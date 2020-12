Υπέρ του click in shop οι έμποροι – Ζητούν να λειτουργήσει στις εκπτώσεις

Με συγκεκριμένο τρόπο αναμένεται να ανοίξει το λιανεμπόριο από τη νέα χρονιά.

Έτσι το click away φαίνεται πως θα δώσει τη θέση του στο click in shop, δηλαδή στα ραντεβού και την επίσκεψη των καταναλωτών μέσα στα καταστήματα.

Οι καταναλωτές θα τηλεφωνούν στο κατάστημα για να κλείσουν ραντεβού, και θα τους αποστέλλεται SMS για επιβεβαίωση της ημέρας και ώρας.

Δεν θα χρειάζεται να έχουν επιλέξει από πριν το προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν, καθώς θα επιτρέπεται η είσοδος στο κατάστημα με κανόνες και περιορισμούς που θα ανακοινωθούν.

Ο αριθμός των πελατών που θα βρίσκονται μέσα στο χώρο την ίδια στιγμή, θα εξαρτάται από τα τετραγωνικά κάθε καταστήματος και φυσικά θα τηρούνται σχολαστικά όλα τα μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με τον Alpha. Ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώσει ανέπαφα με την κάρτα του ή ακόμα και να έχει πληρώσει ήδη ηλεκτρονικά εκ των προτέρων στο ηλεκτρονικό κατάστημα που ενδεχομένως να έχει δει και να έχει επιλέξει αυτό που θέλει να αγοράσει.

Η μέθοδος του «click away» δεν λειτούργησε για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χαθεί για αυτές ο χριστουγεννιάτικος τζίρος. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε αυτό το «ημίμετρο», το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε καταθέσει πρόταση για άνοιγμα του λιανεμπορίου μέσω προκαθορισμένων επισκέψεων των καταναλωτών στα καταστήματα. Έτσι και θα αποφεύγαμε φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού, αναφέρει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γ. Χατζηθεοδοσίου, αλλά και θα λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Δεν εισακουστήκαμε τότε και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα, με πάρα πολλές επιχειρήσεις να έχουν μηδενικούς τζίρους καθώς δεν μπορούν να υποστηρίξουν την «παράδοση εκτός».

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να στηρίξει αποτελεσματικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και κυρίως το εμπορικό της κομμάτι, επαναφέρουμε την πρόταση που είχαμε καταθέσει και ζητάμε να ανοίξει το λιανεμπόριο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, με ραντεβού που θα μπορεί να κλείνει ο καταναλωτής για να επισκεφθεί κάποιο κατάστημα, σημειώνει.

Η κυβέρνηση οφείλει να μιλήσει με καθαρές κουβέντες. Από την στιγμή που δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τον εμπορικό κόσμο, θα πρέπει να του δώσει το δικαίωμα να εργαστεί. Πάντα βέβαια με κανόνες και απόλυτο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την οικονομική καταστροφή αυτών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και για την εξαφάνιση τους από τον επαγγελματικό χάρτη. Ήδη είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε εμάς ότι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα βρει την οικονομία μας με χιλιάδες επιχειρήσεις λιγότερες, καθώς δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν. Ας μη γίνουν όμως τα πράγματα χειρότερα εξαιτίας κάποιων λανθασμένων επιλογών, επισημαίνει.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η βασική προτεραιότητα όλων μας. Αμέσως μετά όμως έρχεται η προστασία της εργασίας. Ζητάμε το αυτονόητο και η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να ακούσει τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο λιανεμπόριο και να δώσει λύση, καταλήγει. Δεν υπάρχουν ούτε οι αντοχές ούτε η υπομονή για άλλο χάσιμο χρόνου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης αναφέρει πως η «ανάταξη» του λιανεμπορίου θα χρειαστεί πολλά click για να αποφευχθεί η διασωλήνωση του, μέχρι την επιστροφή στο πολυπόθητο και κανονικό click to open.

Και συνεχίζει: «Η επιλογή του επερχόμενου click in shop στο λιανεμπόριο, όλοι καταλαβαίνουμε πως είναι άλλη μια “παρηγοριά στον έμπορο”, αλλά είναι και αυτό κάτι παραπάνω ενόψει της δίμηνης περιόδου των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων. Το θέμα είναι με την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων στις 11 Ιανουαρίου να έχει τεθεί σε εφαρμογή η παραλλαγή του click away με το βελτιωμένο σύστημα click in shop».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση με ρουκέτες και όπλα στο αεροδρόμιο της Υεμένης