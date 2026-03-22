Από παραμύθι σε πολιτιστική κληρονομιά: Ο σπάνιος «θησαυρός» 5.000 ετών κάτω από τη γη της Σαρδηνίας

Ο «μαγικός» υπόγειος κόσμος της Σαρδηνίας που αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως ενιαίο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Ανθή Κουρεντζή

Στην καρδιά της Σαρδηνίας, Ιταλοί αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τρεις εντυπωσιακούς υπόγειους τάφους, γνωστούς ως Domus de Janas — ή αλλιώς «σπίτια των νεράιδων».

Αυτοί οι υπόγειοι τάφοι, ηλικίας 5.000 ετών, ήταν θαμμένοι κάτω από στρώματα γης για αιώνες και κρυμμένοι κοντά στους διάσημους τάφους Sant’Andrea Priu. Κάποτε αποτελούσαν τόπο ταφής για τους νεολιθικούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πίστευαν ότι η μεταθανάτια ζωή μοιάζει με την επίγεια.

Η νέα ανακάλυψη αυξάνει τον συνολικό αριθμό των τάφων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και προσφέρει μια σπάνια ματιά στις προϊστορικές ταφικές πρακτικές του νησιού. Συνολικά, τα 18 «domus de janas» αναγνωρίστηκαν τον Ιούλιο του 2025 από την UNESCO ως ενιαίο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Παράλληλα, η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στη συμβολική τέχνη και τις πνευματικές πεποιθήσεις που διαμόρφωσαν τις πρώτες ανθρώπινες κοινότητες στη Μεσόγειο.

Τα Domus de Janas είναι μικροί, κυψελοειδείς χώροι λαξευμένοι απευθείας στον βράχο, συχνά προσβάσιμοι μέσω σύντομων διαδρόμων που οδηγούν σε ένα ή περισσότερα δωμάτια. Στη Σαρδηνία αποκαλούνται «σπίτια των νεράιδων» ή «σπίτια των μαγισσών», σύμφωνα με την τοπική παράδοση, που για χρόνια τα συνέδεε με μυθικά πλάσματα και όχι με ταφικούς χώρους.

Στο εσωτερικό τους, πολλοί από αυτούς τους χώρους διαθέτουν λαξευμένα «καθίσματα», αλλά και συμβολικά μοτίβα όπως σπείρες, κέρατα ταύρου και ψευδοπόρτες — στοιχεία που οι ερευνητές θεωρούν ότι αποκαλύπτουν πώς οι αρχαίοι Σαρδηνοί αντιλαμβάνονταν το ταξίδι της ψυχής. Ίχνη κόκκινης ώχρας στους τοίχους πιθανότατα συμβόλιζαν το αίμα και την αναγέννηση, ενισχύοντας την ιδέα ότι αυτοί οι χώροι δεν ήταν απλώς τάφοι, αλλά «πύλες» προς μια άλλη ζωή.

Η σύγχρονη αρχαιολογία θεωρεί τα Domus de Janas βασικά τεκμήρια των ταφικών πρακτικών της Νεολιθικής εποχής και της αρχής της Εποχής του Χαλκού (περίπου 3400–2700 π.Χ.).

Η μικρή, σχεδόν οικεία κλίμακά τους έχει οδηγήσει τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πίστευαν πως η ζωή μετά τον θάνατο ήταν μια συνέχεια της καθημερινότητας — με τους νεκρούς να «ζουν» στα δικά τους σπίτια, σκαλισμένα μέσα στη γη.

Οι ειδικοί της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σαρδηνίας τονίζουν ότι τα Domus de Janas δεν είναι απλώς θρύλοι, αλλά απτές αποδείξεις των τελετουργιών και των πεποιθήσεων των αρχαίων κατοίκων του νησιού.

Οι περίτεχνες χαράξεις και τα συμβολικά τους στοιχεία αποκαλύπτουν μια βαθιά πνευματική κουλτούρα, που έδινε μεγάλη σημασία στον σεβασμό προς τους νεκρούς και στη διατήρηση της σύνδεσης ανάμεσα στους ζωντανούς και τον κόσμο της μετά θάνατον ζωής.

Η νέα ανακάλυψη στο Sant’Andrea Priu

Τρεις νέοι Domus de Janas ήρθαν στο φως στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος πολιτιστικής κληρονομιάς, που χρηματοδοτείται από το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού. Στόχος του είναι τόσο η ανάδειξη όσο και η ανασκαφή των τάφων στην περιοχή Meilogu, στη βόρεια Σαρδηνία.

Στο Αρχαιολογικό Συγκρότημα Sant’Andrea Priu, κοντά στην πόλη Bonorva, οι αρχαιολόγοι είχαν ήδη εντοπίσει τάφους. Ωστόσο, μικρές ανωμαλίες στο έδαφος ανάμεσα σε δύο γνωστά υπόγεια μνημεία τους ώθησαν να συνεχίσουν την έρευνα — και τελικά να κάνουν μια σημαντική ανακάλυψη.

Αυτό που βρήκαν ήταν τρεις υπόγειοι τάφοι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, με εμφανή ίχνη χρωμάτων και διακοσμήσεων που είχαν τοποθετηθεί με τελετουργική φροντίδα.

Ένας από αυτούς, γνωστός προσωρινά ως Tomb XX, ξεχωρίζει για την πολυπλοκότητά του: διαθέτει επτά θαλάμους και περισσότερα από 30 αντικείμενα της ρωμαϊκής εποχής — από αγγεία και πιάτα μέχρι λυχνάρια — στοιχείο που δείχνει ότι ο χώρος παρέμεινε σημαντικός και σε μεταγενέστερες περιόδους.

Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι η αρχιτεκτονική του συμβαδίζει με άλλα προϊστορικά μνημεία του νησιού και ότι η ανακάλυψη προσθέτει πολύτιμα κομμάτια στο «παζλ» της πρώιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σαρδηνία.

Γιατί αυτοί οι τάφοι 5.000 ετών έχουν σημασία σήμερα

Τα Domus de Janas δεν είναι απλώς εντυπωσιακές σπηλιές, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προϊστορικής ταυτότητας που περιλαμβάνει πύργους nuraghi, πέτρινους οικισμούς και εκτεταμένες νεκροπόλεις.

Η UNESCO, μάλιστα, αναγνώρισε το 2025 μια σειρά από τέτοιες δομές στη Σαρδηνία ως ενιαία πολιτιστική κληρονομιά, επιβεβαιώνοντας ότι όλα αυτά τα μνημεία μαζί αφηγούνται την ιστορία του νησιού πριν από τη ρωμαϊκή εποχή.

Για τους αρχαιολόγους, οι νέοι τάφοι προσθέτουν βάθος στην κατανόηση:

  • του πώς εξελίχθηκαν οι ταφικές πρακτικές
  • του πώς διαφορετικές κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιούσαν τους ίδιους ιερούς χώρους μέσα στον χρόνο

Οι ειδικοί του project Sant’Andrea Priu τονίζουν ότι η ανακάλυψη αλλάζει τον «χάρτη» των γνωστών ταφικών χώρων στη Σαρδηνία, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μετά από δύο αιώνες ερευνών, το νησί εξακολουθεί να κρύβει μυστικά.

Όπως ανέφερε ένας αρχαιολόγος: «Πρόκειται για σιωπηλές κατοικίες ενός αρχαίου κόσμου, όπου η τοποθέτηση των σωμάτων και των αντικειμένων αποκαλύπτει τη βαθιά κοσμοαντίληψη της κοινότητας».

Η συνύπαρξη αρχαίων χαράξεων και ρωμαϊκών ευρημάτων δείχνει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον: ότι ο σεβασμός προς αυτούς τους χώρους ξεπέρασε τους αιώνες.

Από παραμύθι σε πολιτιστική κληρονομιά

Ο όρος «σπίτια των νεράιδων» ακούγεται σαν κάτι βγαλμένο από παραμύθι — αλλά στη Σαρδηνία μετατρέπεται σε μια πρόσκληση να δούμε την ιστορία με νέα ματιά.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και ασφάλειας, τα Domus de Janas θα ανοίξουν για το κοινό, μετατρέποντας το τοπίο σε ένα υπαίθριο βιβλίο ιστορίας που μπορείς να «περπατήσεις».

Ξεναγοί και ιστορικοί ετοιμάζουν εμπειρίες που συνδέουν τις λαξευμένες πόρτες και τα καθίσματα με τους ανθρώπους της Νεολιθικής εποχής — κάνοντας αυτούς τους χώρους να μοιάζουν όχι απλώς με αρχαιολογικά κατάλοιπα, αλλά με «δωμάτια προγόνων» που μόλις ξανανοίγουν.

Για ντόπιους και ταξιδιώτες, η ανακάλυψη λειτουργεί και ως υπενθύμιση: κάτω από τη σύγχρονη Σαρδηνία υπάρχει ένας άλλος κόσμος — από πέτρινα σπίτια, ήσυχους διαδρόμους και σύμβολα που κουβαλούν χιλιάδες χρόνια ιστορίας.

Τα «σπίτια των νεράιδων» δεν είναι φυγή από το παρελθόν, είναι η πιο ζωντανή και οικεία του καταγραφή του.

