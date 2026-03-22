Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/03) την περιοχή Piana del Sole στη Ρώμη, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τριών κατοικιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η καταστροφή προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει ολοσχερώς τα κτίσματα.

Οι επιχειρήσεις έρευνας από την Πυροσβεστική απέκλεισαν τη παρουσία άλλων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια της έκρηξης στις πολυκατοικίες στην περιοχή, σύμφωνα με την «La Stampa».

Οι τραυματίες είναι ένα ζευγάρι 86 και 84 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Paura a ponte galeria, #Roma. Una #palazzina è crollata in seguito a un'esplosione di una bombola di gas. L'esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. 2 feriti gravi.#Tg1 pic.twitter.com/ocyjfYAmjX — Tg1 (@Tg1Rai) March 22, 2026

Αυτή τη στιγμή, οι αρχές ασχολούνται με την υποστήριξη των εκτοπισμένων, αναζητώντας προσωρινή στέγαση σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, για τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα γειτονικά κτίρια, τα οποία κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα από την Πυροσβεστική.

Οι περιπολίες καταγράφουν επίσης τις ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο τη στιγμή της έκρηξης.

⚫ Paura a Piana del Sole, a #Roma, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di due palazzine in via #Tavagnasco, all’angolo con via #Cigliè. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due persone gravemente ferite, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per… pic.twitter.com/BEHj2bnpRJ — RTL 102.5 (@rtl1025) March 22, 2026

«Ήταν μια έκρηξη εξαιρετικά ισχυρή, εντυπωσιακή, που κατέστρεψε ολοσχερώς μια πολυκατοικία και προκάλεσε ζημιές στις γύρω», δήλωσε ο δήμαρχος Ρώμης, Roberto Gualtieri, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο.

Όσον αφορά τα κτίρια, πρόσθεσε: «Είναι σχετικά καινούργια, περίπου 7 ετών, και σε καλή κατάσταση. Δεν παρουσίαζαν προβλήματα και είχαν κατασκευαστεί κανονικά».

