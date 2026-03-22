Μυτιλήνη: Αποκλεισμένο το λιμάνι από κτηνοτρόφους – Χωρίς οχήματα αναχώρησε το «Νήσος Σάμος»

Χωρίς φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα αναχώρησε στις 6.15 από τη Μυτιλήνη το πλοίο «Νήσος Σάμος» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος Πειραιάς.

Διαδηλωτές κτηνοτρόφοι και μέλη της ΟΑΣΛ που έχουν αποκλείσει τις πύλες του λιμανιού της Μυτιλήνης διαμαρτυρόμενοι για τις επιπτώσεις από τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αντιμετωπισθεί η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού, επέτρεψαν τελικά να επιβιβαστούν στο πλοίο και να αναχωρήσουν μόνο επιβάτες. Εκτός του πλοίου έμειναν 30 φορτηγά και περίπου 20 ΙΧ αυτοκίνητα.

Κλειστές θα μείνουν οι πύλες του λιμανιού από τους διαδηλωτές και στη διάρκεια της νύχτας.

