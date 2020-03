Game of Thrones: Όσα γνωρίζουμε για το prequel της επικής σειράς

Το «φαινόμενο» Game of Thrones, η σειρά που στιγμάτισε μια ολόκληρη δεκαετία και την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο, μπορεί να ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019, αυτό δεν σημαίνει όμως πως «τελείωσε». Πρώτον γιατί τώρα μπορούμε να την παρακολουθούμε ξανά και ξανά μέσω του Vodafone TV, που είναι το «ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΗΒΟ» στην Ελλάδα και δεύτερον διότι προετοιμάζεται ήδη το spin-off, ένα συναρπαστικό prequel που ανυπομονούμε να δούμε!

Παρ' όλο που η HBO επιβεβαίωσε επισήμως πως το prequel του Game of Thrones θα γυριστεί και θα έχει τίτλο «House of the Dragon (Οίκος του Δράκου)», καθώς θα εξιστορεί το παρελθόν του Οίκου των Targaryen, δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστα πράγματα γνωστά για το όλο πρότζεκτ. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε για το πολυαναμενόμενο prequel του Game of Thrones, σημειώνοντας πως είχαν δεν είχαν, οι παραγωγοί μάς έχουν βάλει πάλι σε ένα ωραιότατο «gamethronικό» mood με άγνωστη ημερομηνία λήξης!

Το θέμα

Οι πληροφορίες λένε ότι η τηλεοπτική σειρά θα βασίζεται στο βιβλίο Fire and Blood του George R. R. Martin, του συγγραφέα του Game of Thrones δηλαδή που πολλές φορές εξέπληξε και κάποιες δίχασε το κοινό, με τα πάθη στα οποία υπέβαλε τους πρωταγωνιστές του. Το Fire and Blood κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018 και λέγεται πως είναι μόνο το πρώτο μέρος της ιστορίας των Targaryen που θέλει να διηγηθεί ο Martin…

Η υπόθεση (χωρίς spoiler)

Στο βιβλίο αυτό ο Martin μιλά για την ιστορία των Targaryen, ξεκινώντας περίπου 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρακολουθήσαμε στο Game of Thrones. Ξεκινά με την κατάκτηση των Επτά Βασιλείων του Γουέστερος από τον Aegon I και φτάνει μέχρι τη βασιλεία του Aegon III, υπό τον οποίο λέγεται πως εξαφανίστηκαν οι δράκοι.

Οι δράκοι

Ναι, φυσικά και θα έχει δράκους η σειρά. Ο Οίκος Targaryen είναι ταυτισμένος με τα πλάσματα αυτά και μάλιστα ο δράκος του Aegon I, ήταν ο ξακουστός Balerion, ένα από τα πιο τρομακτικά πλάσματα που μπορείτε να φανταστείτε, με άνοιγμα φτερών όσο μια ολόκληρη πόλη! Ελπίζουμε πραγματικά να δούμε στις οθόνες μας κάτι αντάξιο της φήμης αυτής.

Ο χρόνος

Το House of the Dragon έχει γίνει hashtag στα social media, έχει γίνει topic συζήτησης στο διαδίκτυο και ακόμα δεν έχουμε καμία πληροφορία για το πότε θα προβληθεί. Οι φήμες λένε όχι νωρίτερα από το 2022, κάτι που ακούγεται λογικό…

Το καστ

Αν και δεν υπάρχει καμία πληροφορία για ονόματα ηθοποιών που θα συμμετέχουν στο House of the Dragon, κάποια πράγματα είναι βέβαια: Θα είναι νέοι, θα είναι ανοιχτόχρωμοι και κατά πάσα πιθανότητα, άγνωστοι στο ευρύ κοινό ακόμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος άλλωστε να μην ακολουθηθεί η υπερ-επιτυχημένη «συνταγή» του Game of Thrones στον τομέα αυτό: Παίρνουμε έναν άγνωστο ηθοποιό και όταν τον… αφήνουμε είναι πραγματικός σταρ!

Οι δημιουργοί

Φυσικά και θα είναι το πετυχημένο team του Game of Thrones πίσω από το House of the Dragon: Ο George RR Martin και ο Ryan Condal θα είναι οι συν-δημιουργοί, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι επίσης ο Miguel Sapochnik, που είναι ο άνθρωπος πίσω από την επικότερη μάχη στις τηλεοπτικές μας οθόνες ως τώρα, το Battle of the Bastards από τον 7ο κύκλο του Game of Thrones και ο Vince Gerardis. Ονόματα – εγγύηση.

Το αναπάντητο «πρόβλημα»

Καθώς ακόμα δεν υπάρχει άλλη επίσημη ανακοίνωση πέραν του ότι η σειρά όντως «έκλεισε» και «ετοιμάζεται», δεν έχει διευκρινιστεί το εξής ζήτημα που εντόπισαν οι φανς του κόσμου του George RR Martin: Η σειρά, έστω η πρώτη σεζόν της, θα ακολουθήσει τη ροή του βιβλίου εξιστορώντας μας σε μερικά επεισόδια την ιστορία 300 ετών του Οίκου των Targaryen, «προσπερνώντας» αδιάφορες δεκαετίες ή θα εστιάσει στα σημαντικότερα σημεία, όπως είναι για παράδειγμα το Dance of the Dragons (Χορός των Δράκων), που μιλά για τον εμφύλιο μεταξύ των αδερφών Targaryen;

Αν πάρουμε το 2022 που φέρεται ως η πιθανότερη ημερομηνία προβολής της νέας σειράς «τοις μετρητοίς», μόλις δύο χρόνια απομένουν μέχρι να δούμε ολοκαίνουριες περιπέτειες στον φανταστικό κόσμο του Γουέστερος.