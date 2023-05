Η ΑΒ Βασιλόπουλος βραβεύεται για τα καινοτόμα προγράμματα και τις πράξεις φροντίδας

Η διάκριση της ΑΒ Βασιλόπουλος στα Influencer Marketing Awards για το πρόγραμμα AB Plus και η τιμητική βράβευση από το Μαζί για το Παιδί για τη γενναιόδωρη προσφορά της στην Ένωση, αποδεικνύουν ότι η εταιρεία βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πελάτες της, με το πρόγραμμα επιβράβευσης αλλά και με κοινωνική προσφορά.

Συγκεκριμένα, στα φετινά Influencer Marketing Awards η αλυσίδα σουπερμάρκετ έλαβε Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Influencer Marketing for Product / Service Launch για την επικοινωνία του ανανεωμένου προγράμματος AB Plus. Το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus αποτελεί το πρώτο και το μεγαλύτερο loyalty σχήμα στο ελληνικό λιανεμπόριο και ανανεώθηκε ριζικά το 2022. Έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια παρουσίας και με περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια μέλη σε όλη την Ελλάδα, η AB Plus απέκτησε νέα εμφάνιση, εισχωρεί ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή εποχή και εμπλουτίζεται με νέες συναρπαστικές δυνατότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών. Ένα πρόγραμμα πιστότητας που προσφέρει πρωτότυπους τρόπους για να κερδίζει ο πελάτης, μέσα από κάθε αγορά, εύκολα και γρήγορα μέσω του online λογαριασμού του από το AB App ή το ab.gr.

Ταυτόχρονα, η ΑΒ Βασιλόπουλος δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της, έλαβε τιμητική βράβευση από την Ένωση Μη Κερδοσκοπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων το «Μαζί για το Παιδί» για τη στήριξη του προγράμματος καταπολέμησης της φτώχειας "Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι". Μέσω της πώλησης των «Δώρων Αγάπης» στα καταστήματά της κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2022, κατάφερε να συγκεντρώσει το σημαντικό ποσό των 40.000 ευρώ τα οποία δόθηκαν στο «Μαζί για το Παιδί», που στηρίζει ενεργά περισσότερα από 30.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

ΑΒ Βασιλόπουλος-Μαζί για το Παιδί (1): (από αριστερά προς τα δεξιά) Όλγα Μιχαλοπούλου, Vice President Marketing της ΑΒ Βασιλόπουλος, Έρρικα Οικονόμου, Γενική Γραμματέας και Μέλος ΔΣ του «Μαζί για το Παιδί»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τα περασμένα Χριστούγεννα, η ΑΒ Βασιλόπουλος ήταν δίπλα σε όσους το είχαν περισσότερο ανάγκη. Από τα καταστήματά της και το AB E-shop, οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα με μόλις 3,55€ να προμηθευτούν ένα κουτί αγάπης γεμάτο με βασικά είδη διατροφής, συνεισφέροντας έτσι με μια απλή πράξη αγάπης σε ένα ξεχωριστό σκοπό.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε καινοτόμα προγράμματα που αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία των πελατών της και τους βοηθούν να εξοικονομούν περισσότερα, ανταποδίδοντας την προτίμηση που της δείχνουν εδώ και περισσότερα από 80 χρόνια. Ταυτόχρονα όμως στηρίζει τους ευάλωτους πληθυσμούς της κοινωνίας με δράσεις που κάνουν τη διαφορά και αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων.

ΑΒ Βασιλόπουλος-Influencer Marketing Awards (1): (από αριστερά προς τα δεξιά) Kατερίνα Χρόνη, Account Manager της Οgilvy, Μαριαλένα Κυρούδη, Loyalty & Personalization Associate της ΑΒ Βασιλόπουλος, Πέννυ Κουτσανέλλου, Loyalty & Personalization Associate της ΑΒ Βασιλόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης, Brand Equity & Own Brands Associate της AB Bασιλόπουλος, Iωάννα Σερεμέτη, Αccount Director της Ogilvy, Mελίνα Καψυλιδάκη, Senior Account Executive, Ogilvy

