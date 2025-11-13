Mία μεγάλη γιορτή της φωτογραφίας: Τα 2025 HUAWEI XMAGE Awards και η έκθεση “The World, You and Me”

Όταν η φωτογραφία γίνεται αφήγηση: Η Huawei εγκαινιάζει στο Παρίσι τη μεγάλη έκθεση “The World, You and Me” και απονέμει τα βραβεία  XMAGE 2025 στο Grand Palais

Mία μεγάλη γιορτή της φωτογραφίας: Τα 2025 HUAWEI XMAGE Awards και η έκθεση “The World, You and Me”
Η τελετή απονομής των 2025 HUAWEI XMAGE Awards και η ετήσια έκθεση φωτογραφίας «The World, You and Me» εγκαινιάστηκαν στο ιστορικό Grand Palais στο Παρίσι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Paris Photo, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς φωτογραφίας παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας δημιουργούς, δημοσιογράφους, εκπροσώπους του κλάδου και λάτρεις της φωτογραφίας από όλο τον κόσμο.

Ο Kevin Ho, CEO του Huawei Consumer Business Group, δήλωσε:

«Μέσα από το XMAGE μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνολογίας και της εικόνας για να αντιληφθούμε τον κόσμο με μεγαλύτερη ευαισθησία και, πιο ουσιαστικά, να δούμε ο ένας τον άλλον.»

image001.jpg

Η Huawei και το Paris Photo ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους

Το Paris Photo, που ιδρύθηκε το 1997, προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 100.000 επισκέπτες και αποτελεί έναν παγκόσμιο κόμβο για την τέχνη και την φωτογραφία.
Η φετινή συνεργασία σηματοδοτεί την τρίτη φορά (μετά το 2018 και το 2019) που η Huawei συνεργάζεται με το Paris Photo, και την πρώτη από τότε που παρουσίασε το XMAGE, το οποίο σηματοδότησε μια καθοριστική μετάβαση από την τεχνολογία στην πολιτισμική αφήγηση μέσα από την εικόνα.

«The World, You and Me»: Μια έκθεση αφιερωμένη στην ανθρώπινη ματιά

Η φετινή έκθεση, με θέμα «The World, You and Me», παρουσιάζει το έργο δημιουργών που αποτυπώνουν, ερμηνεύουν και επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο γύρω τους.
Χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, «I Capture, Therefore I Am», «The Constructed, The Perceived» και «In Their Own Words», αντικατοπτρίζοντας την έμφαση του διαγωνισμού στη δύναμη της εικόνας και της προσωπικής αφήγησης.

Κάθε έργο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο άτομο, τη μοναδική του οπτική και τον κόσμο που το περιβάλλει. Πέρα από έκθεση, το XMAGE λειτουργεί ως διεθνής πλατφόρμα συνάντησης κορυφαίων φωτογράφων και δημιουργών, προάγοντας τη συνεργασία και την καλλιτεχνική ανταλλαγή ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο.

image002.jpg

Η απονομή των 2025 HUAWEI XMAGE Awards

Ο φετινός διαγωνισμός προσέλκυσε πάνω από 743.000 συμμετοχές από δημιουργούς σε 78 χώρες και περιοχές, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του θεσμού.
Από αυτές ξεχώρισαν τα 100 κορυφαία έργα XMAGE 100”, με τρεις δημιουργούς να τιμώνται με τον τίτλο Grand Prize Winners of the Year.

Ο Alex Huang, CMO του Huawei Consumer Business Group, δήλωσε:

«Ας συνεχίσουμε να απαθανατιζουμε, να μοιραζόμαστε και να εμπνέουμε τον κόσμο μέσα από το XMAGE.»

image003.jpg

Τα τρία κορυφαία έργα του 2025 XMAGE Awards

image004.jpg

«Ethereal Lines»

Σχόλιο επιτροπής:
«Οι κορυφαίοι φωτογράφοι εξερευνούν νέες, αχαρτογράφητες περιοχές μέσα από την κινητή φωτογραφία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Το smartphone έχει γίνει ένα “διαστημόπλοιο” προς άπειρες δυνατότητες. Ο συνδυασμός οπτικής και αλγοριθμικής ευφυΐας επιτρέπει τη μετάβαση από το “βλέπω” στο “κατανοώ”. Έτσι, το απρόβλεπτο μετατρέπεται σε μαγεία.»

image005.jpg

«New Life»

Σχόλιο επιτροπής:

«Μια λιτή, αυθεντική φωτογραφία που αποτυπώνει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής – τη μητέρα, το νεογέννητο μοσχάρι και τον αγρότη. Η δύναμή της βρίσκεται στην απλότητα. Χωρίς τεχνάσματα, ο φωτογράφος καταγράφει μια στιγμή καθημερινή, αλλά γεμάτη νόημα.»

image006.jpg

«Origin of Skiing»

Σχόλιο επιτροπής:
«Μια φωτογραφία που αποτυπώνει τη ματιά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους τη στιγμή της συνάντησής τους. Το παιδί, ντυμένο με παραδοσιακή στολή των Άλταϊ, στέκεται στο χιόνι λουσμένο στο φως του ήλιου. Ο φωτογράφος επιδεικνύει αξιοθαύμαστη αυτοσυγκράτηση, αφήνοντας την προσωπικότητα του παιδιού να εκφραστεί φυσικά μέσα από την εικόνα.»

Από το «Βλέπω» στο «Αντιλαμβάνομαι»: το όραμα του XMAGE

Μέσα από αυτά και χιλιάδες ακόμη έργα, το HUAWEI XMAGE συνεχίζει να εμπνέει μια νέα αντίληψη για τη φωτογραφία — μια μετάβαση από το “seeing” στο “perceiving”, από την απλή παρατήρηση στην ουσιαστική κατανόηση του κόσμου.

Οι φωτογραφίες δεν είναι πλέον απλές εικόνες που παρατηρούμε, αλλά παράθυρα σε νέες προοπτικές, που αποκαλύπτουν συναισθήματα, πολιτισμούς και αφηγήσεις.

Κάθε πάτημα του κλείστρου δεν αποτυπώνει απλώς μια στιγμή· ανοίγει έναν κόσμο δυνατοτήτων.

