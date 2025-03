Χατζηδάκη (Liviko): Το ZERO WASTE HORECA συμβάλλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2018 από την Coca‑Cola στην Ελλάδα, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της εστίασης. Σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και της Coca-Cola στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Μέλη του προγράμματος αποτελούν περισσότερες από 2.750 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης και έχουν υιοθετήσει πρακτικές για τη μείωση των απορριμμάτων (ανακύκλωση), την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και τις βιώσιμες προμήθειες. Μάλιστα, μέσα στο 2024, 210 επιχειρήσεις έλαβαν Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη ZERO WASTE HORECA Διάκριση, με την απονομή να γίνεται σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2025, στις 8 Φεβρουαρίου.



Μία από τις επιχειρήσεις που έλαβαν Χρυσή Διάκριση ήταν και το θερινό all-day Liviko View Restaurant στην Κρήτη -και συγκεκριμένα στον Ξερόκαμπο Σητείας. Στα πλαίσια αυτής της βράβευσης, το Newsbomb.gr επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια του εστιατορίου, Ελπίδα Χατζηδάκη, για να μάθει περισσότερα, μεταξύ άλλων, για την εμπειρία της από τη συμμετοχή στο ZERO WASTE HORECA αλλά και τη σημασία της διάκρισής της.



Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη της Ελπίδας Χατζηδάκη, ιδιοκτήτρια του Liviko View Restaurant, στο Newsbomb.gr:

Ελπίδα Χατζηδάκη, ιδιοκτήτρια Liviko View Restaurant



Πώς μάθατε για το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA και τι σας ώθησε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό;



Καλή ερώτηση. Θα σας πω μία μικρή ιστορία για το πώς μάθαμε για το ZERO WASTE HORECA. Tο 2021, μήνες πριν ανοίξουμε το κατάστημά μας, αρχικά ως delivery και take away, κάναμε έρευνα αγοράς για να βρούμε συσκευασίες βιοδιασπώμενες, κομποστοποίησιμες ή σαν τελευταία λύση, ανακυκλώσιμες. Θέλαμε να έχουμε καθαρή συνείδηση ότι οι συσκευασίες με τα προϊόντα μας δεν θα αφήνουν αποτύπωμα στο περιβάλλον. Αναζητώντας, λοιπόν, τον τρόπο να πετύχουμε τον στόχο μας, ανακαλύψαμε την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Έπειτα, επικοινωνήσαμε μαζί τους κι έτσι μας πρότειναν το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, ως το μέσο που θα μας εκπαίδευε γύρω από το στόχο που είχαμε εξαρχής θέσει.

Αφού η επιχείρησή σας, το Liviko View Restaurant, έγινε δεκτή, ποια ήταν τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσετε;

Αρχικά, έπρεπε να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό. Να υιοθετήσουν δηλαδή και εκείνοι από την πλευρά τους την «κουλτούρα» της κυκλικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα αυτό για εμάς αποτέλεσε το δυσκολότερο μέρος του προγράμματος. Έπειτα, ακολουθώντας τις οδηγίες της πλατφόρμας «Zero Waste Future», καθώς και με την καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη των μελών της, καταφέραμε να έχουμε εβδομαδιαία καταμέτρηση των απορριμάτων μας και να συμπληρώνουμε τα σχετικά στοιχεία που προέκυπταν.

Το Liviko View Restaurant βραβεύτηκε με τη Χρυσή Διάκριση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό;



Είναι η επιβράβευση της προσπάθειας του προσωπικού μας, αρκετοί από τους οποίους ξεπέρασαν τον εαυτό τους για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα! Σημαίνει ότι ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να εκπαιδευτούν, να ενεργοποιηθούν και να συμβάλλουν αντίστοιχα στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Από πλευράς σας, τι δράσεις αναλάβατε ώστε να μειώσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εστιατορίου σας;



Όπως ανέφερα παραπάνω, κάναμε εκτενή έρευνα στις συσκευασίες μας, αλλά έχοντας και ανακυκλώσιμες συσκευασίες, έπρεπε να φροντίσουμε να παρέχονται στους επισκέπτες του Ξεροκάμπου και κάδοι ανακύκλωσης. Δυστυχώς αρχές του 2021, ενώ υπήρχαν μπλε κάδοι ανακύκλωσης, ανακαλύψαμε πως δεν γινόταν συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Ξερόκαμπο, που είναι, για να καταλάβετε, από τα ανατολικότερα μέρη της Κρήτης.

Επικοινώνησα προσωπικά και επέμεινα αρκετές φορές στη διεύθυνση περιβάλλοντος του Δήμου Σητείας, 45 χλμ μακριά, και με την έναρξη της σεζόν, καταφέραμε, ασκώντας πίεση, να γίνεται συλλογή των εν λόγω απορριμμάτων σε εβδομαδιαία βάση. Στο Liviko View Restaurant (& takeaway), φροντίζουμε να μην παράγουμε απορρίμματα με τους εξής τρόπους:





Αγοράζουμε τα λαχανικά μας και τα φρούτα μας από ντόπιους παραγωγούς σε επιστρεφόμενες κλούβες και ελαχιστοποιώντας τη χρήση πλαστικής σακούλας

Τις επαγγελματικές πλαστικές συσκευασίες τροφίμων δεν τις πετάμε στην ανακύκλωση, τις ξαναχρησιμοποιούμε ή τις χαρίζουμε για να ξαναχρησιμοποιηθούν

Στην πίσω πλευρά του καταστήματός μας, έχουμε κάδους compost. Το περιεχόμενο τους καταλήγει ως λίπασμα στον κήπο μας

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να πάρουν μαζί τους ό,τι φαγητό τους απομένει, φυσικά μέσα σε κομποστοποιήσιμες συσκευασίες

Με τα απομεινάρια των γευμάτων των πελατών μας, ταΐζουμε τις κοτούλες μας που αυτές με τη σειρά τους μας χαρίζουν φρέσκα αυγά για τα πρωινά

Τα χρησιμοποιημένα λάδια τα αποθηκεύουμε σε δοχείο για να γίνει η συλλογή τους από εταιρεία ανακύκλωσης ελαίων ή φτιάχνουμε σαπούνια για τη βαθιά καθαριότητα της κουζίνας

Όλα μας τα ποτά σερβίρονται σε γυάλινες (επιστρεφόμενες) φιάλες ή/και ποτήρια

Έχουμε ελαχιστοποιήσει την παροχή μίας χρήσης πλαστικών ή χάρτινων συσκευασιών, όπως σουπλά, μπουκαλάκια, κουτάκια, ατομικά είδη πρωινού

Επισκευάζουμε συσκευές και έπιπλα μόνοι μας. Τα περισσότερα έπιπλά μας είναι second hand

Ό,τι νερό διαχωρίζεται από το σύστημα φιλτραρίσματος νερού, το αποθηκεύουμε σε δεξαμενή για να ποτίζεται ο κήπος μας

Παρέχουμε κάδους ανακύκλωσης στους πελάτες μας, εντός και εκτός καταστήματος

Παρέχουμε ανεμιστήρες στη σάλα για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού

Προωθούμε την εξοικονόμηση νερού και ρεύματος στο προσωπικό και στους πελάτες μας παρέχοντας ενημερωτικές ταμπέλες

Διαθέτουμε επαναχρησιμοποιούμενες ισοθερμικές κούπες με το λογότυπό μας και ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να γεμίζουμε και τις δικές τους με έκπτωση στην τιμή

Τέλος, πώς θα λέγατε ότι σας βοήθησε το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA και η πλατφόρμα Zero Waste Future, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρησή σας είναι οικογενειακή, και ποια αναμένετε να είναι τα οφέλη σας από τη διάκριση;



Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η αναγνώριση και η επικοινωνία της προσπάθειάς μας να συμβάλλουμε στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πανελλαδικά. Η επιχείρηση σαφώς επωφελείται λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα, όσο παράξενο και αν ακούγεται. Έρχονται πελάτες να μας συγχαρούν για τις συσκευασίες ζαχαροκάλαμου, που έχουν ισοθερμικές ιδιότητες, που έμεινε δροσερή η σαλάτα τους για αρκετή ώρα ή που τα παγάκια του καφέ έμειναν αναλλοίωτα για 5 ώρες. Οι ίδιοι επισκέπτονται έτσι ξανά και ξανά το κατάστημά μας. Τέλος, έχοντας καθαρή συνείδηση, ελπίζουμε να επηρεάσουμε και να μεταδώσουμε αυτήν την ενέργεια σε περισσότερο πληθυσμό για να σώσουμε τον πλανήτη μας. Του το χρωστάμε.