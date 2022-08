Fuel Pass 2: Πότε μπαίνουν τα χρήματα - Γιατί μπλοκάρει η είσοδος στο vouchers.gov.gr

Fuel Pass 2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα βενζίνης

Πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχοι του fuel pass 2 έχουν υποβάλει την αίτηση τους στην ειδική πλατφόρμα vouchers.gov.gr και περιμένουν να πάρουν τα χρήματα του επιδόματος βενζίνης είτε στην τράπεζα είτε στην ψηφιακή κάρτα.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ευρώ. Εάν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, με τη χρήση έξυπνου κινητού, οφείλει να συμπληρώσει τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η πίστωση του ποσού. Η υποβολή αιτήσεων λήγει την 1/9/2022.

Η πίστωση της ενίσχυσης είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό γίνεται εντός ολίγων ημερών από την ημερομηνία επιτυχούς παραλαβής και επεξεργασίας της αίτησης της/του δικαιούχου από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής της/του.

Fuel Pass 2 - Αίτηση στο vouchers.gov.gr: Γιατί δεν μπορείτε να συνδεθείτε

Κάποια antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή, λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν). Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του antivirus σας.



Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.



Βήματα στην αγγλική γλώσσα:



1) Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2) Click Settings

3) Go to General > Exceptions

4) Click Add Exception

5) On the next screen enter the URL api.vouchers.gov.gr and click Add Exception



Βήματα στην ελληνική γλώσσα:



1) Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2) Πατάμε στις ρυθμίσεις

3) Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4) Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5) Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL api.vouchers.gov.gr και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης



Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Fuel Pass 2: Πού και πώς το χρησιμοποιώ