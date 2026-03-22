Ολική έκλειψη ηλίου: Η ημέρα που η Ισπανία θα «βυθιστεί» στη σκιά

Ένα σπάνιο αστρονομικό γεγονός, η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει την Ισπανία έπειτα από 121 χρόνια (από το 1905), αναμένεται να προκαλέσει πρωτοφανή κινητοποίηση στην επιστημονική κοινότητα και το κοινό. Το φαινόμενο, που επιβεβαιώθηκε από τη NASA και το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (IGN), θα μετατρέψει την ημέρα σε νύχτα λίγα λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα.

Η διαδρομή της σκιάς

Η ολική έκλειψη θα είναι ορατή σε μια ζώνη που περιλαμβάνει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Ρωσία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την πλατφόρμα Time and Date:

980 εκατομμύρια άνθρωποι θα δουν τουλάχιστον μια φάση της έκλειψης.

15,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν εντός της σχετικής ζώνης, όπου η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει (μερική φάση) στις 15:34 GMT, με την πληρότητα να ξεκινά στις 16:58 GMT. Το αποκορύφωμα της έκλειψης αναμένεται στις 17:46 GMT.

Επιστημονική σημασία και προετοιμασία

Η έκλειψη του 2026 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αστροφυσικούς, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της δραστηριότητας του 25ου ηλιακού κύκλου. Οι ερευνητές της ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος) θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν το ηλιακό στέμμα.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη στρατηγική «Η Καταλονία κοιτάζει τον ουρανό» και ανάλογες καμπάνιες σε όλη τη χώρα, συντονίζοντας σημεία παρατήρησης και ενημερώνοντας το κοινό για την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένων γυαλιών (ISO 12312-2).

Τουριστική έκρηξη

Λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών του Αυγούστου στην Ισπανία, αναμένεται μαζική άφιξη «κυνηγών εκλείψεων» από όλο τον κόσμο. Η τελευταία φορά που η χώρα έζησε κάτι ανάλογο ήταν το 1905, γεγονός που εξηγεί την τεράστια κινητοποίηση πόρων και τη δημιουργία ειδικών διϋπουργικών επιτροπών για τη διαχείριση του γεγονότος.

*Με πληροφορίες από infobae.com

Διαβάστε επίσης