ΤΙΤΑΝ : Αξιολόγηση «Α-» από το CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο Όμιλος TITAN αναγνωρίστηκε από το CDP*, πρώην Carbon Disclosure Project (Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα), ως μία από τις εταιρείες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χάρη στη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών του στοιχείων και στις δράσεις του προς μια οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η αξιολόγηση «Α-» κατατάσσει τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στο ανώτατο 15% του συνόλου των εταιρειών με δημοσιευμένα στοιχεία παγκοσμίως και στις πέντε (από συνολικά 27) εταιρίες τσιμέντου που έχουν πετύχει αντίστοιχη βαθμολογία για το 2021. Οι εταιρίες που αναγνωρίζονται από το CDP ως ηγέτιδες αποτελούν πρότυπο για την πληρότητα των δημοσιευμένων περιβαλλοντικών στοιχείων τους, την αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, την ισχυρή διακυβέρνηση και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Το 2021, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανέβασε τον πήχη ακόμα ψηλότερα, καθώς έγινε μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO 2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Επιπλέον, ο Τιτάνας υπέγραψε τη Δέσμευση «Business Ambition for 1.5°C», της οποίας ηγείται η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) σε συνεργασία με το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και τη συμμαχία We Mean Business, για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα (καθαρών) έως το 2050. Με την υπογραφή αυτής της Δέσμευσης ο Τιτάνας συμμετέχει και στην παγκόσμια εκστρατεία «Race to Zero» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC), η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει ολοένα και περισσότερες εταιρίες, κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεργαστούν και να αναλάβουν δράση για έναν υγιέστερο πλανήτη με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Το CDP είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει σε εταιρείες, πόλεις, κράτη και περιφέρειες μια πλατφόρμα για να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι δραστηριότητές τους στο κλίμα, τα δάση και την ασφάλεια των υδάτων.