Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 οχήματα

Οι Αρχές συνεχίζουν να αυξάνουν τους ελέγχους για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

  • Μία 40χρονη γυναίκα υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε ζημιές σε 14 σταθμευμένα οχήματα στους Αμπελοκήπους τα ξημερώματα της Κυριακής.
  • Η οδηγός, με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, συγκρούστηκε με τα οχήματα κατά την προσπάθεια παρκαρίσματος στις οδούς Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων.
  • Το αλκοτέστ έδειξε επίπεδο 0,78 mg/l, που υπερβαίνει το νόμιμο όριο οδήγησης.
  • Η γυναίκα συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για πρόκληση ζημιών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Νέο βίντεο από το περιστατικό στους Αμπελόκηπους φέρνει στο φως το Newsbomb, καταγράφοντας καρέ-καρέ τη στιγμή που η 40χρονη οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, χάνει τον έλεγχο του οχήματός της και πέφτει διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανές.

Δείτε τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 οχήματα:

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (22/03), όταν η οδηγός κινούνταν στους δρόμους Λασιθίου, Κανδάνου και Τρικάλων, στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσέκρουσε σε συνολικά 14 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το οπτικό υλικό που δημοσίευσε το Newsbomb αποτυπώνει τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, με το επίπεδο να φτάνει τα 0,78 mg/L. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Παράλληλα, νωρίτερα είχε δει το φως της δημοσιότητας και άλλο βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού.

Αμέσως μετά το συμβάν, η γυναίκα συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ζημιών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εντείνουν τους ελέγχους για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών και την προστασία της οδικής ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ισραήλ θέλει να βάλει την Ευρώπη στον πόλεμο - Πλήγμα των ΗΠΑ σε βάση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 σταθμευμένα οχήματα

13:22WHAT THE FACT

Ο ώριμος εγκέφαλος και η νευροεπιστήμη της σοφίας

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης για Ράδιο Αρβύλα: «Κουνάνε το δάχτυλο και δεν αγνοούσαν ποιος καθόταν δίπλα τους»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα

12:58LIFESTYLE

Καταγγελία Ζορζίνιο για Τσάπελ Ρόαν: «Έκαναν την 11χρονη κόρη μου να κλαίει»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Το CERN ανακοινώνει την ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

12:05LIFESTYLE

Άνταμ Σάντλερ: Ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025 σύμφωνα με το Forbes

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί»

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Granfluencers: Οι γιαγιάδες που έγιναν internet icons χωρίς να το καταλάβουν

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ - Αναφορές για τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μεθυσμένη οδηγός πέφτει σε 14 σταθμευμένα οχήματα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη από έκρηξη φυσικού αερίου

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ: Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης για Ράδιο Αρβύλα: «Κουνάνε το δάχτυλο και δεν αγνοούσαν ποιος καθόταν δίπλα τους»

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο Μέγαρο Ιωαννίνων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Εγώ ειδοποίησα την αστυνομία» - Ο Τσούκαλης ενημέρωσε τις Αρχές για τα πλαστά έργα τέχνης

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Έχετε 48 ώρες για να ανοίξετε τα στενά του Ορμούζ»

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Αυτισμός και ΔΕΠΥ: Πώς τα σημάδια επικαλύπτονται και τι είναι το «AuDHD»

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ισραήλ θέλει να βάλει την Ευρώπη στον πόλεμο - Πλήγμα των ΗΠΑ σε βάση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ