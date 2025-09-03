Γιατί η νέα σεζόν βρίσκει την ΕΟΝ στην κορυφή της αθλητικής δράσης

Ο Σεπτέμβριος έφτασε και για κάθε φίλαθλο δεν είναι ένας μήνας σαν όλους τους άλλους

Γιατί η νέα σεζόν βρίσκει την ΕΟΝ στην κορυφή της αθλητικής δράσης
Η μπάλα στήνεται στη σέντρα, το τζάμπολ είναι έτοιμο να δοθεί και οι φίλοι του αθλητισμού ετοιμάζονται για μια χρονιά γεμάτη ένταση και συγκινήσεις. Ο Σεπτέμβριος έφτασε και για κάθε φίλαθλο δεν είναι ένας μήνας σαν όλους τους άλλους. Είναι το σημείο εκκίνησης της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα επιστρέφουν, οι ομάδες μπαίνουν ξανά στη μάχη και οι ατζέντες γεμίζουν με ημερομηνίες.

Όμως, αλήθεια, ποιος φίλαθλος σήμερα αρκείται στο να παρακολουθεί απλώς έναν αγώνα; Εν έτει 2025, το ζητούμενο δεν είναι μόνο το θέαμα αλλά και η εμπειρία: Να ζούμε τον παλμό της εξέδρας, να έχουμε άμεση πρόσβαση στα στατιστικά, να βλέπουμε σε replay τις φάσεις που συζητούν όλοι και, κυρίως, να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο γήπεδο, δίπλα στην ομάδα μας.

Αυτή τη νέα, απόλυτα αθλητική εμπειρία προσφέρει η πλατφόρμα ΕΟΝ της Nova. Με προγράμματα που ξεκινούν από 28€ τον μήνα, δεν φέρνει απλώς τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην οθόνη μας αλλά αξιοποιεί την τεχνολογία ώστε κάθε παιχνίδι να γίνεται εμπειρία ζωής.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα ζωντανά στην οθόνη σου

Ας ξεκινήσουμε, όμως, από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της σεζόν που πρόκειται να μας χαρίσουν στιγμές που θα βάλουν «γκολ» στην καρδιά μας.

Η δράση έχει ήδη ξεκινήσει από τον Αύγουστο και η ΕΟΝ μάς βάζει μέσα σε κάθε αγώνα. Στη Stoiximan Super League, τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα ΑΚΤΟR, του Πανσερραϊκού, του Ατρομήτου και του Λεβαδειακού μεταδίδονται στο Novasports, ενώ τα εντός έδρας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΟΦΗ, του Παναιτωλικού, του Βόλου ΝΠΣ, της ΑΕΛ Novibet και της Κηφισιάς παίζουν στα κανάλια COSMOTE SPORT.

Στα Novasports θα απολαμβάνεις, επίσης, τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις Premier League, La Liga, Bundesliga και την εντυπωσιακή EuroLeague, ενώ στα COSMOTE SPORT θα ζήσεις τη μαγεία των UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League.

picture7.jpg

Το EON Sports Mode μάς βάζει στο παιχνίδι

Βέβαια, γιατί να περιοριστούμε μόνο στη μετάδοση; Με την υπηρεσία EON Sports Mode της Nova μπορούμε να έχουμε ζωντανά στατιστικά για τις δημοφιλείς αθλητικές μεταδόσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις και replay των πιο σημαντικών φάσεων για να νιώθουμε ότι καθόμαστε στην κερκίδα και σχολιάζουμε μαζί με την παρέα μας κάθε φάση του παιχνιδιού.

Με προγράμματα ΕΟΝ+ από 28€/μήνα, η εμπειρία απογειώνεται και εμείς βρισκόμαστε στην «καρδιά» κάθε αγώνα. Και η αλήθεια είναι πως η σεζόν ξεκινάει τόσο δυναμικά που μας προετοιμάζει για μεγάλες συγκινήσεις.

Το ντέρμπι Manchester City-Manchester United στις 14 Σεπτεμβρίου και το Arsenal - Manchester City στις 21 Σεπτεμβρίου ανεβάζουν τον ρυθμό της Premier League, ενώ στη La Liga, ο αγώνας μεταξύ Atletico-Real Madrid στις 27 Σεπτεμβρίου υπόσχεται δυνατές φάσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Παραμένοντας στην Ευρώπη, φυσικά και ήδη έχουμε κυκλώσει στο ημερολόγιο την 17η Σεπτεμβρίου. Την ημέρα, δηλαδή, που θα συντονιστούμε στο COSMOTE SPORT για να δούμε τον Ολυμπιακό να διεκδικεί ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Πάφο στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Champions League. Όπως και την 24η Σεπτεμβρίου για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ, πάλι στο COSMOTE SPORT, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Europa League.

Όσο για το Eurobasket, ο τελικός στις 14 Σεπτεμβρίου δεν θα μας αφήσει ασυγκίνητους. Και όλα αυτά πρόκειται να τα παρακολουθήσουμε μέσα από τα κανάλια Novasports.

Στα δικά μας πρωταθλήματα, δυναμική είναι η 4η αγωνιστική της Super League με το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στις 20-21 Σεπτεμβρίου, στα κανάλια COSMOTE SPORT, να ξεχωρίζει, αλλά και τους αγώνες ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός (20-21 Σεπτεμβρίου) και Ατρόμητος-Άρης (13-14 Σεπτεμβρίου) στο Novasports.

Και φυσικά, δεν ξεκίνησε καλά καλά η σεζόν και μετράμε αντίστροφα για τη EuroLeague κάνοντας ήδη προβλέψεις για τον… τελικό. Η κορυφαία μπασκετική διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων ξεκινά δυναμικά στις 30 Σεπτεμβρίου με τους αγώνες Παναθηναϊκός-Μπάγερν και Μπασκόνια-Ολυμπιακός και εμείς δεν έχουμε -και δεν θα θέλαμε να έχουμε- άλλη επιλογή από το να συντονιστούμε στα κανάλια Novasports.

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την ανανέωση των ραντεβού που δίνουμε με τις μεγάλες εγχώριες και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Και με την πλατφόρμα EON της Nova, κάθε φάση, κάθε καλάθι, κάθε γκολ ζωντανεύει και φέρνει στην οθόνη μας τον παλμό της εξέδρας.

