Πιστοποιημένο το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitexth

Το Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης VitexTherm, της Vitex διαθέτει πλέον περιβαλλοντική δήλωση EPD (Environmental Product Declaration), ένα πλήρες προφίλ περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Το αποτύπωμα του προϊόντος στο περιβάλλον υπολογίζεται σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα (ΕΝ-15804 & ISO 14025).

Το ECO-EPD είναι μία επαληθευμένη από ανεξάρτητο αρμόδιο φορέα Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου υπεύθυνου brand παρέχοντας αξιόπιστες και μεθοδολογικά ελεγμένες πληροφορίες για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του συστήματος. Η ECO Περιβαλλοντική Δήλωση του συστήματος Vitextherm, βρίσκεται αναρτημένη στο International EPD® System και το ευρωπαϊκό ECO PORTAL επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm δημιουργήθηκε αξιοποιώντας τη γνώση και εξειδίκευση των ανθρώπων της εταιρίας και ταυτόχρονα μέσα από την ίδια ανάγκη της αγοράς για ποιοτικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Αποτελεί βραχίονα της συνολικής δραστηριότητας του Ομίλου Vitex και έρχεται να απαντήσει ουσιαστικά στην ανάγκη του καταναλωτή και επαγγελματία για ένα σύγχρονο, οικονομικό, εύκολο στην εφαρμογή σύστημα θερμομόνωσης. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm αποτελείται από πληθώρα υλικών δόμησης, μονωτικών υλικών, κονιαμάτων επικόλλησης και ενίσχυσης , επιχρισμάτων τελικών επιφανειών καθώς και πλήρη γκάμα παρελκόμενων.

Σχετικά με την Vitex A.E

H Vitex Α.Ε. ιδρύθηκε το 1932 και κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών υλικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τέσσερις σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα νερού και διαλύτου (Vitex), ασφαλτικά στεγανωτικά προϊόντα (Hermes) και εξωτερική θερμομόνωση (Vitextherm). Η Vitex διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως. Οι αρχές της βιωσιμότητας ενισχύουν το λειτουργικό της μοντέλο, με την παραγωγική μονάδα να λειτουργεί με πρακτικές zero waste και net zero energy, με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής ισχύος 1ΜW. Η Vitex κατατάχθηκε στη λίστα Best WorkplacesΤΜ Hellas ως μία από τις 10 εταιρείες στην Ελλάδα με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον καθώς και αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία ESG των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr.

