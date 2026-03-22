Άρης – ΟΦΗ 0-2: «Κλείδωσε» τα πλέι οφ φέρνοντας γιούχα στους Θεσσαλονικείς

Αποδοκιμασίες για τον Άρη, πανηγυρισμοί για τον ΟΦΗ. Αυτό ήταν το κοντράστ του αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς οι Κρητικοί έφυγαν θριαμβευτές από τη Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 2-0. Δίκαια, καθαρά και παίζοντας με εξαιρετική τακτική και αποφασιστικότητα, πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν.

Κάπως έτσι «κλείδωσαν» τα πλέι οφ 5-8 οι φιλοξενούμενοι, ανεβαίνοντας μάλιστα στην 6η θέση. Από την οποία «γκρεμίστηκε» ο Άρης, τον πέρασε τόσο ο ΟΦΗ όσο και ο Βόλος, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει 8ος. Οι «κίτρινοι» θα είναι στα πλέι οφ ως η τελευταία ομάδα, γλιτώνοντας το… πατατράκ λόγω της ήττας του Ατρόμητου.

Νους και Φούντας σκόραραν στο πρώτο και δεύτερο ημίχρονο αντίστοιχα, αφήνοντας τους γηπεδούχους να προσπαθούν να απειλήσουν και να σκοράρουν. Κάτι που όπως φαίνεται τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Γι’ αυτό και έμειναν σε ακόμη ένα ματς χωρίς νίκη, ακούγοντας τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου.

Το φιλμ του αγώνα

13’ Σε πλεονεκτική θέση ο Μορόν που δοκίμασε να κάνει το γύρισμα, με τον Κωστούλα να βάζει την κόντρα και να τον σταματά.

17’ Φάουλ του Γκαρέ, ωραία επέμβαση του Χριστογεώργου.

19’ Πάσα του Φούντα που έβγαλε τετ α τετ τον Νους, με τον Αθανασιάδη να σταματά τον Αργεντινό.

36’ Γκολ 0-1: Ο Σενγκέλια από τα δεξιά έκανε το γύρισμα και ο Νους από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει!

39’ Ο Χριστογεώργος σε ετοιμότητα μπλόκαρε την κεφαλιά του Κουαμέ.

52’ Σε πλεονεκτική θέση ο Κουαμέ, καθυστέρησε να τελειώσει τη φάση κι έχασε την ευκαιρία.

57’ Γκολ 0-2: Αντεπίθεση για τον ΟΦΗ με τον Ισέκα να βρίσκει τον Φούντα και τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να τελειώνει ιδανικά τη φάση για το δεύτερο τέρμα των φιλοξενούμενων!

63’ Ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά με τον Χριστογεώργο να αποκρούει και στη συνέχεια η μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι.

90’ Κεφαλιά του Φαμπιάνο, απέκρουσε ο Χριστογεώργος.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Ρόουζ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο /Νους, Αποστολάκης, Πούγγουρας

Κόκκινες: -/-

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά (77’ Ντούντου), Ράτσιτς (86’ Μπουσαΐντ), Χόνγκλα, Γκαρέ, Δώνης (60’ Πέρεθ), Κουαμέ (60’ Καντεβέρε), Μορόν (60’ Γιαννιώτας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος (λ.τρ. 46’ Αποστολάκης), Βούκοτιτς (λ. τρ. 67’ Καραχάλιος), Σενγκέλια, Αθανασίου, Φούντας, Νους (86’ Μπαΐνοβιτς), Ισέκα (71’ Θεοδοσουλάκης).