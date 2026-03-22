Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις
Η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (22/03) την περιοχή Piana del Sole στη Ρώμη, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τριών κατοικιών.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η καταστροφή προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει ολοσχερώς τα κτίσματα.
Οι επιχειρήσεις έρευνας από την Πυροσβεστική απέκλεισαν τη παρουσία άλλων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια της έκρηξης στις πολυκατοικίες στην περιοχή, σύμφωνα με την «La Stampa».
Οι τραυματίες είναι ένα ζευγάρι 86 και 84 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Αυτή τη στιγμή, οι αρχές ασχολούνται με την υποστήριξη των εκτοπισμένων, αναζητώντας προσωρινή στέγαση σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, για τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα γειτονικά κτίρια, τα οποία κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα από την Πυροσβεστική.
Οι περιπολίες καταγράφουν επίσης τις ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο τη στιγμή της έκρηξης.
«Ήταν μια έκρηξη εξαιρετικά ισχυρή, εντυπωσιακή, που κατέστρεψε ολοσχερώς μια πολυκατοικία και προκάλεσε ζημιές στις γύρω», δήλωσε ο δήμαρχος Ρώμης, Roberto Gualtieri, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο.
Όσον αφορά τα κτίρια, πρόσθεσε: «Είναι σχετικά καινούργια, περίπου 7 ετών, και σε καλή κατάσταση. Δεν παρουσίαζαν προβλήματα και είχαν κατασκευαστεί κανονικά».