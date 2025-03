Το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ είναι ο επίσημος χορηγός ενυδάτωσης του 13ου Ημιμαραθωνίου

Το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, με στόχο τη συνεχή προώθηση ενός υγιεινού και ισορροπημένου τρόπου ζωής και τη δυναμική στήριξη των αθλητικών διοργανώσεων, γίνεται ο επίσημος χορηγός ενυδάτωσης του 13ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας. Με κεντρικό μήνυμα «Η δική σου ΑΥΡΑ σε οδηγεί στον τερματισμό !», το Νερό ΑΥΡΑ εμπνέει και εμψυχώνει τους δρομείς να αντλήσουν εσωτερική δύναμη για να οδηγηθούν στη γραμμή του τερματισμού.

Την Κυριακή 9 Μαρτίου, το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ θα δώσει δυναμικό παρών στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πάρκου χορηγών της διοργάνωσης στην Πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε μία σειρά από δραστηριότητες και διασκεδαστικά happenings που θα προσφέρουν παιχνίδι και χαρά.

Στο κέντρο της Αθήνας, κατά μήκος της διαδρομής του 13ου Ημιμαραθωνίου, 21 στάσεις λεωφορείων προβάλλουν τα μηνύματα του ΑΥΡΑ, εμψυχώνοντας τους δρομείς και δίνοντας ραντεβού μαζί τους στον τερματισμό του αγώνα. Παράλληλα, σε ζωντανή σύνδεση από το περίπτερο του ΑΥΡΑ θα εκπέμπει για 3 ώρες ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fm 92.9, ενώ θα ακολουθήσει ένα 2ωρο DJ set που θα κρατήσει την ενέργεια του κοινού στα ύψη.

Σε όλους τους δρομείς και τους επισκέπτες της διοργάνωσης, θα παρέχεται η απαραίτητη ενυδάτωση με ΑΥΡΑ Σταθμούς σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγώνα, ως μία κίνηση στήριξης της ξεχωριστής προσπάθειας των συμμετεχόντων και επιβράβευσης της δύναμης, τη θέλησης και του αθλητικού πνεύματος. Από τον 13ο Ημιμαραθώνιο, φυσικά, δεν θα λείπει και η Avra Running Team, με περισσοτέρους από 300 δρομείς, εργαζόμενους και συνεργάτες της Coca-Cola Τρία Έψιλον, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους θα υπογραμμίσουν τη σημασία της άθλησης.

Το 100% Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανακύκλωση συσκευασιών, υλοποιεί, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, μία σημαντική πρωτοβουλία για την τοποθέτηση Μπλε Κάδων στον χώρο του περιπτέρου του, αλλά και σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγώνα, για την ορθή απόρριψη όλων των συσκευασιών των προϊόντων που θα καταναλωθούν.

Σχετικά με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ

Με σταθερή παρουσία εδώ και 35 χρόνια, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, προϊόν της Coca-Cola Τρία Έψιλον, εμφιαλώνεται από το 1989 στην περιοχή του Αιγίου Αχαΐας, κάτω από συνθήκες αυστηρών ελέγχων. Η άριστη ποιότητά του διασφαλίζεται μέσω της συμμόρφωσης όλων των διαδικασιών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd's. Διατίθεται σε γυάλινη φιάλη του 1lt, PET των 500ml, 1lt και 1,5lt, καθώς και σε πολυσυσκευασίες (6x1,5lt, 6x500ml και 12x500ml). Tο 2005 το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ λάνσαρε το ΑΥΡΑ Bloom, το πρώτο Φυσικό Μεταλλικό Νερό που απευθύνεται σε παιδιά και διατίθεται σε πέντε διάφανες χρωματιστές συσκευασίες των 330 ml και πολυσυσκευασία (6x330ml). Το 2006, λάνσαρε επίσης το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ Active Cap σε εργονομικό μπουκάλι των 750ml που εφαρμόζει τέλεια στο χέρι και διαθέτει εύχρηστο καπάκι για εύκολη μεταφορά και ελεγχόμενη κατανάλωση. Επιπλέον, το 2020 επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό του με την προσθήκη του Ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ που διατίθεται σε ένα μοναδικό σχεδιαστικά μπουκάλι των 750 ml και 330 ml, καθώς και σε πολυσυσκευασία των 4x330ml σε premium συσκευασία με λαβή. Με προσανατολισμό την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ υποστηρίζει με δράσεις τόσο την κοινωνία όσο και το περιβάλλον. Από το 2014 το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ έχει προχωρήσει στην καινοτομία lightweight, με μείωση πλαστικού στις συσκευασίες 500ml και 1L κατά 24%, ενώ το 2016 προχώρησε σε μείωση πλαστικού στις συσκευασίες 330ml και 750ml κατά 27% και 18% αντίστοιχα.

Σχετικά με την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μια εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, η εταιρεία εκπροσωπεί σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών (48.5%) όλου του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και την οικονομία της χώρας, την στήριξη της νέας γενιάς και την αειφόρο ανάπτυξη. Με 56 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη, παράγει και διανέμει ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA και ο καφές Costa Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και Frulite, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο Caffè Vergnano, τα Tsakiris Chips, τα premium mixers Three Cents και η Vodka Finlandia. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην Ελλάδα, των ενεργειακών ποτών Monster, των προϊόντων της ζυθοποιίας ΑΒInBev, αλλά και των αλκοολούχων ποτών των οίκων Edrington, Brown-Forman και Ισιδώρου Αρβανίτου.