Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί στην Αττική από το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στον κλάδο.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, ενώ έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:30.

Συγκέντρωση και κάλεσμα συμμετοχής

Οι επαγγελματίες του κλάδου καλούν σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΣΑΤΑ, χωρίς οχήματα, με στόχο – όπως επισημαίνουν – να δοθεί δυναμικό μήνυμα αντίδρασης.

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, θα επιφέρουν αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο στο μέλλον.

Σημειώνουν ότι ζητούν διαφάνεια στη διαδικασία ψήφισης, επιδιώκοντας να καταγραφεί ξεκάθαρα η στάση των βουλευτών.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Αθήνα, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας έως της 06:00 το πρωί της Τρίτης

ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 ΣΤΟ ΣΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) - ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Έστω και την ύστατη στιγμή ο κλάδος των Ταξί θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του "ερανιστικού νομοσχεδίου" που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης.

Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου - με υπουργικές αποφάσεις.

Το ΣΑΤΑ έχει ζητήσει την ονομαστική ψηφοφορία κατά άρθρο, για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι και ολόκληρη η κοινωνία ονομαστικά πλέον ποιοί βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου θα στηρίξουν την "μεταρρύθμιση" - απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών υπέρ συγκεκριμένων ιδιωτικών και πολυεθνικών συμφερόντων και κατά χιλιάδων οικογενειών που ζουν από το Ταξί.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι ψηλά το ηθικό,

Την Δευτέρα βροντοφωνάζουμε με μια φωνή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο των Ταξί για να ακουστεί από άκρη σε άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα,

ΤΟ ΤΑΞΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΕΝΩΜΕΝΟ ΔΥΝΑΤΟ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Από την επόμενη μέρα θα έχουμε τον χρόνο ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς που καθυσήχαζαν τον κλάδο τους τελευταίους μήνες.

ΤΟ ΣΑΤΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

