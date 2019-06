HUAWEI P30 series: Η σειρά smartphones σπάει το ρεκόρ φθάνοντας τα 10 εκατ. πωλήσεις

Οι τρεις αυτοί μήνες, αποτελούν το νέο ρεκόρ πωλήσεων για τις ναυαρχίδες της Huawei.

Χάρη στη συνεχή εξέλιξη και στην καινοτομία της Huawei, η σειρά HUAWEI P30 προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης με το σύστημα τετραπλής κάμερας SuperSensing Leica Quad Camera, το Υβριδικό Ζουμ 10x, την πολύ μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και τα φανταστικά χρώματα όπως το Breathing Crystal. Κορυφαία διεθνή μέσα επικοινωνίας εκθείασαν τη σειρά HUAWEI P30 με τίτλους όπως “Best Flagship of 2019” και “Best Phone for Photography”.

H Huawei έχει επενδύσει πάνω από 480 δισ. Υuan (61 δισ. Ευρώ) την τελευταία δεκαετία με στόχο να εγκαθιδρύσει συνεργασίες και να παγιώσει την τεχνολογική της υπεροχή μέσα από αλυσίδες προμηθευτών software και hardware που βοηθούν την εταιρεία να πρωτοπορεί προσφέροντας καινοτομία και αναβαθμισμένη εμπειρία στη βιομηχανία των smartphones. Πεποίθηση της Huawei είναι ότι η συνεχής εξέλιξη και η τεχνολογική υπεροχή θα συνεχίσουν να επεκτείνουν τα όρια των δυνατοτήτων των smartphones και να δημιουργούν μία έξυπνη εμπειρία χρήσης που θα περιλαμβάνει όλα τα σενάρια της καθημερινότητας των καταναλωτών. Πάνω σε αυτό εδράζεται η εμπιστοσύνη της τεράστιας κοινότητας χρηστών Huawei.