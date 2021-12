Ραντεβού για Majuni ή αλλιώς, δίνοντας στις συναντήσεις μας λίγη από τη μαγεία της ελληνικής φύσης!

Το να απολαμβάνουμε έναν πιο eco friendly τρόπο ζωής, αποτελεί πλέον τον «κανόνα» στην καθημερινότητά μας και αρκεί μία ματιά γύρω μας ή μία περιήγηση στον κόσμο του διαδικτύου, για να το αντιληφθούμε. Από την υιοθέτηση zero waste λύσεων για το σπίτι μας, μέχρι τα ρούχα που φοράμε και τα οποία δημιουργούνται από ανακυκλώσιμα και βιώσιμα υλικά και φυσικά, τη διατροφή μας. Τα βότανα και οι πιο natural επιλογές κυριαρχούν, σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής μας και μας καλούν να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Αυτό που οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε αντιληφθεί μέχρι προσφάτως, βέβαια, είναι ότι το να βάλουμε τη φύση στη ζωή μας, είναι πολύ πιο εύκολο από όσο πιστεύαμε και μάλιστα, μπορεί να έχει και έναν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο και στον τρόπο που διασκεδάζουμε.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των βοτανικών αποσταγμάτων, που φέρνουν τη μαγεία της φύσης στα ποτήρια μας, συστήνοντάς μας κάποια από τα πιο σημαντικά βότανα της ελληνικής υπαίθρου -και όχι μόνο- με το Majuni να ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Θυμάρι, πιπερόριζα, φασκόμηλο, αψιθιά, ρίζα αγγελικής, άρκευθος, γλυκόριζα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα βότανα και τα μαντζούνια που κρύβει στο εμβληματικό, βαθυγάλαζο μπουκάλι του το premium αυτό ελληνικό βοτανικό ποτό, που ήρθε για να φέρει έναν πιο natural και eco-friendly «αέρα» στον κόσμο της σύγχρονης ποτοποιίας. Εμείς το δοκιμάσαμε μέσα από ένα εκπληκτικό cocktail στο «The Bar In Front of the Bar» στο κέντρο της Αθήνας και μία γουλιά ήταν αρκετή για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει, όταν η μαγεία της φύσης «παντρεύεται» με το fine drinking.

Στην περίπτωση που διερωτάστε ποιο είναι το βοτανικό cocktail που δοκιμάσαμε και αποτελεί ήδη ένα από τα αγαπημένα μας new entries, ο λόγος για το Majuni Banhattan. Και αναμφίβολα πρόκειται για ένα ποτό με υπέροχη γεύση που, όπως θα ανακαλύψετε και εσείς, μας μυεί και στη zero waste φιλοσοφία.

Πώς το Majuni Banhattan έγινε το ποτό μας

Για να το κατανοήσουμε, αρκεί να αναλογιστούμε ότι το Majuni περιέχει περισσότερα από 15 διαφορετικά βότανα, μπαχάρια, ρίζες και άνθη από όλη την Ελλάδα, συστατικά που μέσω λεπτεπίλεπτων διαδικασιών απόσταξης, εκχύλισης και ωρίμασης, χαρίζουν σε αυτό το αυθεντικό ελληνικό βοτανικό ποτό μια περίπλοκη, ισορροπημένα αντιφατική φυσιογνωμία και ένα λαμπερό και κεχριμπαρένιο χρώμα. Αυτή ήταν η βάση που είχε στα χέρια του ο δικός μας bartender, ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος συνδυαστικά με τα ιδιαίτερα υλικά που διάλεξε για τη συνταγή, δημιούργησε ένα ακαταμάχητο cocktail.

Ο bartender Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος

Στην περίπτωση, λοιπόν, που θέλετε να ετοιμάσετε το Majuni Banhattan απόψε κιόλας, θα χρειαστείτε τα εξής:

30 mlMajuni

20 ml αμερικάνικο ουίσκι

15 ml σιρόπι μπανάνας

2 dashes bitter

Φλούδες λεμονιού για το γαρνίρισμα

Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερη πολυπλοκότητα στο cocktail, μπορούμε να αρωματίσουμε το αμερικάνικο ουίσκι με σπόρους από σουσάμι. Συγκεκριμένα, θα καβουρδίσουμε σουσάμι σε τηγάνι ώστε να βγάλει τα έλαιά του και έπειτα, θα το βάλουμε σε ένα βάζο με το αμερικάνικο ουίσκι για 12 ώρες. Πού θα απολαύσουμε το Majuni Banhattan; Ιδανικά σε ένα martini glass χωρίς πάγο.

Όσο για τον λόγο που αναφερόμαστε στο Majuni Banhattan ως μία zero waste πρόταση, είναι πως εκτός από το ότι ετοιμάζεται με ένα premium βοτανικό ποτό, αντί να αγοράσουμε έτοιμο σιρόπι μπανάνας, μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας και να το διατηρήσουμε στο ψυγείο μας. Πιο αναλυτικά, για να ετοιμάσουμε το δικό μας σπιτικό σιρόπι μπανάνας, θα χρειαστούμε 100 γρ. από το δέρμα μπανάνας (το οποίο και θα καθαρίσουμε καλά από τις ίνες), 1 γρ. μαύρο κάρδαμο (ούτως ώστε να ενισχύσουμε τα μπαχάρια από το Majuni), 200 ml νερό, 200 γρ. ζάχαρη και έναν αστεροειδή γλυκάνισο, συστατικά που θα βράσουμε μαζί σε κατσαρόλα.

Για εμάς, λοιπόν, που η ελληνική φύση κατέχει εξέχουσα θέση στις ζωές μας, το Majuni αποτελεί την ιδανική βάση για το cocktail μας, είτε βρισκόμαστε στο αγαπημένο μας στέκι, είτε στο σπίτι μας. Απολαμβάνεται σκέτο, με πάγο ή και σε πρωτότυπα cocktails, προκαλώντας διαρκώς τους bartenders, δηλαδή τους σύγχρονους αλχημιστές της νύχτας, να απελευθερώσουν τον μαγευτικό του χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν μπορούμε και εμείς οι ίδιοι όμως, να ξεδιπλώσουμε τις γνώσεις μας στη δημιουργία cocktails και να εκπλήξουμε τους καλεσμένους μας με τη μαγεία της φύσης, ετοιμάζοντας και απολαμβάνοντας το Majuni Banhattan. Πάντα, φυσικά, υπεύθυνα.

Η φωτογράφιση έγινε στο «The Bar In Front of the Bar» στην οδό Πετράκη 1 στην Αθήνα