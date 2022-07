Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο για την Τριχόπτωση στην Αθήνα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το φετινό “Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο για την τριχόπτωση – Academy Masters Meeting” που διοργάνωσε στη χώρα μας το DHI Global Medical Group και η London Hair Restoration Training Academy.

Το διεθνές συνέδριο, που αποτελεί πόλο έλξης και σημείο συνάντησης για κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, περιλάμβανε διαλέξεις αλλά και πλήρη ιατρική ενημέρωση για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις στον τομέα της Διάγνωσης, Πρόληψης και Θεραπείας της τριχόπτωσης.

Στο φετινό Meeting την παράσταση έκλεψε η συγκλονιστική παρουσίαση του καθ. Δερματολογίας από το πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, George Cotsarelis που μίλησε για τις θεραπείες τριχόπτωσης του μέλλοντος και τα ευεργετικά αποτελέσματα τους αλλά και το νέο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hair Biology Course που απευθύνεται σε γιατρούς και νοσηλευτές και το οποίο παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Πνευμονολογίας και Εντατικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παύλο Μυριανθεύς.

Ο καθ. Δερματολογίας του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, George Cotsarelis

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Meeting, αναλύθηκε η σχέση της ψυχολογίας και του στρες με την τριχόπτωση ενώ παρουσιάστηκαν και τα πρώτα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διεξάγει η DHI σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του καθ. Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Παπαγεωργίου.

Επιπλέον, αναλύθηκε ο ρόλος της σωστής διατροφής στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και του ευ ζην γενικότερα (στα πρότυπα αυτής των κατοίκων της Ικαρίας που έχουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες μακροζωίας παγκοσμίως) ενώ παρουσίασαν τα πλεονεκτήματα της προηγμένης τεχνικής Μεταμόσχευσης Μαλλιών Direct In, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Virtual Reality καθώς και εξαιρετικά ενδιαφέροντα study cases σχετικά με Facial & Body Hair Transplants, Female Hair Reconstruction αλλά και Afro VS Caucasian Hair.

Μάλιστα, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συμμετέχοντες καθώς υπήρξε παρέμβαση και χαιρετισμός μέσω Live Streaming από τον κορυφαίο Έλληνα μαθηματικό και διανοούμενο, κάτοχο της έδρας γραμμικών μαθηματικών στο πανεπιστήμιο του Cambridge και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Αθανάσιο Φωκά που μίλησε το μεγάλο αγαθό της ευδαιμονίας, για το Ελληνικό Φιλοσοφικό Φόρουμ- Ηράκλειτος αλλά και για το νέο του βιβλίο με τίτλο Ways of Comprehending.

Ο ιδρυτής της DHI, Κωνσταντίνος Γιώτης, το όνομα του οποίου συγκαταλέγετε μεταξύ των επτά σπουδαιότερων μεταρρυθμιστών στην ιστορία της Μεταμόσχευσης Μαλλιών, βραβεύθηκε για την πολυετή προσφορά του με το βραβείο “The Man Who Changed the World of Hair Restoration”. Επιπλέον, βραβεύθηκαν ο καθ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τ.Υφυπουργός Εξωτερικών, Παναγιώτης Σκανδαλάκης, ο επίκουρος καθηγητής- Γενικός Χειρουργός, Θεόδωρος Μαριόλης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης και η DHI Global Medical Director, Β. Μπίρου.

Ο καθ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τ.Υφυπουργός Εξωτερικών, Παναγιώτης Σκανδαλάκης.





Διαλέξεις και χαιρετισμούς πραγματοποίησαν και ο καθ. Δερματολογίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης, Torello Lotti, ο καθ. Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Ρηγόπουλος, ο γνωστός Διατροφολόγος και Food Philosopher, Δημήτρης Πέππας, η Επιστημονική Συνεργάτης της Α Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργία Βασιλείου, ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της DHI, Βασίλης Μιχαλόπουλος καθώς και μέλη της Ιατρικής Ομάδας της DHI.

Το διεθνές meeting που συνέπεσε με τα 52 χρόνια λειτουργίας του DHI Global Medical Group, πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και Live Streaming και ολοκληρώθηκε με ένα λαμπερό Gala Dinner με την ορχήστρα του σπουδαίου μουσικού Βασίλη Σαλέα στο Plaza Resort Hotel, στην Ανάβυσσο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο για την τριχόπτωση – DHI Academy Masters Meeting 2022, δείτε εδώ.

