικά σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία ούτε φανερή, ούτε παρασκηνιακά.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη - Μεϊμαράκη

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση στο γαλάζιο οικοσύστημα να είναι αυτή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες. Το τετ α τετ δεν ήταν προγραμματισμένο. Ο πρωθυπουργός ζήτηση να δει τον πρώην πρόεδρο της νέας δημοκρατίας όχι βεβαίως μόνο για τα θέματα της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά κυρίως που για τα θέματα συσπείρωσης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήθελε πιο ενεργό ρόλο από τον Μεϊμαράκη ενόψει των εκλογών. Το πρόβλημα είναι ότι ο Βαγγέλης έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια από τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και μάλλον δεν επιθυμεί να μπει ενδιάμεσος ή να κάνει τον πυροσβέστη απέναντι στον Σαμαρά και στον Καραμανλή.

Ο Καραμανλής και οι απόστρατοι

Ο πρώην πρωθυπουργός με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ θα μιλήσει σε εκδήλωση των αποστράτων αξιωματικών στο Πολεμικό Μουσείο στις 25 Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχουν αρχίσει πάλι τα σενάρια για το τι ακριβώς θα πει και τι μηνύματα θα στείλει στην κυβέρνηση. Στο τέλος με αυτά τα σενάρια που διακινούνται θα γράψω βιβλίο.... Την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει», σε συνδυασμό με την εκτίμησή του ότι η πολιτική συμβίωση του Κώστα Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά έχει ουσιαστικά τελειώσει, έδωσαν νέα τροφή στη συζήτηση για τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Τα μυστήρια της Αθηναϊκής Λέσχης

Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι σκόνη σήκωσε η παρουσία πολιτικών προσώπων τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στην Αθηναϊκή Λέσχη. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν στον ίδιο χώρο ο Αντώνης Σαμαράς, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης σε εκδήλωση της ισραηλινής οργάνωσης Israel Allies Foundation. Το τι έχω ακούσει για αυτή την εκδήλωση δεν περιγράφεται. Το καλύτερο που άκουσα είναι ότι ο Άδωνις και ο Πλεύρης πήγαν εκεί για να κάνουν μασάζ στον Αντώνη Σαμαρά και για να τον μεταπείσουν να κάνει πίσω με την ίδρυση κόμματος.

Πρόκειται βεβαίως για ρεπορτάζ του... στομαχιού. Ποια είναι η αλήθεια; Ότι οι τρεις πολιτικοί άνδρες δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία. Βρέθηκαν εκεί προσκεκλημένοι της πρεσβείας του Ισραήλ. Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκαν επίσης η Νίκη Κεραμέως, ο Κώστας Καραγκούνης, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Διαμαντής Γκολιδάκης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. Τα υπόλοιπα είναι προϊόν μυθιστορήματος...

Ο Τσίπρας στη γραμμή Καρτερού

Αν και από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού απέφυγαν επισήμως να υιοθετήσουν τη σκληρή γραμμή του Θανάση Καρτερού, ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποτίναξε τον πρώην λογογράφο του. Αντίθετα φαίνεται αποφασισμένος να κινηθεί σε ρυθμούς σκληρού ροκ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη καθώς η ψαλίδα μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δείχνει να μαζεύεται...

Και λίγα είπε ο Σχοινάς

Οι αιχμές που άφησε για τους προκατόχους του και τα έργα και τις ημέρες τους σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αλιεία δεν φαίνεται να ήταν καθόλου τυχαίες. Είχε παραλάβει άλλωστε λίγες ημέρες πριν την έκθεση της DGAGRI μετά από τον τελευταίο έλεγχο που έγινε το περασμένο Ιούλιο. Η έκθεση αποτύπωνε το απόλυτο μπάχαλο και ότι στην ουσία η απάτη ζει και βασιλεύει και ότι τίποτα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Και αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά την έκθεση μπορεί να θεωρήσει ότι και λίγα είπε ο Σχοινάς που παρέλαβε το απόλυτο χάος και έχει τους Τσιάρες, τους Αυγενάκηδες και τους Βορίδηδες να ζητούν και τα ρέστα και να κουνούν και το δάχτυλο. Παρεμπιπτόντως με αυτά που αναφέρει η έκθεση βλέπω να ανοίξουν νέες δουλειές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Θα πέσουν κεφάλια

Πάντως ο Μαργαρίτης Σχοινάς που δεν είναι χθεσινός έχω την αίσθηση ότι θα αρχίσει να παίρνει το ένα κεφάλι μετά το άλλο. Και αν βρει προσκόμματα μπορεί και να βάλει το καπελάκι του στραβά και να μας αποχαιρετήσει. Άλλωστε δεν έχει κανένα λόγο να χρεωθεί αμαρτίες άλλων όταν έχει κάνει ένα πολύ καλό όνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο προβλέπω και στην ΓΔΕΛΕΠ της ΑΑΔΕ, τη διεύθυνση δηλαδή που διαδέχτηκε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα εκ των έσω και μάλιστα σοβαρό γιατί κάποιοι παραμένουν αδιόρθωτοι ακόμα και έχοντας τον κίνδυνο να βρεθούν δικαστικά υπόλογοι. Βέβαια πλέον η πίεση χρόνου είναι ασφυκτική και η παρέα του τεχνικού συμβούλου κάνει διάφορα περίεργα με τις φετινές αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις ώστε να υπονομεύσει την ίδια την αίτηση. Γι αυτό το λόγο άλλωστε οι ο αριθμός των αιτήσεων ακόμα δεν είναι ικανοποιητικός.

Βουλγάρικη επιβάρυνση

Δεν είναι καλά τα νέα για τη Eurobank και πιθανώς για άλλες ελληνικές εταιρίες που έχουν σημαντική παρουσία στη Βουλγαρία. Και αυτό διότι η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών αλλά και άλλων επιχειρήσεων με συντελεστή 33%. Αυτό όπως και έχει θα επιβαρύνει το καθαρό αποτέλεσμα στη θυγατρική της ελληνικής τράπεζας. Το καλό νέο είναι ότι ο τρόπος που θα γίνει η φορολόγηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλη επιβάρυνση η οποία υπολογίζεται σε περίπου 2% της καθαρής κερδοφορίας. Για τις άλλες εταιρίες αναμένονται λεπτομέρειες ώστε να δούμε πού θα καθίσει ο λογαριασμός. Σημειώνουμε πάντως ότι ο συντελεστής φορολόγησης των εταιριών στη Βουλγαρία είναι 10%.

Το ταμείο των τραπεζών εν μέσω αναταράξεων

Μένουμε στις ελληνικές τράπεζες όπου ναι μεν η αύξηση των επιτοκίων φέρνει κέρδη από την αύξηση των χορηγητικών κυμαινόμενων επιτοκίων αλλά την ίδια στιγμή δημιουργεί και έναν κίνδυνο. Ποιος είναι αυτός; Τα υψηλότερα επιτόκια να περιορίσουν την πιστωτική επέκταση. Το πόσο θα την περιορίσουν δεν μπορεί να προβλεφθεί γιατί αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το πού και για πόσο θα καθίσουν τα επιτόκια και πόσο θα επηρεαστεί ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ. Το ταμείο πάντως θα αρχίσει να γίνεται από τη νέα χρονιά και αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό εντός κι εκτός οι τράπεζες δεν έχουν λόγο να ανησυχούν γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των ισολογισμών τους δείχνουν ότι η ανάπτυξή τους θα έχει συνέχεια έστω και με ηπιότερους ρυθμούς. Γι αυτό άλλωστε και οι μετοχές τους συνεχίζουν τον καλπασμό με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει απόδοση τη φετινή χρονιά της τάξεως 38%.

Τα πονταρίσματα στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Όλο και πληθαίνουν οι φήμες ότι θα έχουμε αλλαγή ιδιώτη μετόχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ταυτόχρονα η μετοχή καταγράφει το ένα υψηλό μετά το άλλο και προφανώς δεν έχει ως αφορμή τις επιδόσεις εξαμήνου. Αυτοί που τοποθετούνται φαίνεται να ποντάρουν σε πώληση σε τιμή υψηλότερη αυτής που είχε πριν από λίγες ημέρες η μετοχή αν και συνήθως τα πονταρίσματα αυτά ειδικά όταν είναι μεγάλα πηγαίνουν πακέτο με πληροφόρηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση πέρα από τις μετοχικές αλλαγές η προοπτική του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν το γρηγορότερο τα έργα υποδομής που έχουν καθυστερήσει και δεν θα βρεθούμε προ ενός blackout λόγω αυξημένης ζήτησης. Ήδη το φετινό καλοκαίρι τα ζητήματα ήταν ουκ ολίγα και αυτό αν μη τι άλλο δεν καθησυχάζει.

Ο Mr Polyeco και τα… αραβουργήματα με την άδεια μεταλλικού νερού στην Νάουσα

Πού τον βρίσκεις πού τον χάνεις ο Θανάσης Πολυχρονόπουλος της Polyeco-Polygreen βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έχει μετακομίσει. Βέβαια η πολλή Μέση Ανατολή πολλές φορές επηρεάζει τους ανθρώπους και στην νοοτροπία και τις πρακτικές που ακολουθούν στην Ελλάδα. Και η περίπτωση της εταιρίας του Naoussa Blue Waters παρουσιάζει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα στις 20-11-2025 υπέβαλε «αίτηση παραχώρησης/ εκμίσθωσης του δικαιώματος υδροληψίας και εμφιάλωσης μέρους του πλεονάζοντος πόσιμου ύδατος δημοτικής πηγής «Αγίου Νικολάου Π1» η οποία ανήκει χωρικά στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η αιτούσα εταιρεία ζήτησε να της επιτραπεί η απόληψη ύδατος από την εν λόγω πηγή που θα ανέρχεται μέχρι και σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κυβικά μέτρα ετησίως, προκειμένου να προβαίνει στην εμφιάλωση πόσιμου ύδατος σε μελλοντικό εμφιαλωτήριο που θα κατασκευάσει στην περιοχή.

Στην εν λόγω αίτηση η εταιρεία αναφέρει ότι θα προχωρήσει στην επένδυσή της μετά την παραχώρηση του δικαιώματος υδροληψίας και εμφιάλωσης από τον Δήμο και την ολοκλήρωση όλων των σχετικών αδειοδοτικών διαδικασιών. Στην αίτηση μιλάει για οφέλη της τοπικής κοινωνίας αφού θα καταξοδεύεται κάθε χρόνο πληρώνοντας στο δημοτικό ταμείο, 75.000 ευρώ κατ’ έτος για τα δύο πρώτα έτη και στη συνέχεια μπορεί (προσέξτε μπορεί) να κυμανθεί από το ποσό των 150.000 ευρώ έως το ποσό των 354.000 ευρώ κατ’ έτος, βάσει της ετήσιας διατιθέμενης στην αγορά ποσότητας νερού. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πρόθυμα ενέκρινε την αίτηση αλλά υπήρχαν και αυτοί που έκαναν προσφυγή επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή τους έγιναν παράνομες ενέργειες.

Στους προσφέυγοντες ήταν και μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις. Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης διοίκησης έκανε εν μέρει την προσφυγή αλλά ο Δήμος Νάουσας επανήλθε με προσφυγή κατά της απόφασης στην Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από τη νομοθεσία ή οποία ω του θαύματος εξαφάνισε την απόφαση του Γραμματέα.Και όλα καλά και όλα ωραία για να φτάσουμε πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή να αλλάζει και τις σηματοδοτήσεις για χάρη της εταιρίας του κ. Πολυχρονόπουλου και εμείς να αναζητούμε το παρασκήνιο που έχει συνέχεια και είναι μεγάλο με τα μεγάλα... αραβουργήματα του κ. Πολυχρονόπουλου.

Βαρύ κλίμα στη Euronext Athens

Περίεργο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο (Euronext Athens) μετά την εθελούσια έξοδο που ανακοινώθηκε. Μαθαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από το προσωπικό που έκανε Συνέλευση την Παρασκευή και ουδείς είναι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε κλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Όμως αυτό είναι το λιγότερο καθώς ο νέος μέτοχος φαίνεται να μην είχε σαφή εικόνα των όρων που ευνοούν συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικά αυτούς που προσελήφθησαν επί Κοντόπουλου με παχυλούς μισθούς. Έτσι το κλίμα φαίνεται να βάρυνε και για τον κ. Κοντόπουλο και ουδείς γνωρίζει πού θα καταλήξει για τον άνθρωπο που είχε πει σε ανύποπτη στιγμή πως όταν αλλάζει ο βασικός μέτοχος φεύγεις, αλλά δεν το έκανε πράξη με την έλευση του Euronext.