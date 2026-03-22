Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα οχήματα ενώ προσπαθούσε να παρκάρει

Μία 40χρονη γυναίκα, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε ζημιές σε 14 σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή των Αμπελοκήπων, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να παρκάρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 π.μ., όταν η οδηγός με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, κινούταν επί των οδών Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης θέσης στάθμευσης, συγκρούστηκε με 14 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας φθορές σε αυτά.

Το αλκοτέστ που υποβλήθηκε η 40χρονη κατέγραψε επίπεδο 0,78 mg/l, υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο οδήγησης.

Αμέσως μετά το συμβάν, η γυναίκα συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ζημιών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εντείνουν τους ελέγχους για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών και την προστασία της οδικής ασφάλειας.