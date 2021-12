Σαββατοκύριακο στο σπίτι και το ψυχαγωγικό μενού έχει σασπένς και μυστήριο

Για τους λάτρεις του home cinema, οι ταινίες μυστηρίου βρίσκονται συνήθως ψηλά στη λίστα των προβολών τους. Διότι το σασπένς που τους προσφέρουν, μπορεί να δώσει ώθηση ακόμη και στην πιο απαιτητική ή συνηθισμένη μέρα, κάνοντάς τη συναρπαστική, έστω και για μία ώρα.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που διερωτάστε τι ταινίες θα δείτε το Σαββατοκύριακο, σας έχουμε μερικές καθηλωτικές προτάσεις, που θα αποτελέσουν τη βάση για τις πιο έντονες και ξεχωριστές home cinema στιγμές και τις πιο ξεχωριστές streaming εμπειρίες σας. Ετοιμάστε, λοιπόν, σπιτικό ποπ κορν και χαλαρώστε, διότι το σινεφίλ μενού της βραδιάς έχει μυστήριο και το σίγουρο είναι ότι από όποια συσκευή και αν επιλέξετε να δείτε τη ταινία που θα επιλέξετε, δηλαδή είτε από την τηλεόραση, είτε από το κινητό, το tablet ή το laptop σας, θα ικανοποιήσει τη «δίψα» σας για σασπένς.

«Fear of Rain»: Αν λατρεύετε τα ψυχολογικά θρίλερ, δηλαδή εκείνα που σας κάνουν να αγωνιάτε με ευχαρίστηση κάθε στιγμή, τότε το «Fear of Rain» είναι μία ταινία που αξίζει μία θέση στο ψυχαγωγικό, home cinema μενού σας φέτος. Με πρωταγωνίστρια την ταλαντούχα και βραβευμένη ηθοποιό, Katherine Heigl, το «Fear of Rain» το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε η Castille Landon, είναι μία ταινία που ακολουθεί τη ζωή μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία πάσχει από σχιζοφρένεια και μεταφέρεται σε κλινική, έπειτα από ένα ψυχωτικό επεισόδιο. Η Katherine Heigl υποδύεται τη μητέρα της κοπέλας, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να σταθεί στο πλευρό της κόρης της. Ωστόσο, όταν η 17χρονη, η οποία δυσκολεύεται να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τη φαντασία λόγω της ασθένειάς της, επιστρέφει στο σπίτι της και αρχίζει να ακούει παράξενες και τρομακτικές φωνές, τότε τα πράγματα παίρνουν μία άλλη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μυστηριώδη τροπή. Τελικά, πρόκειται για παραισθήσεις ή μήπως οι κραυγές και οι εικόνες που βλέπει είναι πραγματικές; Θα το μάθουμε παρακολουθώντας την ταινία στη νέα πλατφόρμα EON της Nova!

«Songbird»: Τι θα συμβεί αν ο Covid δεν φύγει από τη ζωή μας και συνεχίσει να μεταλλάσσεται επικίνδυνα; Άραγε, πώς θα είμαστε στην… 213η εβδομάδα καραντίνας και πώς θα βιώνουμε τον Covid-23; Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν φαντάζει πιθανό, αλλά αποτυπώνεται με τον πλέον συναρπαστικό τρόπο στην οθόνη μας, μέσα από την καθηλωτική ταινία «Songbird», που μπορούμε να απολαύσουμε τώρα on demand, ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή, στη νέα streaming πλατφόρμα EON, επιλέγοντάς την ανάμεσα σε πάνω από 2.300 τίτλους ταινιών και σειρών. Πρόκειται για ένα αμερικανικό, δυστοπικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, που έχει ως πηγή έμπνευσης την υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Πίσω από τη σκηνοθεσία του «Songbird» βρίσκεται ο Adam Mason, ενώ αν το επιλέξουμε για το home cinema μενού μας, θα δούμε στο καστ του τη Demi Moore, μαζί με τους Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford και Peter Stormare, οι οποίοι θα μας αποδείξουν ότι η μόνη διέξοδος από τον παραλογισμό, είναι τελικά το να παραμείνουμε μαζί.

«Οι Μάγισσες: Η Νέα Αδελφότητα»: Όταν η μαγεία συνδυάζεται με το μυστήριο και την αγωνία, τότε δημιουργεί το κατάλληλο «μείγμα» για μία σινεφίλ βραδιά στο σπίτι, γεμάτη σασπένς, για μία τηλεοπτική εμπειρία που απογειώνει το Σαββατόβραδό μας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ταινία «Οι Μάγισσες: Η Νέα Αδελφότητα», «The Craft: Legacy» αγγλιστί, που μπορούμε να δούμε στην EON. Πρόκειται για μία αμερικανική ταινία υπερφυσικού τρόμου, η οποία ήταν υποψήφια για βραβείο GLAAD φέτος και έχει στο επίκεντρό της μία ομάδα έφηβων κοριτσιών, με υπερφυσικές δυνάμεις, πίσω από τις οποίες βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Cailee Spaeny, Zoey Luna και Gideon Adlon. Τα κορίτσια δημιουργούν μία σύναξη μαγισσών και η δράση, ξεκινά… μαζί με τις τελετές. Το πού θα οδηγήσουν τις νεαρές μάγισσες, θα το μάθουμε μέσα από την on demand επιλογή, που μας προσφέρει η νέα πλατφόρμα ΕΟN από τη Nova, η οποία φέρνει μια νέα εποχή στην τηλεόραση, δίνοντάς μας ταυτόχρονα μία σειρά από επιλογές που απογειώνουν τις τηλεοπτικές μας εμπειρίες: Από τη δυνατότητα Catch up 7 ημερών, μέχρι τη διακοπή και τη συνέχιση θέασης σε οποιαδήποτε συσκευή και πολλές ακόμη λειτουργίες.

Από το «Οι Μάγισσες: Η Νέα Αδελφότητα» μέχρι το «Songbird» και το «Fear of Rain», το ψυχαγωγικό home cimema μενού θα έχει πολύ σασπένς και ακόμη περισσότερο μυστήριο, με την επιλογή των κατάλληλων ταινιών. Το σίγουρο είναι ότι μία αναζήτηση στη νέα streaming πλατφόρμα ΕΟN, αρκεί για να επιλέξουμε ανάμεσα από 2.300 τίτλους, τις ταινίες, τις δημοφιλείς σειρές και τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, που θα δώσουν ώθηση στα φθινοπωρινά και τα χειμερινά Σαββατοκύριακα στο σπίτι, παρακολουθώντας κάθε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή μας βολεύει, το συναρπαστικό live και on demand περιεχόμενο που θέλουμε.

#TurnYourEONTV #newNOVA #Nova #everywhereNOVA #EONTV