COSMOTE TELEKOM: Στηρίζει τον στίβο ως Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Για πολλούς, ο στίβος δεν είναι απλά ένα άθλημα -και έχουν δίκιο. Είναι το άθροισμα αμέτρητων ωρών προπόνησης, μικρών και μεγάλων θυσιών, στιγμών αμφιβολίας αλλά και εκρήξεων χαράς. Είναι εκείνη η στιγμή που ο αθλητής στέκεται στη γραμμή εκκίνησης ή κάτω από το δοκάρι του άλματος γνωρίζοντας ότι έχει μία μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσει τα όριά του και να αποδείξει -πρώτα από όλα στον εαυτό του- ότι βρίσκεται επάξια ανάμεσα στους καλύτερους.

Ειδικά, όμως, για την Ελλάδα, ο στίβος είναι μία ανεξάντλητη πηγή συγκίνησης και έμπνευσης: Από τους αγώνες που έχουν χαραχθεί στη μνήμη όλων μας μέχρι τις πιο πρόσφατες Ολυμπιακές διακρίσεις που έκαναν μια ολόκληρη χώρα να πανηγυρίζει. Και αν υπάρχει μία διοργάνωση που πάντα παρακολουθούμε με προσήλωση, αυτή είναι σίγουρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Φέτος διεξάγεται στο Τόκιο, από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, και η ελληνική αποστολή καλείται να γράψει ξανά ιστορία.

Φυσικά, πίσω από κάθε τέτοια μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει πάντα μία αθόρυβη αλλά καθοριστική δύναμη που επιτρέπει στους αθλητές να προπονούνται χωρίς περισπασμούς, να εξελίσσονται και να κυνηγούν νέες διακρίσεις. Σε αυτήν τη διοργάνωση, τον ρόλο αυτόν αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων- και η COSMOTE TELEKOM επιλέγοντας να σταθεί αρωγός και να στηρίξει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τις αξίες που πρεσβεύει.

Η εταιρεία που «τρέχει» μαζί με τους αθλητές

«Στηρίζουμε σταθερά κάθε βήμα, κάθε προσπάθεια, κάθε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μέσα από τον αθλητισμό», δηλώνει η Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy του Ομίλου ΟΤΕ. Η COSMOTE TELEKOM το αποδεικνύει έμπρακτα, στηρίζοντας τους 19 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και της Εθνικής Ομάδας Στίβου. Και παρέχει κάτι ανεκτίμητο: Τη δυνατότητα να ονειρεύονται και να αγωνίζονται χωρίς περιορισμούς, με την απαραίτητη στήριξη ώστε να αφοσιωθούν στην προπόνησή τους και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Παράλληλα, η εταιρεία, όπως αναφέρεται σε σχετική της ανακοίνωση, είναι Υπερήφανος Χορηγός δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών -του χρυσού Ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος Μίλτου Τεντόγλου και του χάλκινου Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή. Μάλιστα, πρόκειται να παραμείνει στο πλευρό τους μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στηρίζοντας κάθε τους βήμα, κάθε τους άλμα, κάθε νέα προσπάθεια για διάκριση.

Επενδύοντας σταθερά στον αθλητισμό

Ωστόσο, η σχέση της COSMOTE TELEKOM με τους διακριμένους Ολυμπιονίκες, αλλά και γενικότερα με την Εθνική Ομάδα Στίβου, δεν είναι απλά μία χορηγία, αλλά μία συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την πίστη και το κοινό όραμα. «Ευχαριστώ πολύ την COSMOTE TELEKOM για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Τεντόγλου, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε με ενθουσιασμό: «Ανυπομονώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ώστε να κλείσω δυνατά μια ξεχωριστή σεζόν».

Για την εταιρεία, λοιπόν, η στήριξη του ελληνικού αθλητισμoύ δεν είναι συγκυριακή, καθώς εκφράζει μία σταθερή δέσμευση που έχει τις ρίζες της στην ανάγκη να προάγονται οι αξίες της ευγενούς άμιλλας, της επιμονής και του ευ αγωνίζεσθαι. Όπως τόνισε η Λιάνα Μόσχου, «Είναι μεγάλη μας τιμή να στεκόμαστε στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Στίβου που μας έχει γεμίσει όλους με μεγάλες στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας, αλλά και δίπλα στους δύο κορυφαίους αθλητές μας, Μίλτο Τεντόγλου και Μανώλη Καραλή, που με τις επιτυχίες τους προβάλουν τη χώρας μας διεθνώς».

Και όταν τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να βρουν τη στήριξη που χρειάζονται, η επιλογή της COSMOTE TELEKOM να επενδύει στο ταλέντο, την επιμονή και το ήθος των νέων ανθρώπων έχει μεγάλη σημασία. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να αναδειχθούν οι επόμενες γενιές πρωταθλητών (και όχι μόνο) και να διατηρηθεί ζωντανή η φλόγα του αθλητισμού.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Όταν οι αθλητές έχουν δίπλα τους ανθρώπους και εταιρείες, που πιστεύουν σε αυτούς, τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, η ελληνική αποστολή θα αποδείξει για ακόμη μια φορά ότι το πάθος, η αφοσίωση και η στήριξη είναι τα πραγματικά «κλειδιά» της επιτυχίας.