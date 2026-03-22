Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 οχήματα

Snapshot Μία 40χρονη γυναίκα υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε ζημιές σε 14 σταθμευμένα οχήματα στους Αμπελοκήπους τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η οδηγός, με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, συγκρούστηκε με τα οχήματα κατά την προσπάθεια παρκαρίσματος στις οδούς Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων.

Το αλκοτέστ έδειξε επίπεδο 0,78 mg/l, που υπερβαίνει το νόμιμο όριο οδήγησης.

Η γυναίκα συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για πρόκληση ζημιών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο από το περιστατικό στους Αμπελόκηπους φέρνει στο φως το Newsbomb, καταγράφοντας καρέ-καρέ τη στιγμή που η 40χρονη οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, χάνει τον έλεγχο του οχήματός της και πέφτει διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανές.

Δείτε τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 οχήματα:

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (22/03), όταν η οδηγός κινούνταν στους δρόμους Λασιθίου, Κανδάνου και Τρικάλων, στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέκρουσε σε συνολικά 14 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το οπτικό υλικό που δημοσίευσε το Newsbomb αποτυπώνει τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με το επίπεδο να φτάνει τα 0,78 mg/L. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Παράλληλα, νωρίτερα είχε δει το φως της δημοσιότητας και άλλο βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού.

Αμέσως μετά το συμβάν, η γυναίκα συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ζημιών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εντείνουν τους ελέγχους για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών και την προστασία της οδικής ασφάλειας.

