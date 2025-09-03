Παρακολουθώντας τον «Πρωτάρη» στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, νιώσαμε την ενέργεια πίσω από κάθε σκηνή

Ένα ρομαντικό «ταξίδι» στο 1967

Newsbomb

Παρακολουθώντας τον «Πρωτάρη» στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, νιώσαμε την ενέργεια πίσω από κάθε σκηνή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί να επιστρέψαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές και να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τη νέα σεζόν, ωστόσο κάποιες συνήθειες του καλοκαιριού μάς ακολουθούν ακόμα. Μια από αυτές σίγουρα είναι η έξοδος σε θερινό σινεμά. Ή, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η εμπειρία μιας υπαίθριας προβολής στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω από τον έναστρο ουρανό, με μία διαχρονική ταινία να παίζει στη μεγάλη οθόνη και εμάς καθισμένους αναπαυτικά σε μαξιλάρες, παρέα με popcorn.

Καμία φορά, αυτή η ατμόσφαιρα σε συνεπαίρνει πιο πολύ και από την ταινία ή, τέλος πάντων, σε κάνει να νιώθεις την ενέργεια πίσω από κάθε σκηνή. Ενέργεια είπαμε; Αυτήν την φορά, ένας από τους μεγαλύτερους -και σύγχρονους- πάροχους ενέργειας, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μέλος του Ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας, στηρίζει τις αγαπημένες μας υπαίθριες προβολές Park your Cinema στο Ξέφωτο, με δωρεάν είσοδο, που φυσικά δεν χάσαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.

picture2.jpg

Ένα ρομαντικό «ταξίδι» στο 1967

Ήταν 29 Αυγούστου, «αποκαλόκαιρο» που λέμε, όταν βρεθήκαμε στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να παρακολουθήσουμε την αγαπημένη και κλασική, πια, ταινία «Ο Πρωτάρης». Μόλις καθίσαμε στις αναπαυτικές μαξιλάρες που είχε τοποθετήσει το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ξεκινήσαμε ένα «ταξίδι» γεμάτο ενέργεια πίσω στο 1967.

Θυμηθήκαμε πώς ήταν ο Dustin Hoffman στα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα, είδαμε την αινιγματική Mrs. Robinson να μπερδεύει τις καταστάσεις, ακούσαμε ξανά τα μελωδικά τραγούδια των Simon & Garfunkel και αντιληφθήκαμε πως μάλλον δεν υπάρχουν κάποιου άλλου είδους σχέσεις που να έχουν ενδιαφέρον εκτός από αυτές που είναι λίγο ή περισσότερο μπερδεμένες. Αλλά η ξεχωριστή βραδιά μας δεν ξεκίνησε από εκεί.

picture3.jpg

Η εμπειρία πίσω από την οθόνη

Πλησιάζοντας στο Ξέφωτο, δεν γινόταν να μην προσέξουμε το περίπτερο που είχε στήσει εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κόσμος γύρω του, συζητήσεις, χαμόγελα, αλλά και ένα διαδραστικό quiz για την εξοικονόμηση ενέργειας που «τραβούσε» την προσοχή μικρών και μεγάλων ήταν αυτά που μας έκαναν να το πλησιάσουμε και να καταλάβουμε πως, τελικά, η ενέργεια δεν είναι απλώς κάτι που καταναλώνουμε, αλλά κάτι που μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά.

picture4.jpg

Λίγο πιο πέρα, το photobooth, στημένο σαν μικρό κινηματογραφικό σκηνικό, έδινε την ευκαιρία σε κάθε παρευρισκόμενο να κρατήσει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά. Και, φυσικά, το branded popcorn, έδωσε γεύση -και ενέργεια- σε κάθε σκηνή της ταινίας.

picture5.jpg

Η όλη ατμόσφαιρα ήταν μαγική, ακριβώς ό,τι χρειαζόμασταν μετά την καλοκαιρινή άδειά μας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάποιοι μόνοι, κάποιοι σε παρέες, άλλοι με τα παιδιά τους, να μοιράζονται την ίδια εικόνα, την ίδια σκηνή, την ίδια ενέργεια, αυτή που βρίσκεται πίσω από κάθε σκηνή. Και όλα αυτά χάρη στον σύγχρονο πάροχο ενέργειας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, που αποφάσισε να στηρίξει τον πολιτισμό της πόλης.

Η ενέργεια πίσω από κάθε σκηνή που μας έφερε πιο κοντά

Μιλάμε για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που, με ιστορία που ξεκινά από το 1857 και κοιτώντας στο μέλλον, δεν προσφέρει απλά ενέργεια αλλά εμπειρίες. Από το 2018, δε, έχει επεκταθεί και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εξυπηρετώντας πάνω από 600.000 πελάτες με αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις. Η δέσμευσή του, όμως, δεν σταματάει εκεί.

Στηρίζοντας δράσεις όπως το Park your Cinema στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με δωρεάν προβολές προσβάσιμες σε όλους, χωρίς κόστος, δημιουργεί ζωντανές εμπειρίες και επενδύει σε κάτι που δεν μετριέται σε κιλοβατώρες: Την (πολιτιστική) ενέργεια που συνδέει ανθρώπους, γενιές και στιγμές.

Τελικά, η ενέργεια πίσω από κάθε σκηνή ίσως να κρυβόταν στην κυρία δίπλα μας που τραγουδούσε χαμηλόφωνα το «Mrs. Robinson», στο παιδί που τελείωσε το popcorn πριν καν αρχίσει η ταινία, στη φωτογραφία που βγάλαμε στο photobooth και μοιραστήκαμε με τους φίλους μας στο Instagram. Ίσως, πάλι, να είχε να κάνει απλώς με την αίσθηση ότι ήμασταν όλοι μέρος της ίδιας ιστορίας στο Ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα γλυκό βράδυ λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβρης. Και σε αυτήν την ιστορία, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.

