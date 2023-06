HUAWEI WATCH 4 PRO: Κορυφαία υλικά, απίθανος σχεδιασμός και ολοκληρωμένος έλεγχος υγείας σε 1 λεπτό!

Τιτάνιο αεροδιαστημικής τεχνολογίας, μοναδική σχεδίαση και η κορυφαία τεχνολογία για smartwatches στο νέο HUAWEI WATCH 4 Pro!

Η Huawei παρουσιάζει το HUAWEI WATCH 4 Pro και διευρύνει τα όρια που μπορεί να φτάσει ένα κορυφαίο smartwatch! Το HUAWEI WATCH 4 Pro διαθέτει premium φουτουριστική αισθητική, σε συνδυασμό με την πιο προηγμένη σουίτα παρακολούθησης υγείας. Ελέγξτε 7 βασικούς δείκτες της υγείας σας σε ένα μόλις λεπτό* όπου και όποτε το επιθυμείτε, με στυλ!

Δεν είναι τυχαίο που το HUAWEI WATCH 4 PRO είναι το ρολόι που επέλεξε να φορά ένας από τους κορυφαίους δρομείς μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο, ο βρετανός Sir Mo Farah. Ως επαγγελματίας αθλητής, κατανοεί τα σημαντικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τα έξυπνα wearables του, τα οποία τον βοηθούν να αξιοποιήσει πλήρως, όλες τις δυνατότητες του και να είναι πάντα σε φόρμα.

«Το καινούργιο HUAWEI WATCH 4 Pro είναι ένας νικητής κατά την άποψή μου, καθώς λατρεύω το premium φινίρισμα τιτανίου και την οθόνη που είναι πραγματικά απίστευτη! Μπορεί ο περισσότερος κόσμος να πιστεύει πως εγώ και ο προπονητής μου νοιαζόμαστε μόνο για τις επιδόσεις στο τρέξιμο. Η αλήθεια είναι πως είναι εξίσου σημαντικές και οι γενικές μετρήσεις υγείας, ώστε να μπορούμε να αναλύουμε το σημείο στο οποίο βρίσκεται η γενικότερη απόδοσή μου. Απλά και εύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού στο HUAWEI WATCH 4 Pro, έχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Το λατρεύω!», δήλωσε ο Sir Mo Farah.

Ο all-in-one προσωπικός σας βοηθός υγείας με ολοκληρωμένη παρακολούθηση

Ένα ιατρικού επιπέδου Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG/ΗΚΓ) και ένας οπτικός αισθητήρας καρδιακού παλμού 8 καναλιών με δυνατότητα παρακολούθησης καρδιακού παλμού TruSeen™ 5.0+ διατίθενται στη σειρά HUAWEI WATCH 4, παρέχοντας ακριβή παρακολούθηση των δεικτών υγείας της καρδιάς, όπως η αρρυθμία, ο καρδιακός ρυθμός και το μοτίβο παλμών. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία μπορεί να παρέχει ακριβή ανάλυση ΗΚΓ διαφόρων αποτελεσμάτων, προειδοποιώντας τους χρήστες για σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την καρδιά, όπως ο ακανόνιστος καρδιακός παλμός και η αρτηριακή δυσκαμψία.

Τα συμπτώματα της πρώιμης διαταραχής της πνευμονικής λειτουργίας δεν εντοπίζονται συνήθως, αλλά το HUAWEI WATCH 4 Pro αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με τον νέο «Αναπνευστικό Έλεγχο». Δείκτες, όπως ο αναπνευστικός ρυθμός, το εύρος SpO2 και οι ήχοι βήχα, μαζί με πληροφορίες κινδύνου, όπως το κάπνισμα ή η ατμοσφαιρική ρύπανση, αξιολογούν την υγεία των πνευμόνων με τη βοήθεια ενός αποκλειστικού αλγόριθμου ανάλυσης αναπνευστικού φάσματος. Η νέα έκδοση παρέχει εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα αξιολόγησης και εξατομικευμένες συμβουλές για την εφαρμογή HUAWEI Health, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να προστατεύουν τους πνεύμονές τους.

Το HUAWEI WATCH 4 Pro διαθέτει προηγμένη παρακολούθηση ύπνου με το HUAWEI TruSleep™ 3.0. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί εδώ και χρόνια και είναι σήμερα η κορυφαία της βιομηχανίας που βασίζεται στο υπέρυθρο φως για την παρακολούθηση του ύπνου. Με βελτιωμένη ακρίβεια, καταγράφει την ποιότητα του ύπνου σας, πέρα από την υπάρχουσα δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης της διάρκειας και παρουσίασης της ολοκληρωμένης δομής του ύπνου, αναλύοντας πολλαπλές φυσιολογικές παραμέτρους με βάση την κίνηση του σώματος, τον καρδιακό ρυθμό και τον HRV.

Κορυφαία υλικά και σχεδιασμός που προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη

Το HUAWEI WATCH 4 Pro διαθέτει κάσα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας δίνοντας στο smartwatch μια πολυτελή αίσθηση, ενώ το κορυφαίο κυρτό κρύσταλλο ζαφειριού στο καντράν του ρολογιού προσθέτει μια πινελιά κομψότητας με ανθεκτικότητα για να αντέχει στην καθημερινή φθορά. Το HUAWEI WATCH 4 Pro έρχεται με μαύρο σχεδιασμό κάσας από ανοξείδωτο ατσάλι, με 3D κυρτό γυαλί που φέρνει βελτιωμένη αισθητική για φουτουριστικό στυλ. Θεματικές προσόψεις ρολογιών βασισμένες στο φεγγάρι και έξι μοναδικούς πλανήτες δένουν με το θέμα της σειράς. Με αυτή τη μοναδική σχεδιαστική ιδέα και ανθεκτικά υλικά, το HUAWEI WATCH 4 Pro είναι πραγματικά ξεχωριστή στον κόσμο των smartwatches.

Το HUAWEI WATCH 4 Pro διαθέτει οθόνη LTPO 1,5 ιντσών με αναλογία οθόνης προς σώμα έως και 74% και λεπτό πλαίσιο 0,855 mm για καλύτερη ορατότητα, ενώ υποστηρίζει έως και 30 μέτρα σε ελεύθερη κατάδυση, αντοχή στο νερό 5ATM και έχει βαθμολογία IP68.

Προσφέροντας στους χρήστες πάνω από 20.000 θέματα προσόψεων ρολογιού, το HUAWEI WATCH 4 Pro είναι ιδανικό για αυτοέκφραση. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το «Planet Quest», που διαθέτει θέματα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς πλανήτες στο ηλιακό σύστημα, αλλά και το «Star Voyage» ,που έχει θέματα εμπνευσμένα από το διάστημα και τα διαστημόπλοια και πολλά άλλα.

Το HUAWEI WATCH 4 Pro έρχεται επίσης με ένα μοναδικό μπρασελέ τιτανίου με αποσπώμενο σχεδιασμό σχήματος “H” και γυαλισμένη επιφάνεια και ένα λουράκι από σκούρο καφέ δέρμα, με χειροποίητο φινίρισμα για μια σύγχρονη εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Επισκόπηση Υγείας 7 Σημείων σε ένα Λεπτό - Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας σας σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθείτε το παιχνίδι σας

Το HUAWEI WATCH 4 Pro έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης στην παρακολούθηση της υγείας, μετρώντας, ταυτόχρονα, επτά διαφορετικούς δείκτες. Μαζί με τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως ο καρδιακός ρυθμός και το SpO2, περιλαμβάνει, επίσης, προηγμένη παρακολούθηση όπως ΗΚΓ, ανίχνευση αρτηριακής δυσκαμψίας, επίπεδα στρες, θερμοκρασία δέρματος και πνευμονική λειτουργία. Το Health Glance και το Health Trends παρέχουν εύληπτες επισκοπήσεις της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός διαισθητικού κυματογραφήματος. Οι έξυπνες υπενθυμίσεις υγείας στέλνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις και προτάσεις για να βοηθήσουν τους χρήστες να διατηρήσουν υγιή καρδιακό ρυθμό και επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Παρέχει, επίσης, υπενθυμίσεις σε πραγματικό χρόνο για ανωμαλίες για να σας ειδοποιήσει εγκαίρως για τυχόν προβλήματα.

Με τη λειτουργία Health Community στην εφαρμογή HUAWEI Health, οι χρήστες μπορούν να προσκαλέσουν την οικογένεια και τους φίλους τους να δουν τις μετρήσεις και τις ενημερώσεις υγείας τους. Η λειτουργία Health Community επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εξ αποστάσεως την υγεία των αγαπημένων τους, με ανίχνευση πτώσης και ειδοποιήσεις για μη φυσιολογικές μετρήσεις. Δεν πρόκειται μόνο για την παρακολούθηση της δικής σας υγείας, αλλά και για την παρακολούθηση της ευημερίας των πιο κοντινών σας ανθρώπων.

Αναβαθμίστε το πρόγραμμα γυμναστικής σας με περισσότερες από 100 διαφορετικές αθλητικές λειτουργίες

Το HUAWEI WATCH 4 Pro είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος γυμναστικής, προσφέροντας στους χρήστες πάνω από 100 αθλητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών δραστηριοτήτων όπως τρέξιμο, ποδηλασία και κολύμβηση. Με επαγγελματικές αξιολογήσεις και σχόλια, βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τις προπονήσεις τους. Το τελευταίο smartwatch έρχεται ακόμη και με λειτουργία ελεύθερης κατάδυσης, η οποία έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές πίεσης νερού και μπορεί να αντέξει αλμυρό νερό, θερμοκρασία και σοκ. Επιπλέον, το ρολόι περιλαμβάνει παρακολούθηση θερμοκρασίας νερού και λειτουργίες πυξίδας για καταδύσεις, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο γυμναστικής για αθλητές και λάτρεις της υπαίθρου.

Η βελτιωμένη λειτουργία “Activity Rings” χρησιμεύει ως ισχυρό κίνητρο, διατηρώντας τους χρήστες σταθερά σε πορεία για να επιτύχουν τους στόχους φυσικής κατάστασης. Με ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις σχετικά με την πρόοδό τους καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι χρήστες ωθούνται συνεχώς να επιτύχουν και να υπερβούν τους προσωπικούς τους στόχους.

Όλα όσα μπορείτε να ζητήσετε…. σε ένα smartwatch!

To HUAWEI WATCH 4 Pro προσφέρει ένα φρέσκο σχεδιασμό UX σε διάταξη τύπου περιοδικού για ευκολότερη προβολή δεδομένων και ενεργών εφαρμογών. Μια αναβαθμισμένη λειτουργία eSIM επιτρέπει ανεξάρτητες κλήσεις και μηνύματα, ενώ η λειτουργία Super Link θα συνδέεται με smartphones και ακουστικά στον ίδιο λογαριασμό, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν κλήσεις, να ελέγχουν την αναπαραγωγή μουσικής και να τραβούν φωτογραφίες από απόσταση από το ρολόι τους. Η πρώτη εφαρμογή χαρτών της Huawei για ρολόγια, το Petal Maps Watch Edition, παρέχει υπηρεσίες πλοήγησης χωρίς την ανάγκη smartphone. Υποστηρίζει ακόμη και συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο και υπενθυμίσεις δόνησης, ώστε να είναι πιο βολικό όταν ασκείστε.

Ζήστε τον απόλυτο συνδυασμό ισχύος και μακροζωίας με το HUAWEI WATCH 4 Pro, χάρη στην αρχιτεκτονική διπλού πυρήνα 2.0 που παρέχει στους χρήστες δυνατότητες Standard Mode και Ultra-long Battery Life Mode. Μέσω έξυπνης ανάλυσης, το HUAWEI WATCH 4 Pro προγραμματίζει αυτόματα τον βέλτιστο επεξεργαστή για την εκτέλεση εφαρμογών βάσει σεναρίων χρήστη, εξασφαλίζοντας μια εκπληκτική εμπειρία ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας. Με δυνατότητες διπλής λειτουργίας, προσφέρει διάρκεια ζωής μπαταρίας 4,5 ημερών σε τυπικά σενάρια χρήσης με Standard Mode. Για εκτεταμένη χρήση, οι χρήστες μπορούν να μεταβούν σε λειτουργία εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρίας, παρέχοντας έως και 21 ημέρες ημέρες διάρκεια ζωής μπαταρίας. Σε αυτήν τη λειτουργία, η εμπειρία χρήστη δεν διακυβεύεται και οι χρήστες μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούν πλήρως λειτουργίες όπως η αθλητική λειτουργία και η παρακολούθηση της υγείας. Όταν τελικά εξαντληθεί η μπαταρία, διαθέτει δυνατότητες HUAWEI WATCH Wireless SuperCharge για γρήγορη και βολική εμπειρία φόρτισης. Μόνο μια σύντομη φόρτιση 15 λεπτών θα δώσει στους χρήστες μια ολόκληρη ημέρα χρήσης.

To νέο HUAWEI WATCH 4 Pro έρχεται να συμπληρώσει την συλλογή με τα νέα καινοτόμα προϊόντα αιχμής της Huawei: του πρώτου φωτογραφικού smartphone με την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του DXOMARK, HUAWEI P60 Pro, καθώς και του απόλυτου smartwatch με πολυτελή σχεδιασμό και εξαιρετικά χαρακτηριστικά, HUAWEI WATCH Ultimate.

Στην σειρά των HUAWEI WATCH 4 Series είναι διαθέσιμα τα: HUAWEI WATCH 4 και HUAWEI WATCH 4 Pro (Leather και Titanium edition).

Το HUAWEI WATCH 4 Pro είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei.

Mε προτεινόμενες τιμές λιανικής 449, 549 και 649 Ευρώ για τα HUAWEI WATCH 4, HUAWEI WATCH 4 Pro (Leather Edition) και HUAWEI WATCH 4 Pro (Titanium Edition), αντίστοιχα.

*Αυτή η δυνατότητα δεν αποτελεί ιατρική διάγνωση. Τα αποτελέσματα είναι μόνο για προσωπική αναφορά και δεν προορίζονται για σκοπούς διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, πρόβλεψης, πρόγνωσης, θεραπείας ή εξάλειψης της νόσου.

