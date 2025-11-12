Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ΑΙ, με τον κ. Βιτζηλαίο να επισημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο μας με κβαντικούς ρυθμούς

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος,Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM
Ο Γιάννης Βιτζηλαίος,Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM
Τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ανέδειξε ο Γιάννης Βιτζηλαίος, Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM, στο 6ο ΟΤ Forum. Όπως ανέφερε ο κ. Βιτζηλαίος, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που αυτοματοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος. Είναι ο πυρήνας της λειτουργίας τους, που μεταμορφώνει το επιχειρηματικό μοντέλο και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξή τους. Όπως επισήμανε, «αν και συχνά λέμε ότι η επένδυση στην τεχνολογία είναι ακριβή, το να μην επενδύεις σε αυτή είναι πολύ πιο κοστοβόρο».

Η COSMOTE TELEKOM στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μετάβασης

«O μετασχηματισμός είναι ένα συνεχές ταξίδι» σημείωσε ο κ. Βιτζηλαίος, δίνοντας ως παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού αυτό της COSMOTE TELEKOM, η οποία πριν από δεκαπέντε χρόνια – και εν μέσω οικονομικής κρίσης – ξεκίνησε να αλλάζει ριζικά και μετασχηματίστηκε στην κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Προϋπόθεση του μετασχηματισμού είναι οι σύγχρονες δικτυακές υποδομές. Ο επικεφαλής ΙΤ της COSMOTE TELEKOM επισήμανε ότι η εταιρεία έχει ήδη καλύψει 1,9 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις με υποδομή FTTH, με στόχο να φτάσει τα 2,1 εκατ. μέχρι το τέλος του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε συνέχεια ανάληψης του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), για να φέρει ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, η COSMOTE TELEKOM αναμένεται να καλύψει συνολικά με οπτική ίνα περίπου 3,5 εκατ. γραμμές, δηλαδή πάνω από το 70% του συνόλου των γραμμών της χώρας έως το 2030.

Ο κ. Βιτζηλαίος σημείωσε επίσης ότι η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην επιτάχυνση της ψηφιακοποίησης μέσα και από τη δημιουργία ψηφιακών λύσεων τόσο για ιδιώτες, όσο και για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, έχουν καταστήσει την COSMOTE TELEKOM συνεργάτη επιλογής κάθε οργανισμού στην ψηφιακή εποχή.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ΑΙ, με τον κ. Βιτζηλαίο να επισημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο μας με κβαντικούς ρυθμούς. «Πριν από έναν χρόνο επικεντρωνόμασταν στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα LLMs, σύντομα περάσαμε στους AI agents και σήμερα συζητάμε για AI browsers. Με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε αν αυτό που λειτουργεί σήμερα μπορεί σε λίγους μήνες να έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο.», σημείωσε.

Για την COSMOTE TELEKOM, το ΑΙ δεν είναι κάτι καινούργιο. Η εταιρεία αξιοποιεί τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ταξίδι ψηφιακοποίησης τόσο της ίδιας, όσο και της χώρας, θεωρώντας την καταλύτη για την επίτευξη του οράματός της, να καθιερωθεί ως ο κορυφαίος ψηφιακός πάροχος στην Ευρώπη. Σε αυτή τη διαδρομή, όπως είπε ο Γιάννης Βιτζηλαίος, είναι απαραίτητη η δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών και η διαμόρφωση της κουλτούρας - στοιχεία που θα οδηγήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής. Προς αυτή την κατεύθυνση, στην COSMOTE TELEKOM έχει συσταθεί dedicated ομάδα, η οποία προτεραιοποιεί AI use cases και φροντίζει, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λειτουργούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα γύρω από το ΑΙ. Επιπλέον, σε επίπεδο εκπαίδευσης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει την ΑΙ Academy, προκειμένου οι άνθρωποί της να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα της δουλειάς τους.

Συνολικά, η εταιρεία υιοθετεί μία “digital first” προσέγγιση, ενσωματώνοντας το ΑΙ σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Ενδεικτικά, χρησιμοποιεί ΑΙ εργαλεία predictive maintenance που προβλέπουν σε πραγματικό χρόνο τυχόν βλάβες σε εξοπλισμό δικτύου και τις διορθώνουν αυτόματα, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ενεργό ρόλο και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Όπως είπε ο Γιάννης Βιτζηλαίος, στην εξυπηρέτηση πελατών ήδη το 25% των επαφών της COSMOTE TELEKOM διεκπεραιώνεται μέσω λύσεων GenerativeAI.

Ο CIO της COSMOTE TELEKOM μίλησε επίσης για τις στοχευμένες δράσεις, μέσα από τις οποίες η εταιρεία φέρνει τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια των πελατών της. Μία από τις δράσεις αυτές είναι το λανσάρισμα του Magenta AI, της πλατφόρμας που δίνει εύκολη, ασφαλή και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεταξύ αυτών, όπως σημειώθηκε είναι και το Perplexity, μία από τις κορυφαίες μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως.

Και στον τομέα του ICT, με τη δύναμη της TELEKOM, η εταιρεία διευρύνει σταδιακά το portfolio λύσεών της, για να γίνει συνεργάτης επιλογής και για την ΑΙ εποχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Βιτζηλαίος στάθηκε στο mAIgov και το mAIGreece, δύο έργα ICT που κάνουν χρήση AI.

Κλείνοντας, ο Chief Information Technology Officer της COSMOTE TELEKOM ανέφερε ότι όλες οι δράσεις της εταιρείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ως στόχο να καταστήσουν τη δύναμη του ΑΙ εύκολα προσβάσιμη σε όλους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά ώστε να μη μείνει κανένας πίσω στην εποχή του ΑΙ».

