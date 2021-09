Οι διαμαρτυρίες για την Goldman Sachs, τα παράδοξα με τα έσοδα του Χρηματιστηρίου και η Hard Rock

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Χαρά μοιρασμένη, διπλή χαρά

Αναμφισβήτητα το 2021 είναι η χρονιά με τις περισσότερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τελευταίων ετών. Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, Aegean Airlines, και άλλες μικρότερες εταιρείες μέσα στο 2021 έχουν αντλήσει ή θα αντλήσουν συνολικά άνω των 3 δισ. ευρώ από το Χρηματιστήριο. Ο μεγάλος κερδισμένος από την εξέλιξη αυτή είναι το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο είδε τα δικαιώματα που εισπράττει από τις εταιρικές πράξεις να έχουν εκτιναχθεί. Είναι ενδεικτικό πως τα έσοδα του ΧΑΑ από την ΑΜΚ της Πειραιώς ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ, από την αύξηση κεφαλαίου της Alpha στις 600 χιλιάδες ευρώ, από την ΑΜΚ της Aegean στις 70.000 ευρώ και από την ΑΜΚ της ΔΕΗ αναμένεται να κυμανθούν κοντά στις 600.000 ευρώ. Ωστόσο, όσο και εάν ακούγεται παράδοξο, τα έσοδα αυτά δεν θα καταγραφούν στο σύνολο τους στην τρέχουσα χρήση. Αυτό διότι στη βάση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 15, τα έσοδα νέων εισαγωγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που λαμβάνουν μέρος στη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης θεωρείται ότι δεν αφορούν μόνο στη χρήση στην οποία καταβάλλονται, αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται και να επιμερίζονται σε όλη τη διάρκεια της παραμονής της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά την οποία εκτιμάται ότι θα παρέχεται η υπηρεσία. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως τα έσοδα άνω των 3 εκατ. ευρώ που θα έχει εφέτος το Χρηματιστήριο από τα δικαιώματα εταιρικών πράξεων δεν θα καταγραφούν στο σύνολό τους στις οικονομικές καταστάσεις του 2021. «Χαρά μοιρασμένη, διπλή χαρά», για να παραφράσουμε τη λαϊκή παροιμία.

Ο βανδαλισμός της Ευρώπης

Σε πλειστηριασμό βγαίνει εκ νέου αύριο ακίνητο που κάποτε ανήκε στο πρακτορείο διανομής εφημερίδων και περιοδικών «Ευρώπη», στο οποίο είχε μετοχική παρουσία η οικογένεια Μπόμπολα. Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η Εθνική Τράπεζα και η τιμή πρώτης προσφοράς είναι τα 7,2 εκατ. ευρώ. Στο «σφυρί» θα βγουν το οικόπεδο συνολικής έκτασης 17,5 στρεμμάτων στη θέση «Πούσι Χατζή» στην Παιανία και το πάλαι ποτέ κέντρο συσκευασίας και διανομής ημερήσιου τύπου εμβαδού 12.754,79 τ.μ., που είχε αναγερθεί σε αυτό. Από το κέντρο συσκευασίας δεν έχουν μείνει … ούτε τα παράθυρα. Όπως σημειώνεται στην έκθεση κατάσχεσης, ολόκληρος ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι μηχανικές εγκαταστάσεις, έχουν αφαιρεθεί, ενώ στους εσωτερικούς χώρους των γραφείων υπάρχουν εκτεταμένες φθορές και βανδαλισμοί.

Η «σκούπα» της Goldman Sachs

Μετά και την αναδοχή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ είναι ξεκάθαρο ότι η Goldman Sachs έχει «μαζέψει όλο το χαρτί» στην ελληνική αγορά. Αν τα βάλει κανείς κάτω, δεν υπάρχει μεγάλο deal τους τελευταίους μήνες στο οποίο η Goldman να μην έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τόσο μεγάλο είναι το προβάδισμα, ώστε η γκρίνια των ανταγωνιστών δεν περιορίζεται σε λόγια, αλλά έχει πάρει τη μορφή μέχρι και επιστολών διαμαρτυρίας προς εκείνους που «μοιράζουν παιχνίδι». Με τη διαφορά ότι η Goldman έχει σαρώσει τις δουλειές τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Γεγονός που σημαίνει ότι ο ισχυρός της άντρας στην Ελλάδα ο Χάρης Ηλιάδης κάνει καλή δουλειά, εξασφαλίζοντας σημαντικές αμοιβές για τον ίδιο και την εταιρεία του.

The show must go on, στο Ελληνικό

Το έργο στο Ελληνικό «πατάει γκάζι» και η δημιουργία του Integrated Casino Resort είναι ένα από τα βασικά του κομμάτια. Έτσι, μετά τα ζητήματα που προέκυψαν με τη Mohegan αναζητήθηκε εναλλακτική λύση για τη θέση της στην κοινοπραξία με την ΓΕΚ Τέρνα, καθώς, όπως λένε και οι Queen, “the show must go on”. Και η επιλογή του συγκεκριμένου (hard) rock συγκροτήματος δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς στο παιχνίδι έχει μπει για τα καλά ο έτερος διεκδικητής του διαγωνισμού, δηλαδή η Hard Rock. Όπως πληροφορείται η στήλη, οι συζητήσεις ανάμεσα στην Hard Rock και την ΓΕΚ Τέρνα έχουν προχωρήσει και οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα γίνει πράξη ένα άλλο τραγούδι των Queen, το «We will rock you».

Η ασφάλεια των επικοινωνιών

Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που έθεσε προς διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης και σύντομα θα οδεύσουν προς ψήφιση στη Βουλή , εμπεριέχουν και μια μάλλον δυσάρεστη «έκπληξη» για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Συγκριμένα, προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 292Α του Ποινικού Κώδικα που αφορά στα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών, με την προσθήκη διακεκριμένης περίπτωσης του αναφερόμενου εγκλήματος στον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αυτή η αλλαγή αποβλέπει να αντιμετωπίσει την αντίφαση που προκαλείται όταν τιμωρείται ο εργαζόμενος στον πάροχο με αυξημένη ποινή και όχι ο ίδιος ο πάροχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του όταν και αυτός θέτει σε κίνδυνο αθέμιτα την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών. Η σχετική διάταξη που τροποποιείται αναφέρει τα εξής: «Ο πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή ο κατά τον νόμο υπεύθυνος για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που παραλείπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή πράξης της παραγράφου 1, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη τελέστηκε ή έγινε απόπειρα τέλεσής της, ανεξάρτητα αν θα τιμωρηθεί ο υπαίτιος» Καταλαβαίνετε λοιπόν πως οι CEO και οι υπεύθυνοι των εταιρειών για το Information Security and Personal Data Protection δεν θα είναι πλέον εξίσου άνετοι…

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.