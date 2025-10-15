Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε θα «ανέβουν» στο myCAR - Τι θα πληρώσουμε φέτος

Πότε αναρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας και πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε θα «ανέβουν» στο myCAR - Τι θα πληρώσουμε φέτος
Αρχείου - Eurokinissi
Η αντίστροφη μέτρηση για τα νέα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας έχει ξεκινήσει.

Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ αναμένεται να αναρτήσει στην πλατφόρμα myCAR τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη του 2026, με την προθεσμία εξόφλησης να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών καθορίζεται ανάλογα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2​).

Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως την 31η Οκτωβρίου 2010, τα τέλη ορίζονται αποκλειστικά βάσει του κυβισμού του κινητήρα. Ενδεικτικά, για όχημα 1.200 κ.εκ. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κ.εκ. σε 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. σε 690 ευρώ.

Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, ο υπολογισμός βασίζεται στις εκπομπές CO2​, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. Τα οχήματα με μηδενικές ή πολύ χαμηλές εκπομπές CO2​ απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη.

Στην κατηγορία οχημάτων με ταξινόμηση από την 1/11/2010 έως την 31/12/2020, τα τέλη κυμαίνονται από 0 ευρώ για εκπομπές έως 90 gr/km CO2​, 0,90 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές 91-100 gr/km, 0,98 ευρώ ανά γραμμάριο για 101-120 gr/km, 1,20 ευρώ ανά γραμμάριο για 121-140 gr/km, 1,85 ευρώ ανά γραμμάριο για 141-160 gr/km και κλιμακώνονται έως τα 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές 251 gr/km και άνω. Για παράδειγμα, όχημα με εκπομπές 130 gr/km πληρώνει 156 ευρώ, ενώ με 180 gr/km πληρώνει 441 ευρώ.

Για οχήματα με ταξινόμηση από την 1/1/2021 έως σήμερα, τα τέλη είναι 0 ευρώ για εκπομπές έως 122 gr/km CO2​ (ή 122 κυβικά), 0,64 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές 123-139 gr/km, 0,70 ευρώ ανά γραμμάριο για 140-166 gr/km, 0,85 ευρώ ανά γραμμάριο για 167-208 gr/km, 1,87 ευρώ ανά γραμμάριο για 209-224 gr/km και φτάνουν έως τα 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές 281 gr/km και άνω.

Κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Σχετικά με τα πρόστιμα για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αυτά είναι κλιμακωτά και το πρόστιμο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Εάν η εξόφληση γίνει εντός του Ιανουαρίου 2026, η ποινή ανέρχεται στο 25% της αξίας των τελών. Εάν η καταβολή γίνει μέσα στον Φεβρουάριο 2026, το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας το 50% των τελών. Τέλος, όσοι πληρώσουν τα τέλη από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο που ισούται με το 100% (διπλασιασμός) της αξίας των τελών.

Για παράδειγμα, για τέλη 200 ευρώ, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται σε 250 ευρώ τον Ιανουάριο, 300 ευρώ τον Φεβρουάριο και 400 ευρώ από τον Μάρτιο. Αντίστοιχα, για τέλη 280 ευρώ, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 350 ευρώ τον Ιανουάριο, 420 ευρώ τον Φεβρουάριο και 560 ευρώ από τον Μάρτιο του 2026 και μετά.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να ανέλθουν το 2026 σε τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

