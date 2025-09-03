Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης

Το πρώτο και μοναδικό παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό – Πρωτοπορία στην Ιατρική Εκπαίδευση στην καρδιά της Ευρώπης

Newsbomb

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του Galileo Global Education – του μεγαλύτερου οργανισμού ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη – λειτουργεί από το 2022 το πρώτο και μοναδικό παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό, στην πόλη της Φρανκφούρτης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας σπουδές Ιατρικής σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Περισσότεροι από 400 φοιτητές από πάνω από 46 χώρες φοιτούν στη Σχολή Ιατρικής του EUC Frankfurt, συμμετέχοντας σε ένα διεθνώς διαπιστευμένο, τεχνολογικά προηγμένο και συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό οικοσύστημα.

Ποιότητα με Παγκόσμια Εμβέλεια και Αριστεία

Σύμφωνα με τις κατατάξεις Times Higher Education World University Rankings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται μεταξύ των 500 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στην Ιατρική, Οδοντιατρική και τις Επιστήμες Υγείας, επιβεβαιώνοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεθνή αναγνώρισή του.

Το πρόγραμμα Ιατρικής έχει λάβει επίσης τη μέγιστη βαθμολογία 5 Αστέρων από τα QS Top Universities σε δύο διαδοχικούς κύκλους αξιολόγησης, γεγονός που το καθιστά μοναδικό στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σύνδεση με το Γερμανικό Σύστημα Υγείας

Οι φοιτητές του EUC Frankfurtαποκτούν κλινική και πρακτική εμπειρία μέσω συνεργασιών με κορυφαία γερμανικά νοσοκομεία (Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, Nοσοκομείο Αγίας Ελισάβετ, Νοσοκομείο Sana Όφενμπαχ, μεταξύ άλλων) και εξειδικευμένες κλινικές, όπως κέντρα γονιμότητας και IVF (Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Ενδομητρίωσης, Όφενμπαχ), εξειδικευμένα κέντρα νεφρολογίας και αιμοκάθαρσης (Κέντρο Νεφρικών και Υπερτασικών Παθήσεων, Φρανκφούρτη) και φυσιοθεραπείας, (APM Εξωνοσοκομειακή Φυσική Ιατρική, Φρανκφούρτη), μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η έρευνα αναπτύσσεται ραγδαία με τη στήριξη υπερσύγχρονων εργαστηρίων και την έναρξη διδακτορικού προγράμματος στις Ιατρικές Επιστήμες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό να συνεργαστούν με κορυφαία γερμανικά ερευνητικά ιδρύματα, με κοινά έργα ήδη σε εξέλιξη (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ, Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Πανεπιστήμιο Γκαίτε, Κέντρο Χέλμχολτς, Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, Χαϊδελβέργη) .

Νέα Προγράμματα στον Τομέα της Υγείας

Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του EUC Frankfurt συνεχίζεται με την υποβολή πέντε νέων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Υγείας για αξιολόγηση. Η έναρξή τους έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026 και ήδη η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα ξεκινήσει άμεσά από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.

Επέκταση Πανεπιστημιούπολης – Ξεκίνησαν οι Εργασίες για Νέο Υπερσύγχρονο Κτίριο

Η πανεπιστημιούπολη του EUC στη Φρανκφούρτη εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου πανεπιστημιακού κτηρίου, το οποίο θα αποτελέσει επέκταση της υφιστάμενης πανεπιστημιούπολης. Η παράδοσή του αναμένεται τον Μάιο του 2028.

Το αρχικό κτίριο της Φρανκφούρτης, ένα έργο-ορόσημο, έχει διακριθεί για τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του, ενώ η υποδομή της Ιατρικής Σχολής έχει λάβει διεθνή βραβεία για τις καλύτερες εκπαιδευτικές λύσεις και ιατρικές εγκαταστάσεις. Το νέο κτήριο θα ενισχύσει τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους κόμβους ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, προσφέροντας:

  • Προσομοιώσεις πραγματικών κλινικών περιστατικών με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)
  • Καινοτόμα εργαστήρια προσομοίωσης υψηλής πιστότητας (High-Fidelity Simulation Labs)
  • Εκπαίδευση σε εικονικά και επαυξημένα περιβάλλοντα (Virtual & Augmented Reality – VR/AR)
  • Ψηφιακές πλατφόρμες εξατομικευμένης μάθησης και παρακολούθησης προόδου

Πανευρωπαϊκή Εμβέλεια – Διεθνές Ακαδημαϊκό Δίκτυο

Η στρατηγική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη:

  • Αναδεικνύει την Κύπρο ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής αριστείας με διεθνή παρουσία
  • Ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως σημείο αναφοράς για την ιατρική εκπαίδευση στην Ευρώπη
  • Θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα διεθνή hubs ιατρικής εκπαίδευσης και υγείας στην Ευρώπη

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Μεσσηνία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Δημογραφικό πρόβλημα και στις ΗΠΑ: Μείωση πληθυσμού για πρώτη φορά εδώ και 250 χρόνια

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τεράστια ποσά στο ποδόσφαιρο: Ξοδεύτηκαν 9 δισεκατομμύρια ευρώ στη μεταγραφική περίοδο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες για την πρώτη γραμμή των μαχών - Δείτε το βίντεο

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Τράβις Κελς: «Σπάει» τη σιωπή του για τον συναρπαστικό αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ - «Νιώθω ακόμα ζαλισμένος»

18:05LIFESTYLE

Cardi B: Η στιγμή που πετάει μαρκαδόρο σε παπαράτσι έξω από το δικαστήριο

17:57LIFESTYLE

Τζακ Όζμπορν: «Αντε γαμή...ου Ρότζερ Γουότερς. Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Η 5η χειρότερη χρονιά πυρκαγιών από το 2006 - Κάηκαν πάνω από 470.000 στρέμματα

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο αρχηγός «έστηνε» την έδρα για αποφυλάκιση διεφθαρμένου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

17:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεαματική αύξηση των υπερωριών χάρη στην... ψηφιακή κάρτα εργασίας - 728% πάνω ο τουρισμός

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Απόπειρα δολοφονίας της Χαμάς κατά του Μπεν Γκβιρ απέτρεψε η Σιν Μπετ - Συνελήφθησαν μέλη πυρήνα της οργάνωσης

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

17:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βέροια: Αποδόθηκαν οι ιστορικοί ναοί της Αγίας Αννας και του Χριστού Παντοκράτορα

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακρίβεια δεν προσπέρασε ούτε τη Βουλή - Καφές-φαρμάκι και αυξήσεις έως και 30% στο κυλικείο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες στη Λιβαδειά: Κοπάδι αγριογούρουνων έκανε βόλτες στους δρόμους - Δείτε βίντεο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης αναφορικά με τη γονιμότητα -Κάτω από 1,5 παιδί ανά γυναίκα

17:14WHAT THE FACT

Το μεγάλο ψέμα που έχουμε πιστέψει όλοι για τα διαμάντια - Ειδικός εξηγεί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για την επικοινωνία με φερόμενο μέλος της

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Dongfeng-61: Αυτός είναι ο νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Κίνας - Βίντεο

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Τουλάχιστον δύο φορές μίλησε ο Πάνος Καμμένος με τον Α.Κ. για να «στήσουν» την εκλογή μητροπολίτη - Οι «ιερές μπίζνες» με τον Τίμιο Σταυρό και τα λείψανα Αγίων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες, αλιευτικά ξανά στο Θρακικό πέλαγος: Φόβοι για δεύτερο γύρο έντασης με Έλληνες ψαράδες

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Μαγνησία: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» τη συζήτηση Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ - Έλεγαν για μεταμοσχεύσεις και αθανασία - Δείτε βίντεο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

15:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ξέπλεναν» μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω στοιχηματικών εταιριών - «Λαβράκι» για την ΑΑΔΕ

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης -  Τέλος στο «asylum shopping»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική στιγμή: Ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 800 χιλιάδων ευρώ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητοι μετά τον τραυματισμό του Άρη Μουγκοπέτρου - Πανηγύρι με βεγγαλικά την ώρα που τραγουδά ο Γιάννης Κατσίγιαννης - Πώς τραγουδούν τα «μανταλάκια» στο Λεβίδι

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ