Βρήκαμε τα πιο αυθεντικά ελληνικά cocktails που θα απολαύσεις τώρα στην πόλη

Οι απογευματινές και βραδινές εξορμήσεις στα αγαπημένα μας στέκια στην πόλη, αποτελούν αναμφίβολα μία συνήθεια που στερηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και πλέον, έχει έρθει η ώρα να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο, πάντα φυσικά με ασφάλεια. Όποια γειτονιά και αν επιλέξουμε και όποιες και αν είναι οι γευστικές μας προτιμήσεις, βέβαια, κοινός παρονομαστής στις εξορμήσεις μας, είναι το αγαπημένο μας cocktail.

Ωστόσο, αν αισθάνεστε πως σε ό,τι αφορά στις γεύσεις των αγαπημένων σας ποτών, τα πάντα σας θυμίζουν κάτι από τα ίδια και έχετε όρεξη για νέες γευστικές εμπειρίες, τότε μία είναι η λύση: Να κάνετε τη διαφορά, δίνοντας στα cocktails σας έναν αυθεντικά ελληνικό χαρακτήρα, που θα συναρπάσει τον ουρανίσκο σας. Τι χρειάζεται όμως για να αποκτήσουν οι βραδιές σας στο κέντρο της πόλης άρωμα Ελλάδας; Τίποτα περισσότερο από την επιλογή του κατάλληλου αποστάγματος, με το ποτό μαστίχας να ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε να δώσουμε ελληνικό χαρακτήρα στις βραδιές μας, δημιουργώντας στιγμές και εμπειρίες που θα αναπολούμε για πολύ καιρό, εμπειρίες που θα έχουν ως βάση τους τα αγαπημένα μας δροσερά και αρωματικά cocktails με ποτό μαστίχας. Εμείς κάναμε την έρευνά μας και στη λίστα που ακολουθεί, μοιραζόμαστε μαζί σας δύο προτάσεις κορυφαίων Ελλήνων bartender για cocktails με premium ποτό μαστίχας, που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

Mango Flash για μία εκρηκτική εμπειρία αρωμάτων

Μπορεί η μαστίχα να απολαμβάνεται -κατά παράδοση- σκέτη με πάγο, αλλά μπορεί επίσης να ξεδιπλώσει τον μοντέρνο χαρακτήρα της μέσα από δροσερά cocktails, όπως μας εκμυστηρεύτηκε ο Θάνος Τσεκούρας, ο bartender του «The Bank Job», που έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή μπαρ της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.

Βλέποντάς μας να μην έχουμε διάθεση για άλλη μία γνώριμη γεύση στα ποτήρια μας, εκείνος άδραξε την ευκαιρία και μας ετοίμασε το Mango Flash, ένα ελληνικό cocktail που είχε ως βάση του το premium ποτό μαστίχας Stichion. Η συνταγή, όπως μας αποκάλυψε, είναι απλή, ούτως ώστε να μπορούμε να το ετοιμάσουμε και στις ελληνικές βραδιές με την παρέα, που θα οργανώσουμε στο σπίτι μας αυτόν τον χειμώνα. Ας δούμε, λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε για το Mango Flash και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, για να το ετοιμάσουμε.

Τα υλικά για Mango Flash με Stichion

40 ml Stichion

20 ml Majuni

20 ml lime

20 ml πράσινο τσάι με mango

Topup μεσογειακό tonic

Άνηθο για γαρνιτούρα

Πάγο

Όσο για το πώς θα ετοιμάσουμε το πράσινο τσάι με mango για αυτό το ιδιαίτερο cocktail και συγκεκριμένα για ποσότητα 250 ml, βάζουμε 7 γρ. πράσινου τσαγιού σε 250 λίτρο βραστό νερό και το αφήνουμε για 3 με 4 λεπτά. Αφαιρούμε το τσάι και βάζουμε σε αυτό 25 γρ. mango για μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια σουρώνουμε και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. Τέλος, το ανακατεύουμε προσθέτοντας 250 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη. Στην περίπτωση, βέβαια, που θέλουμε να ετοιμάσουμε το συγκεκριμένο cocktail στο σπίτι για όλη την παρέα και να φτιάξουμε μεγαλύτερη ποσότητα, τότε θα βάλουμε 20 ml πράσινο τσαγιού σε 1 λίτρο βραστό νερό, ενώ θα προσθέσουμε 100 γρ. mango (αντί για 25 γρ.), όταν αφαιρέσουμε το τσάι από το νερό. Τέλος, θα ανακατέψουμε προσθέτοντας 1.000 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη.

Να σημειώσουμε πως συνομιλώντας με τον αγαπημένο μας bartender, ανακαλύψαμε ότι η μαστίχα ως απόσταγμα, είναι μια πολύ καλή επιλογή για μετά το φαγητό και συνδυάζεται εξαιρετικά με βότανα και φρούτα, επομένως αποτελεί την τέλεια βάση για τα φρουτώδη cocktails που λατρεύουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο ποτό, είναι η κατάλληλη επιλογή για aperitif, χάρη στα αρώματα που αναδύονται από το Stichion. Από άνηθο μέχρι βασιλικό και δυόσμο. Για το Mango Flash συγκεκριμένα, ο bartender μας είπε ότι το mango δένει και τονώνει τη γεύση της μαστίχας χαρίζοντας φρεσκάδα στο ποτό. Ποιος δεν αισθάνεται έτοιμος να παραγγείλει αμέσως το επόμενο ελληνικό cocktail του;

Grieho Burro ή αλλιώς, η ελληνική εκδοχή του δημοφιλούς Burro

Ανηφορίζοντας προς την Περικλέους και διασχίζοντας την Ερμού, φτάσαμε στην οδό Πετράκη και στο «The Bar In Front of the Bar», όπου κοντοσταθήκαμε, προσπαθώντας να διαβάσουμε τις φωτεινές επιγραφές με μηνύματα όπως το «future is unforgettable». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο bartender του μπαρ, ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, μας υποδέχτηκε προτείνοντάς μας ένα ανερχόμενο cocktail που μόλις είχε ετοιμάσει για το μενού του καταστήματος.

Ο λόγος για το Grieho Burro, δηλαδή την ελληνική εκδοχή του δημοφιλούς Burro, το οποίο και απολαύσαμε για πρώτη φορά και εκπλαγήκαμε ευχάριστα από τη γεύση και τα αρώματά του. Βλέπετε, το συγκεκριμένο cocktail έχει ως βάση του το premium ποτό μαστίχας Stichion, το οποίο παρασκευάζεται με δάκρυα από 100% ατόφια φυσική μαστίχα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, δίνοντας έτσι στα ποτά μας μία βελούδινη υφή και έναν ελληνικό χαρακτήρα. Όσο για το πώς θα ετοιμάσετε το Grieho Burro, θα το ανακαλύψετε αμέσως.

Ο bartender Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος

Τα υλικά για G rieho B urro με Stichion

45 ml Stichion

5 ml από Cachaca

30 ml Cordial πράσινου μήλου

15 ml Lime

Top up με ginger beer

Θυμάρι για γαρνιτούρα

Extra tip: Αν θέλουμε να ετοιμάσουμε το δικό μας cordial από πράσινο μήλο, θα χρειαστούμε 200 γρ. πράσινο μήλο, κομμένο ζουλιέν, 50 γρ. ginger κομμένα μπρινουάζ, 200 γρ. ζάχαρη, 200 ml νερό και 1 γρ. ξηρό κόλιανδρο. Αφού βάλουμε τα υλικά σε μία κατσαρόλα, θα τα ανακατέψουμε και θα τα αφήσουμε να βράσουν.

Πώς θα ετοιμάσουμε το cocktail

Βάζουμε 45 ml Stichion, 30 ml cordial από πράσινο μήλο και 5 ml από Cachaca για να τονίσουμε το grassy στοιχείο του ποτού μας. Στη συνέχεια προσθέτουμε 15 ml στυμμένο lime και έπειτα, απογεμίζουμε με ginger beer και σερβίρουμε σε ένα ψηλό ποτήρι με θρυμματισμένο πάγο. Στο τέλος γαρνίρουμε με θυμάρι, έτσι ώστε να αναδειχθεί το φρέσκο botanical στοιχείο, που προσφέρει και η ίδια η μαστίχα από την οποία στο συγκεκριμένο ποτό αναδύεται το άρωμα βανίλιας, όπως μας αποκάλυψε ο bartender τσουγκρίζοντας τα ποτήρια με το λαχταριστό cocktail που μόλις μας είχε φτιάξει.

Χάρη στα πιο αυθεντικά cocktails που μπορείτε να απολαύσετε σήμερα στο κέντρο της πόλης, κάθε βραδιά αρχίζει και τελειώνει με άρωμα Ελλάδας. Το στοιχείο-«κλειδί» που κάνει τη διαφορά βρίσκεται στην επιλογή του κατάλληλου αποστάγματος. Και σε ό,τι αφορά στα ελληνικά premium ποτά που κάνουν τη διαφορά στις μέρες μας, το Stichion ξεχωρίζει. Διότι, όπως διαπιστώσαμε, αυτό το βελούδινο απόσταγμα με τον αυθεντικό χαρακτήρα και τις ποιοτικές πρώτες ύλες, μπορεί να μετατρέψει ένα cocktail σε μία μοναδική εμπειρία γεύσεων και αισθήσεων, συστήνοντάς μας ξανά τη μαγεία της ελληνικής φύσης.

Η φωτογράφιση έγινε στο «The Bank Job» στην οδό Κολοκοτρώνη 13 στην Αθήνα και στο «The Bar In Front of the Bar», στην οδό Πετράκη 1 στην Αθήνα