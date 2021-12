Όταν ένα ελληνικό βοτανικό ποτό αρκεί για να απογειώσει το after work ραντεβού στην πόλη

Δεν είναι λίγες οι φορές που η ανάγκη μας για χαλάρωση έπειτα από μία απαιτητική ημέρα στο γραφείο, «έρχεται και δένει» με τη θέλησή μας να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας, να βιώσουμε νέες εμπειρίες, να ξεφύγουμε από τη μονοτονία της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο λόγος που όσο έντονο και αν είναι το εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα, πάντα καταφέρνουμε να βρίσκουμε λίγο χρόνο για ένα ραντεβού με αγαπημένα μας πρόσωπα.

Κάπως έτσι, λοιπόν, την περασμένη Δευτέρα, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής από το γραφείο, όταν περάσαμε έξω από ένα από τα αγαπημένα μας στέκια στο κέντρο της Αθήνας, το «The Bar In Front of the Bar». Κοιταχτήκαμε και χωρίς να πούμε λέξη, είχαμε ήδη ζητήσει από τον bartender να μας ετοιμάσει μία δική του πρόταση για cocktail.

Εκείνος, λοιπόν, διάλεξε ως βάση για το ποτό μας το Majuni και μία ματιά στο βαθυγάλαζο μπουκάλι του, ήταν αρκετή για να μας κάνει να αισθανθούμε πως ήμασταν έτοιμοι να γευτούμε κάτι πρωτότυπο. Διότι γνωρίζαμε πως το συγκεκριμένο ελληνικό βοτανικό ποτό, μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για πολλούς και ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς, που θα έφερναν τη γοητεία της φύσης στα ποτήρια μας. Ο δικός μας «αλχημιστής», λοιπόν, δηλαδή ο bartender του «The Bar In Front of the Bar», Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, έπιασε στα χέρια του το μπουκάλι με το Majuni και έκανε το πρώτο βήμα για να προσθέσει λίγη μαγεία στα cocktails μας.

Όταν ο καφές συναντά το Majuni και τον κόσμο των βοτάνων

Το after work ραντεβού μας είχε ήδη μετατραπεί σε μία ανεπανάληπτη εμπειρία, μέσα από τα θαυματουργά βότανα και μαντζούνια που περιλαμβάνει το ίδιο το ποτό που χρησιμοποίησε ο bartender ως τη βάση για τα cocktail που δοκιμάσαμε. Και μπορεί η ακριβής συνταγή πίσω από το Majuni να παραμένει επτασφράγιστο μυστικό -ίσως επειδή δεν γνωρίζουμε τι θα γινόταν, αν τόση... μαγεία έπεφτε σε λάθος χέρια- αλλά εμείς, αδράξαμε την ευκαιρία να μάθουμε τη μοναδική συνταγή πίσω από το ξεχωριστό cocktail με Majuni που απολαύσαμε. Ο λόγος για το ιδιαίτερο Café Shakerato, ένα twist στο κλασικό cocktail Espresso Martini, ένα από τα πιο δημοφιλή cocktails στην Ευρώπη, το οποίο μπαίνει ξανά στα ελληνικά μπαρ, μέσα από κάποιες παραλλαγές.

Αν θέλετε να βάλετε περισσότερη φύση στη ζωή σας, ακόμη και σε ό,τι αφορά στη διασκέδασή σας, λοιπόν, μπορείτε να δοκιμάσετε να ετοιμάσετε στον χώρο σας το ξεχωριστό αυτό βοτανικό cocktail με Majuni. Για την παρασκευή του θα χρειαστείτε τα εξής υλικά:

45 ml Majuni

45 ml cold brew coffee ή 45 ml espresso

15 ml κουβανέζικο λευκό ρούμι (ιδανικά Ron Cubay Carta Blanca 3 ετών παλαίωσης)

10 ml Simple Syrup

Όσο για την εκτέλεσή του, χτυπάμε όλα τα υλικά σε ένα shaker και γαρνίρουμε με κόκκους καφέ! Μάλιστα, μπορούμε να φτιάξουμε και το δικό μας Simple Syrup στο σπίτι. Θα χρειαστούμε απλώς ένα λίτρο νερό και ένα κιλό άσπρη ή καστανή ζάχαρη. Συγκεκριμένα, σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το νερό και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε μέχρι να πάρει βράση και να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη, ενώ στη συνέχεια αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Αμέσως μετά, βάζουμε το σιρόπι σε ένα μπουκάλι -σουρώνοντας το αν χρειάζεται- και το διατηρούμε στο ψυγείο.

Το «μυστικό» που φέρνει τη μαγεία της ελληνικής φύσης στο ποτήρι μας

Όπως μας εκμυστηρεύτηκε ο bartender του «The Bar In Front of the Bar», πάντως, δίνοντάς μας μερικά στοιχεία για τη συνταγή του συγκεκριμένου cocktail, το Majuni, δηλαδή το απόσταγμα που αποτελεί τη βάση του Café Shakerato, φτιάχνεται από επιλεγμένα βοτανικά, τα οποία εμποτίζονται για λίγες μέρες, σε ουδέτερη αλκοόλη γεωργικής προέλευσης σιτηρών και στη συνέχεια -ακολουθώντας πιστά τη μυστική συνταγή- μπαίνουν συγκεκριμένα βοτανικά στοιχεία σε ασυνεχή, παραδοσιακό χάλκινο άμβυκα, για να αποσταχθούν με την παρουσία καθαρού, ουδέτερου αποστάγματος. Αυτός είναι ενδεχομένως και ο λόγος που το Majuni, δίνει μία βοτανικότητα στο ποτό μας, καθώς στο after taste μας έρχεται το φασκόμηλο και το χαμομήλι, μέσα από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό.

του «The Bar In Front of the Bar», το Espresso Martini ήρθε ένα «βήμα» πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα, χαρίζοντας στον Έλληνα όλα όσα αγαπάει, μέσα από το ποτό του: Τα βότανα της μητέρας φύσης και την ανεκτίμητη γεύση ενός κρύου καφέ.

Στη δική μας περίπτωση, μία δοκιμή ήταν σίγουρα αρκετή για να μας πείσει ότι το συγκεκριμένο απόσταγμα, δηλαδή το Majuni, καταφέρνει με έναν μαγικό τρόπο να μεταμορφώνεται και να μας εκπλήσσει. Αυτό είναι το χάρισμα που φέρνει στις πιο ψαγμένες μπάρες της πόλης. Στη συγκεκριμένη συνταγή δε, ο μπαχαρένιος χαρακτήρας του βοτανικού αυτού αποστάγματος κυριαρχεί στο cocktail, με «πρωταγωνιστές» την αψιθιά και το θυμάρι, που φέρνουν στον ουρανίσκο μας μία αινιγματική και ιδιαίτερη γεύση. Δεν θα ήταν, λοιπόν, υπερβολή να κάναμε έναν παραλληλισμό του ποτού μας με εκείνη την περίεργη Δευτέρα, η οποία αν και ξεκίνησε με μία αρκετά πικρή «γεύση», λόγω των πολλών υποχρεώσεων και του έντονου στρες, έκλεισε αφήνοντάς μας μία ξεχωριστή, γλυκιά επίγευση. Κάπως έτσι και το Majuni, ακροβατεί ανάμεσα στο γλυκό και το πικρό, με μία γεύση τόσο περίπλοκη, αλλά και τόσο μαγευτικά αρμονική, όπως η ίδια η ζωή.

Η φωτογράφιση έγινε στο «The Bar In Front of the Bar», στην οδό Πετράκη 1 στην Αθήνα