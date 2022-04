Οι περιπατητές των Σπετσών, το ιστορικό Ξενία και η Intralot Capital Luxembourg

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Κοσμικό δελτίο

Στις Σπέτσες βρέθηκε για τις γιορτές του Πάσχα ο Νίκος Καραμούζης, ο τέως τραπεζίτης και νυν εκτελεστικός πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERC, το οποίο έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σημαντικές επενδύσεις. Ο κ. Καραμούζης εθεάθη πλείστες φορές στο μπαλκόνι του Ποσειδωνίου με εκλεκτή παρέα , ενώ εκμεταλλεύθηκε την καλοκαίρια για μεγάλους περιπάτους και για βόλτες με τις άμαξες του νησιού. Εκείνος που εκμεταλλεύτηκε πλήρως τον αίθριο καιρό που επικράτησε στις Σπέτσες την Μεγάλη Εβδομάδα ήταν ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο Παπασταύρου, ο οποίος πλέον είναι αγνώριστος, καθώς έχει χάσει πάρα πολλά κιλά και βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, σχεδόν καθημερινά έτρεχε κόστα κόστα σχεδόν από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη. Επιδόσεις δεκαθλητή επέδειξε και ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος ανήμερα τόσο το Μ. Σάββατο όσο και την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα δεν έχασε την ευκαιρία για εντατική άθληση στο νησί του Αργοσαρωνικού . Αρχικά, τρέχοντας μια σεβαστή απόσταση ως προθέρμανση και εν συνέχεια κάνοντας ποδήλατο σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Το Ξενία των Σπετσών

Πέραν του κοσμικού ρεπορτάζ υπάρχει και το επιχειρηματικό. Όπως μας πληροφόρησαν, το παλαιό Ξενία των Σπετσών που ανήκε στον Όμιλο Χανδρή, άλλαξε πλέον χέρια - με τη μεσολάβηση της Alpha Αστικά Ακίνητα - και πέρασε σε ξένο επενδυτή. Οι πληροφορίες λένε πως το αγόρασε ολλανδική κατασκευαστική, η οποία όμως δεν σκοπεύει να λειτουργήσει το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 68 δωματίων και 136 κλινών, που είναι χτισμένο σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 17.730 τ.μ., αλλά σκοπεύει να το μετατρέψει σε πολυτελείς κατοικίες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι - για μια τουριστική μονάδα του 1960 με ειδικά χαρακτηριστικά - αλλά οι ίδιες οι πληροφορίες λένε ότι ο νέος επενδυτής δεν θα χάσει τον καιρό του.

Η Intralot Capital Luxembourg

Μέσα στο προηγούμενο οκτάμηνο η Intralot πέτυχε τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και την απομόχλευση του ισολογισμού της μέσω διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους αναφορικά με τις ομολογίες λήξης 2021 και 2024. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας οδήγησε στην αναχρηματοδότηση των ομολογιών της με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2021 και στην ουσιαστική ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, οι οποίες μειώθηκαν κατά 163 εκατ. ευρώ. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν μέσω μιας ανταλλαγής χρέους κατά την οποία η Intralot Inc. με έδρα τις ΗΠΑ εξέδωσε νέες ομολογίες λήξης τον Σεπτέμβριο του 2025 σε αντάλλαγμα των παλαιών ομολογιών λήξης τον Σεπτέμβριο του 2021 που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg και μέσω μιας μερικής ανταλλαγής χρέους με ίδια κεφάλαια για τις ομολογίες λήξης 2024 μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής των ομολογιούχων που κατέχουν τους εν λόγω τίτλους στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot US Securities BV (έμμεση μητρική εταιρία της Intralot Inc. στις ΗΠΑ). Για τη δεύτερη αυτή αναδιάρθρωση χρέους η UMB Bank N.A., από το Κάνσας Σίτυ του Μιζούρι υπέβαλε προ ημερών καταγγελία στα αμερικανικά δικαστήρια για παραβίαση συμβατικών όρων εκ μέρους της Intralot Capital Luxembourg. Ωστόσο, η καταγγελία αυτή δεν αναμένεται να έχει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς στην ανταλλαγή ομολογιών του 2024, νομίμως προσφέρθηκαν χρεόγραφα ίσα με 118,2 εκατ. ευρώ του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων προς ανταλλαγή ομολογιών και έτσι επετεύχθη η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής.

Οι αξιολογήσεις της FATF

Η FATF (Financial Action Task Force), o διεθνής οργανισμός που θέτει τους κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε πως θα αξιολογεί συχνότερα τα συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των χωρών μελών του οργανισμού. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα; Πως αντί για το καλοκαίρι του 2029 η επόμενη αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης θα γίνει το 2025. Στην επόμενη αξιολόγηση της χώρας μας από την FATF το βάρος αναμένεται να πέσει στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων. Ενώ αυτή η εγκληματική δραστηριότητα έχει επεκταθεί, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν τη θεωρούν έγκλημα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και οι σχετικές χρηματοοικονομικές ροές σπάνια ερευνώνται.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

