Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ: Έχουμε πολλά λεφτά για τον πόλεμο στο Ιράν - Τι είπε για τον... Χίτλερ

«Μερικές φορές η κλιμάκωση είναι απαραίτητη για την αποκλιμάκωση», δήλωσε σε συνέντευξή του για τον πόλεμο στο Ιράν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς στο NBC την Κυριακή σχετικά με το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο απείλησε την προηγούμενη ημέρα να καταστρέψει τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, απάντησε: «Μερικές φορές η κλιμάκωση είναι απαραίτητη για την αποκλιμάκωση » .

Σε άλλο σημείο τόνισε με αφορμή και τα χτυπήματα με βαλλιστικούς πυραύλους:

«Αυτό είναι το καταφύγιο του Χίτλερ. Ο Χίτλερ είναι νεκρός, ο Χίμλερ είναι νεκρός, ο Γκέρινγκ είναι νεκρός. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε είναι πράξεις μεμονωμένων ατόμων. Ο μεσαίου βεληνεκούς διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε, αυτοί οι δύο πύραυλοι χθες, είναι πράξεις απελπισίας!»

? BOOM! SCOTT BESSENT NAILS IRAN



“This is Hitler's bunker. Hitler is dead, Himmler is dead, Göring is dead. Most of what you're seeing are lone wolf activities. The midrange ICBM that was shot off, these two missiles yesterday, that's out of desperation!”pic.twitter.com/FNlqG2YKJb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 22, 2026

Όσον αφορά την πιθανότητα στρατιωτικής ανάπτυξης για την εξασφάλιση αυτού του κρίσιμου σημείου συμφόρησης στο παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ο Σκοτ ​​Μπέσεντ διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος δεν αποκλείει καμία επιλογή.

Όσον αφορά την προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων των ΗΠΑ για να επιτραπεί η πώληση και η παράδοση ιρανικού πετρελαίου που κρατείται στη θάλασσα τουλάχιστον από τις 20 Μαρτίου, σημείωσε ότι αυτό θα απελευθερώσει περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια. «Έχουμε ένα ημερήσιο έλλειμμα 10 έως 14 εκατομμυρίων βαρελιών . Επομένως, 140 εκατομμύρια βαρέλια αντιπροσωπεύουν μεταξύ δέκα ημερών και δύο εβδομάδων εφοδιασμού», εξήγησε.

Reporter: "The US lifted sanctions on Iranian oil, helping Iran get $14 billion in oil revenue [...] Why is the US helping fund a country that it is currently at war with?



Bessent: "We have always planned for this contingency [...] in essence, we are jiu-jitsuing the Iranians." pic.twitter.com/DOTIQ9Npsa — Daractenus (@Daractenus) March 22, 2026

Το μέτρο αποσκοπεί κυρίως στον περιορισμό των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου. Στο κλείσιμο της Παρασκευής, ένα βαρέλι αργού πετρελαίου Brent από τη Βόρεια Θάλασσα άξιζε 112,19 δολάρια και το αντίστοιχο των ΗΠΑ, το West Texas Intermediate (WTI), 98,32 δολάρια. Στις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από την επίθεση, ήταν στα 72,48 δολάρια και 67,02 δολάρια αντίστοιχα.

Λέγοντας ότι δεν γνώριζε αν η αύξηση θα διαρκούσε «30 ημέρες, (...) 50 ημέρες, (...) 100 ημέρες» , ο κ. Μπέσεντ υπονόησε ότι «το να έχουμε 50 χρόνια ειρήνης στη Μέση Ανατολή» θα μπορούσε να αξίζει τον κόπο επειδή, «προηγουμένως, υπήρχε μια ψευδαίσθηση ασφάλειας».

Sec Scott Bessent: "We have demolished the Iranian capabilities... and now, Gen. Caine, Sec of War are leading a campaign to destroy all the fortifications along the Straits of Hormuz." pic.twitter.com/LlvP5fRJQ0 — Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

