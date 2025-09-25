Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ελληνική εταιρεία αναδεικνύεται ως η κορυφαία διεθνώς στον τομέα του online betting και gaming, ενώ αποσπά και τη διάκριση «Sportsbook Operator of the Year»

Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025
Η Kaizen Gaming, η κορυφαία ελληνική εταιρεία, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα του GameTech διεθνώς, αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά «Operator of the Year - Large», καθώς και «Sportsbook Operator of the Year» στα SBC Awards 2025. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στη Λισαβόνα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Το βραβείο «Operator of the Year – Large», το οποίο η Kaizen Gaming κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί τη σημαντικότερη διάκριση στον θεσμό. Αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Kaizen Gaming στην καινοτομία, στο υπεύθυνο παιχνίδι, το User Experience, το marketing, τις αθλητικές χορηγίες, το μερίδιο αγοράς που έχει επιτύχει στις 19 αγορές όπου δραστηριοποιείται διεθνώς, αλλά και την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Επιπλέον, η Kaizen Gaming απέσπασε και τον τίτλο «Sportsbook Operator of the Year», αναδεικνύοντας την πλατφόρμα της εταιρείας, το Betano, ως την κορυφαία στον διαδικτυακό στοιχηματισμό.

«Η ανάδειξή μας ως Operator of the Year για ακόμα μία χρονιά αποτελεί μεγάλη τιμή. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει το πάθος και την αφοσίωση της ομάδας μας στο να προσφέρει στους πελάτες μας παγκοσμίως τις πιο καινοτόμες, αξιόπιστες και συναρπαστικές εμπειρίες παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σημειώσαμε σημαντικές επιτυχίες, όπως την είσοδό μας σε νέες αγορές, την προσθήκη προηγμένων λειτουργιών που αναβαθμίζουν την πλατφόρμα μας και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες και ομοσπονδίες. Η αναγνώρισή μας ως “Sportsbook Operator of the Year” έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς η αγάπη μας για τον κόσμο του αθλητισμού αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς μας. Τώρα γιορτάζουμε, αλλά παράλληλα συνεχίζουμε επικεντρωμένοι στο να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας», δήλωσε ο Chief Commercial Officer της Kaizen Gaming, Julio Iglesias Hernando.

Τα SBC Awards εδώ και δώδεκα χρόνια αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τα κορυφαία επιτεύγματα στον κλάδο του igaming. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην MEO Arena της Λισαβόνας την τελευταία ημέρα του SBC Summit, όπου συμμετείχαν 30.000 επαγγελματίες του κλάδου και 700 εκθέτες. Την εκδήλωση παρουσίασε ο θρυλικός Ολλανδός τερματοφύλακας, Έντβιν φαν ντερ Σαρ.

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

H Kaizen Gaming αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τον ‘Ανθρωπο έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη εμπειρία διαδικτυακού παιχνιδιού.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία με το brand Betano σε πολυάριθμες αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, αλλά και της Αφρικής, ενώ απασχολεί περισσότερους από 2.700 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Kaizen Gaming έχει βραβευτεί ως κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία του sports betting και online gaming. Στις διακρίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα επτά τρόπαια σε μία μόνο χρονιά στα EGR Operator Awards 2024, που αποτελούν ακόμα μία παγκόσμια πρωτιά.

Για περισσότερες πληροφορίες: Kaizen Gaming

