Ο Ηλίας Ξηρουχάκης ο νέος CEO του ΤΧΣ

O Ηλίας Ξηρουχάκης αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ θα αμείβεται με 230.000 ευρώ τον χρόνο.

Ο Ηλίας Ξηρουχάκης έως σήμερα μετείχε στη διοίκηση του ΤΧΣ ως εκπρόσωπος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ήταν και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Ο κ. Ξηρουχάκης διαθέτει εκτενή (25ετή) εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις εταιριών του τραπεζικού τομέα, του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι περισσότερες από τις εταιρίες στις οποίες έχει εργαστεί στο παρελθόν αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες (Global Leaders) στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Eίναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London Metropolitan University) από το οποία διαθέτει πτυχίο Batchelor (Bachelor of Arts – Honours) στις επιστήμες της διοίκησης με ειδίκευση στην οικονομετρία και τα υποδείγματα επιχειρησιακών προβλέψεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master στα Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Μaster of Arts in Economics) από το Πανεπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξειδίκευση στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση, τη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το κοινό νόμισμα. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική διοίκηση με εξειδίκευση στη διαχείριση Κινδύνων (πιστωτικών και λειτουργικών) και τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών από το ίδιο πανεπιστήμιο.