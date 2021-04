Dialectica: Best Workplace για δεύτερη συνεχή χρονιά

Η ελληνική startup κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις Επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2021

Η Dialectica , μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες information services startup στον κόσμο σύμφωνα με τους Financial Times, αναδείχθηκε ως Best Workplace από το Great Place to Work® Hellas για δεύτερη συνεχή χρονιά. Συγκεκριμένα, η Dialectica κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις 10 μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2021. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.

Από το 2015, οπότε και ιδρύθηκε η Dialectica, βασική προτεραιότητα της εταιρείας ήταν και παραμένει η επένδυση στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων της. Οι πάνω από 350 εργαζόμενοι της Dialectica σε ολόκληρο τον κόσμο απολαμβάνουν πολλά περισσότερα από μία θέση εργασίας - συμμετέχουν σε διεθνή επενδυτικά projects, έχουν τη δυνατότητα να ανελιχθούν γρήγορα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, λαμβάνουν ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό πακέτο αποδοχών, παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και trainings (ανάμεσά τους και ένα mini MBA) και όλα αυτά σε ένα πολύ-πολιτισμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Οδηγός όλων, είτε εργάζονται από το σπίτι, το γραφείο της Αθήνας ή από το γραφείο της Νέας Υόρκης, αποτελεί το ξεκάθαρο όραμα της εταιρείας: Να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει την πρόσβαση σε γνώση και πληροφορίες παγκοσμίως.

“Η αναγνώριση της Dialectica ως Best Workplace για δεύτερη συνεχή χρονιά μας γεμίζει περηφάνια και χαρά για δύο κυρίως λόγους. Αρχικά η έρευνα βασίζεται στη γνώμη των ίδιων των εργαζομένων μας δίνοντας, έτσι, στα αποτελέσματα μεγάλη βαρύτητα και δεύτερον, έρχεται μετά από μία χρονιά που άλλαξε ριζικά το εργασιακό περιβάλλον όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ως μια εταιρεία που είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να αλληλοβοηθούμαστε αλλά και να μοιραζόμαστε στιγμές εντός και εκτός γραφείου η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να παραμείνουμε “κοντά” ο ένας στον άλλον και να μοιραζόμαστε γνώση, εμπειρίες αλλά και στιγμές χαράς ακόμη και αν είμαστε χιλιόμετρα μακριά”, ανέφερε σχετικά ο συνιδρυτής και CEO της Dialectica, Γιώργος Τσαρούχας.

Με γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο, Μόντρεαλ και Νέα Υόρκη, η Dialectica συνδέει θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις με εξειδικευμένα στελέχη των αγορών (experts) με σκοπό να αντλήσουν πληροφορίες και να αξιολογήσουν επενδυτικές συμφωνίες εκατομμυρίων. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συμβάλλει στην ολοκλήρωση επιχειρηματικών συμφωνιών ύψους πάνω από 200 δισ. Ευρώ. Πρόσφατα, η Dialectica συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Financial Times με τις «ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες» για το 2021. Στόχος της Dialectica για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να αποκτήσει μια δυνατή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία με το γραφείο της εταιρείας στην Αθήνα να αποτελεί σημαντικό hub για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.