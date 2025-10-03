Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η καρδιά της Audi

Η Audi φέρνει την εμπειρία Audi on Tour στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο καινοτομία, στυλ και οδηγική απόλαυση.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (11:00–20:00) και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου (10:00–15:00), οι εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται στο επίκεντρο της Audi εμπειρίας.

Στο προσκήνιο βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, πλαισιωμένο από μοντέλα που εκφράζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία της τεχνολογικής υπεροχής της μάρκας:

Audi Q5 SUV

Audi SQ6 e-tron

Audi S3 Sportback

Audi RS 3 Sportback

Audi S5 Avant

Audi S6 Avant e-tron

Audi RS 7 Sportback performance

Audi Q8 e-tron edition Dakar

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα της Audi, αλλά και να την οδηγήσουν, μέσα από ειδικά οργανωμένα test drives που αναδεικνύουν τη δυναμική και τον χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

Το Audi on Tour στη Θεσσαλονίκη είναι μια γιορτή τεχνολογίας, design και οδηγικής απόλαυσης – μια εμπειρία που μόνο η Audi μπορεί να προσφέρει.

Δύο ημέρες γεμάτες Audi. Δύο ημέρες γεμάτες έμπνευση. Σας περιμένουμε!

Σχετικά με την KOSMOCAR A.E.

Η KOSMOCAR A.E., ιδρυθείσα το 1970, είναι ο Επίσημος Εισαγωγέας των Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, καθώς και των φορτηγών ΜΑΝ, των λεωφορείων ΜΑΝ & Neoplan στην Ελλάδα και των μοτοσυκλετών Ducati σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, αποτελεί τον Επίσημο Έμπορο και Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Bentley και Lamborghini Service Center για όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει ξεχωριστά δίκτυα Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων για κάθε μάρκα, εξασφαλίζοντας πλήρη πανελλαδική κάλυψη. Μέσω της Kosmoride, προσφέρει σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μικροκινητικότητας (e-bikes, e-patinia, e-scooters, nano cars), ενώ μέσω της Luxury Hire παρέχει ευέλικτες υπηρεσίες χρήσης οχημάτων υψηλής ποιότητας.

Με σχεδόν 55 χρόνια εμπειρίας, η KOSMOCAR παραμένει πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, επενδύοντας διαρκώς σε καινοτομία, σύγχρονες υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες — με σταθερές αξίες την αξιοπιστία, τον σεβασμό προς τον πελάτη και την υπευθυνότητα.